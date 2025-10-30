Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ

Необходимо расторгнуть контракт с осужденным за взяточничество народным депутатом Андреем Одарченко, который до сих пор остается ректором Государственного биотехнологического университета. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал проректор по научной работе ГБТУ, член ученого совета университета Валерий Михайлов.

Моя позиция: если есть решение суда, официально оно поступит в университет — решение суда, обязательно вопрос будет рассмотрен о расторжении с ним этих взаимоотношений. Это то, что я могу сказать, это просто не должно так быть однозначно, если вы хотите мою позицию - отметил Михайлов.

Он добавил, что не видел решения суда, а знает о нем из публикаций в СМИ.

Читал, что что-то было, но ведь для этого есть руководитель организации (и.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов – ред.), который должен стимулировать этот вопрос и говорить о том, что должен такой вопрос (расторжение контракта с Одарченко – ред.) рассматриваться, что есть какое-то решение - отметил Михайлов.

Одарченко также до сих пор остается председателем ученого совета университета, несмотря на обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщила о том, что коллегия судей оставила в силе приговор действующему народному депутату Андрею Одарченко, которым он признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и приговорен к 8 годам лишения свободы.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а приговор ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда - говорилось в сообщении.

Кроме того, соответствующее определение Апелляционной палаты ВАКС опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Очень странным выглядит утверждение о том, что в ГБТУ не видели приговора Одарченко, который остается ректором университета. Ведь в решении суда указан запрет ему занимать должности сроком на три года. По законодательству такой приговор должен был поступить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Андрею Кудряшову для того, чтобы он инициировал вопрос расторжения контракта с нардепом-взяточником. И Кудряшов должен был бы не позднее чем через три дня после получения копии судебного решения инициировать вопрос о расторжении контракта с осужденным Одарченко. Однако им этого сделано не было, что наталкивает на мысль о неисполнении судебного решения, что предусматривает уголовную ответственность.

Объяснением такого саботажа может быть то, что Кудряшов – подконтрольный Одарченко человек, через которого нардеп до сих пор влияет на управление вузом. Ведь и.о. ректора очевидно помогает беглецу Одарченко продолжать обогащаться за счет бюджетных средств, выделенных вузу.

И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК

Дело Одарченко

21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении народного депутата Андрея Одарченко, который, по версии следствия, пытался подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. По данным детективов, депутат предлагал 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета.

Уже на следующий день, 22 ноября 2023 года, Высший антикоррупционный суд арестовал Одарченко, определив залог в 15 млн грн. Сам нардеп все обвинения отверг.

23 ноября 2023 года "Слуга народа" исключила нардепа Одарченко из фракции. Уже на следующий день, 24 ноября 2023 года, Одарченко вышел из-под стражи – за него внесли залог в размере 15 млн грн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Прошел почти год. 18 сентября 2024 года прокурор САП во время судебного заседания заявила, что депутат, вероятно, находится за границей, хотя официального подтверждения этому нет. В тот же день он не явился на заседание ВАКС и отсутствовал в Верховной Раде. Из-за этого САП инициировала взыскание залога и объявление его в розыск.

По данным прокуратуры, Одарченко мог выехать через Закарпатскую область, где, по словам стороны обвинения, имел близкие отношения с бывшим главой ОГА Виктором Микитой. Сам Микита отрицал какую-либо причастность к возможному выезду нардепа. Впоследствии в САП сообщили, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве. Позже стало известно, что Одарченко скрывается в Венгрии.

19 сентября 2024 года судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения и объявил Одарченко в государственный и международный розыск. После этого суд решил слушать дело заочно. 23 сентября 2024 года ВАКС заочно арестовал депутата и взыскал в доход государства 15 млн грн залога, внесенного за него ранее.

После бегства нардепа за границу в сентябре 2024-го ГБТУ не осудил ректора. В ноябре на сайте и на странице вуза в Facebook разместили поздравление Одарченко с днем рождения, ему пожелали "процветания, благосклонности судьбы, удачи, потрясающих возможностей, достижений и побед". Позже пост все же удалили.

14 ноября 2024 года ВАКС признал Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

10 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила приговор нардепу в силе. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать ряд должностей сроком на 3 года.