Ексклюзив
11:00
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ

Київ • УНН

 • 8434 перегляди

Проректор з наукової роботи ДБТУ Валерій Михайлов вважає, що контракт із засудженим нардепом Андрієм Одарченком, який досі є ректором, має бути розірваний після офіційного отримання рішення суду. Одарченко засуджений до 8 років позбавлення волі за хабарництво, проте в університеті стверджують, що не бачили вироку.

Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ

Необхідно розірвати контракт із засудженим за хабарництво народним депутатом Андрієм Одарченко, який досі залишається ректором  Державного біотехнологічного університету. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив проректор із наукової роботи ДБТУ, член вченої ради університету Валерій Михайлов.

Моя позиція: якщо є рішення суду, офіційно воно зайде до університету - рішення суду, обов'язково питання буде розглянуто про розірвання з ним цих взаємовідносин. Це те, що я можу сказати, це просто не повинно так бути однозначно, якщо ви хочете мою позицію

- зазначив Михайлов.

Він додав, що не бачив рішення суду, а знає про нього із публікацій у ЗМІ.

Читав, що щось було, але ж для цього є керівник організації (в.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов – ред.), який повинен стимулювати це питання і говорити про те, що повинно таке питання (розірвання контракту із Одарченком – ред.) розглядатись, що є якесь рішення

- зазначив Михайлов.

Одарченко також досі залишається головою вченої ради університету проти обвинувальний вирок суду, що набув законної сили.

Варто зазначити, що раніше пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомила про те, що колегія суддів залишила в силі вирок чинному народному депутату Андрію Одарченко, яким його визнано винним у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та засуджено до 8 років позбавлення волі.

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

- йшлося у повідомленні.

Окрім того, відповідна ухвала Апеляційної палати ВАКС опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Дуже дивною виглядає твердження про те, що в ДБТУ не бачили вироку Одарченку, який залишається ректором університету. Адже в рішенні суду вказана заборона йому займати посади строком на три роки. За законодавством такий вирок мав надійти в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Андрію Кудряшову для того, щоб він ініціював питання розірвання контракту з нардепом-хабарником. І Кудряшов повинен був би не пізніше ніж через три дні після одержання копії судового рішення ініціювати питання про розірвання контракту із  засудженим Одарченко. Однак ним цього зроблено не було, що наштовхує на думку про невиконання судового рішення, що передбачає кримінальну відповідальність.

Поясненням такого саботажу може бути те, що Кудряшов – підконтрольна Одарченку людина, через яку нардеп досі впливає на управління вишем. Адже в.о. ректора очевидно допомагає втікачу Одарченко продовжувати збагачуватись за рахунок бюджетних коштів, виділених вишу.

В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК29.10.25, 14:54 • 94938 переглядiв

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету. 

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, ймовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Пізніше стало відомо, що Одарченко переховується в Угорщині.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили. 

14 листопада 2024 року ВАКС визнав Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

10 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила вирок нардепу у силі. Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати низку посад строком на 3 роки.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Державний біотехнологічний університет
Державний бюджет
Андрій Кудряшов
Соціальна мережа
Війна в Україні
Андрій Одарченко
Державний кордон України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Закарпатська область
Слуга народу
Мустафа Найєм
Румунія
Угорщина