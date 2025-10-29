$42.080.01
Эксклюзив
12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК

Киев • УНН

 • 8802 просмотра

Исполняющий обязанности ректора ГБТУ Андрей Кудряшов, вероятно, подал недостоверные данные в декларации за 2024 год, не указав сожительницу и дорогие подарки. НАПК должно проверить его декларацию, поскольку образ жизни Кудряшова значительно превышает задекларированные доходы.

Исполняющий обязанности ректора Государственного биотехнологического университета Андрей Кудряшов внес в декларацию за 2024 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал в документе свою сожительницу, а с недавних пор – невесту. Украинское законодательство обязывает чиновников указывать в своих декларациях лиц, с которыми они совместно проживают. За недекларирование таких сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность, пишет УНН.

Согласно опубликованной декларации за 2024 год, исполняющий обязанности ректора ГБТУ Андрей Кудряшов в разделе "Информация о членах семьи субъекта декларирования" – не указал никого. Что свидетельствует о том, что он живет один, ну или хочет, чтобы так казалось. Однако, как стало известно журналистам УНН – с начала 2024 года он проживает с Маргаритой Павицкой.

А с лета 2025 года Павицкая и Кудряшов находятся в новом статусе, ведь и.о. ректора ГБТУ сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Произошло это на берегу Черного моря, в Одессе. А если точнее – в элитном отеле "Немо", где цены на номер в сутки в курортный сезон варьируются: от самого дешевого за 10 400 грн до самого дорогого за 36 400 грн. Отметим, что в месяц, согласно декларации, в ГБТУ Андрей Кудряшов зарабатывает примерно 25 000 грн. И это его единственный задекларированный источник доходов.

Но это не помешало ему арендовать номер в таком дорогом отеле и сделать предложение Маргарите с кольцом от известного ювелирного бренда Tiffany & Co.

Вскоре после этого Маргарита поделилась снимками в соцсетях – на них хорошо видна фирменная бирюзовая коробочка бренда, давно ставшая символом роскоши и статуса. Внутри платиновое кольцо с бриллиантом в классическом стиле halo.

С помощью искусственного интеллекта нам удалось определить, что это кольцо с бриллиантом примерно в один карат. По информации с официального сайта Tiffany & Co., аналогичная модель из платины и бриллиантом 0.8–1.0 карата стоит от $12 000 до $17 000 или примерно от 504 000 грн до 714 000 грн.

Итак, на руке Маргариты – не просто обручальное кольцо, а драгоценность мирового уровня, которая по своей стоимости превышает официальную годовую зарплату ее жениха Андрея Кудряшова в Государственном биотехнологическом университете на должности исполняющего обязанности ректора.

Помимо дорогого кольца, невеста и сожительница Андрея Кудряшова похвасталась и своим кабриолетом. Который, как свидетельствуют публикации Маргариты в соцсетях, появился у нее летом 2024 года.

Это PEUGEOT 308 CC (бензин), 2009 года выпуска. Согласно информации с портала купли-продажи авто Auto.ria, последняя операция по регистрации этого авто на нового владельца по договору купли-продажи состоялась 3 июля 2024 года. Ориентировочная стоимость такой машины примерно $10 000 или 420 000 грн.

Важно отметить, что согласно порталу YouControl, Маргарита Павицкая не имеет ФОП. А согласно данным источников УНН – нигде не трудоустроена. Так что, откуда у молодой девушки деньги на авто – вопрос открытый.

Кстати, училась Маргарита Павицкая в Харьковском национальном университете имени А. Н. Бекетова, где работает человек из орбиты Андрея Одарченко и новый претендент на должность ректора ГБТУ Евгений Грицков. Который и мог познакомить свою бывшую студентку с коллегой.

Примечательно, уже 7 ноября у Кудряшова заканчиваются полномочия исполняющего обязанности ректора. Поэтому министр образования и науки Оксен Лисовой должен либо продлить его полномочия, либо назначить новое лицо на должность до проведения выборов ректора в законном порядке. Так что, сохранит ли беглый взяточник Андрей Одарченко коррупционное влияние на ГБТУ через "своих" людей Андрея Кудряшова и Евгения Грицкова – мы уже скоро узнаем.

Учитывая обстоятельства жизни нынешнего и.о. ректора ГБТУ – возникает закономерный вопрос - "Соответствуют ли данные, представленные Андреем Кудряшовым в декларации, действительности?". Ведь образ его жизни значительно превышает задекларированные доходы.

А то, что в декларации отсутствует информация о женщине, с которой чиновник живет и планирует жениться, а также расходы на драгоценности и дорогие подарки, вызывает вопросы относительно его добропорядочности. Закон прямо обязывает должностных лиц указывать сожителей, если они имеют общий быт – даже без официального брака.

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции целесообразно обратить внимание на декларацию и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Андрея Кудряшова. Проверка достоверности и полноты представленных им сведений позволит установить, не скрывает ли должностное лицо реальный уровень своих доходов и имущественного положения, а также соответствует ли его образ жизни статусу государственного служащего.

Лилия Подоляк

Техника
Государственный биотехнологический университет
Андрей Кудряшов
Евгений Грицков
Бренд
Социальная сеть
Брак
Андрей Одарченко
Оксен Лисовой
Одесса