Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подписал приказ об увольнении экс-нардепа Андрея Одарченко, приговоренного к 8 годам лишения свободы за взяточничество, с должности ректора Государственного биотехнологического университета. Об этом говорится в ответе МОН на запрос УНН.

Увольнение взяточника

"Относительно затронутых в обращениях вопросов в пределах компетенции информируем, что 26 ноября 2024 года вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины № 376-к-24 "Об увольнении Одарченко А. М.", которым досрочно прекращено действие контракта от 31 декабря 2021 года №1-118 и уволен Одарченко Андрей Николаевич с должности ректора Государственного биотехнологического университета 26 ноября 2024 года", - говорится в ответе МОН.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда еще 10 октября 2025 года подтвердила приговор ВАКС от 14 ноября 2024 года, согласно которому Одарченко приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в государственных органах, за попытку дать взятку в размере $50 000 уже бывшему главе Госагентства восстановления Мустафе Найему. Так, Одарченко предложил Найему взятку в криптовалюте, чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий ГБТУ. Сейчас Одарченко скрывается от правосудия в Венгрии.

Что не так с приказом МОН

Стоит отметить, что УНН впервые обратился в МОН относительно расторжения контракта с экс-нардепом-взяточником еще 21 октября. С тех пор, вплоть до 13 ноября в пресс-службе МОН не могли ответить на вопрос об увольнении ректора.

Однако в ответе на запрос, полученном почти через месяц, министерство сообщило, что контракт был расторгнут еще год назад - 26 ноября 2024 года. Нюанс заключается в том, что все приказы и другие официальные документы с электронными цифровыми подписями Министерство образования и науки должно регистрировать в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО). Однако, по данным УНН, приказ об увольнении Одарченко в ЕДЕБО отсутствует.

Вероятно, его там нет, потому что министр Лисовой подписал документ задним числом в бумажном виде, ведь в противном случае на документе отображалась бы фактическая дата подписания его электронно-цифровой подписью. Поэтому можем смело предположить, что после общественного резонанса, связанного с тем, что несмотря на приговор Одарченко продолжает находиться на должности ректора, а МОН не выполняет приговор суда и не увольняет взяточника, Оксен Лисовой все же решился расторгнуть контракт с экс-нардепом.

Кстати, приказ о продлении полномочий исполняющего обязанности ректора ГБТУ Андрея Кудряшова содержит цифровую подпись и отображается в базе.

Недоуволенный ректор-беглец

Как рассказывают источники УНН из числа сотрудников Государственного биотехнологического университета, Одарченко активно участвует в управлении ГБТУ несмотря на то, что был "уволен" еще год назад. В частности, в течение последней недели он регулярно связывался по телефону с Кудряшовым и другими приближенными к нему должностными лицами университета и раздавал им указания.

Интересен также тот факт, что только 30 октября 2025 года Ученый совет Государственного биотехнологического университета отстранил Одарченко от должности председателя. Но ведь он был "уволен" еще в 2024 году, как такое возможно?

Более того, еще в октябре этого года и.о. председателя Ученого совета ГБТУ Валерий Михайлов убеждал УНН в том, что МОН должно расторгнуть контракт с ректором Одарченко в связи с обвинительным приговором суда. В разговоре он подтвердил, что взяточник Одарченко остается ректором ГБТУ.

"Моя позиция: если есть решение суда, официально оно зайдет в университет - решение суда, обязательно вопрос будет рассмотрен о расторжении с ним этих взаимоотношений. Это то, что я могу сказать, это просто не должно так быть однозначно, если вы хотите мою позицию", - отметил Михайлов.

Он добавил, что не видел решения суда, а знает о нем из публикаций в СМИ.

"Читал, что что-то было, но ведь для этого есть руководитель организации (и.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов – ред.), который должен стимулировать этот вопрос и говорить о том, что должен такой вопрос (расторжение контракта с Одарченко – ред.) рассматриваться, что есть какое-то решение", - отметил Михайлов.

Здесь возникает вопрос: как так, что в университете даже команда Одарченко не знает, что с ним был расторгнут контракт еще год назад?

Кажется, что во всей этой катавасии с "увольнением" должны разобраться следователи Национальной полиции Украины, ведь факты свидетельствуют о возможной подделке документа, что является уголовно наказуемым преступлением.

Выборы ректора ГБТУ

Еще один вопрос, который возникает на фоне того, что Одарченко был уволен еще год назад, – почему до сих пор не проведены выборы нового ректора? Ведь еще в 2024 году Оксен Лисовой обещал расторгнуть контракт с Одарченко и сразу провести выборы нового ректора ГБТУ.

"Совет обороны Харьковской области принял решение о том, чтобы разрешить выборы в харьковском регионе (в вузах - ред.), и все те университеты, которые в этом нуждаются, будут постепенно, поэтапно входить в избирательный процесс, включая биотехнологический университет", - заявлял тогда Оксен Лисовой.

Так что интересно, почему за год ГБТУ так и не вошел в избирательный процесс, если, как утверждает МОН, контракт с Одарченко расторгли еще год назад?

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что в Государственном биотехнологическом университете существует задолженность по выплате зарплат в более чем 20 миллионов гривен. Такая ситуация возникла из-за коррупции, связанной со скрытой арендой земли, фальсификацией данных о собранном урожае, завышением цен во время тендерных закупок и вымыванием средств через подконтрольные людям Одарченко компании. Все это обеспечивает команда управленцев университета, полностью подконтрольная экс-нардепу взяточнику. Более того, в нарушение действующего законодательства, они выписывают себе ежемесячные премии на десятки тысяч гривен.