Нардеп-втікач Андрій Одарченко позбавлений мандату - Центрвиборчком

Київ • УНН
Народний депутат України Андрій Одарченко, який втік за кордон, позбавлений депутатського мандату. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову Центральної виборчої комісії України.
Деталі
Згідно постанови ЦВК від 12 листопада 2025 року, було зафіксовано дострокове припинення повноважень народного депутата, обраного в одномандатному окрузі № 170 у Харківській області.
Дане рішення було ухвалене після того, як Вищий антикорупційний суд повідомив про набрання чинності обвинувальним вироком відносно Одарченка.
Доповнення
У листопаді 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.
У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Згодом за Одарченка було внесено заставу в розмірі 15 млн грн.
Прокурор САП повідомляла, що нардеп Андрій Одарченко можливо покинув Україну через Закарпаття.
Згодом у САП повідомляли, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі.
14 листопада 2024 року ВАКС визнав Одарченка винним та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.
У жовтні 2025 року Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок Одарченку.
