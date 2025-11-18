$42.090.00
Нардеп-втікач Андрій Одарченко позбавлений мандату - Центрвиборчком

Київ • УНН

 • 5065 перегляди

Народний депутат України Андрій Одарченко, який втік за кордон, позбавлений мандату згідно з постановою ЦВК від 12 листопада 2025 року. Це рішення ухвалено після набрання чинності обвинувальним вироком ВАКС, який засудив його до 8 років ув'язнення.

Нардеп-втікач Андрій Одарченко позбавлений мандату - Центрвиборчком

Народний депутат України Андрій Одарченко, який втік за кордон, позбавлений депутатського мандату. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову Центральної виборчої комісії України.

Деталі

Згідно постанови ЦВК від 12 листопада 2025 року, було зафіксовано дострокове припинення повноважень народного депутата, обраного в одномандатному окрузі № 170 у Харківській області.

Дане рішення було ухвалене після того, як Вищий антикорупційний суд повідомив про набрання чинності обвинувальним вироком відносно Одарченка.

Доповнення

У листопаді 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.

У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Згодом за Одарченка було внесено заставу в розмірі 15 млн грн.

Прокурор САП повідомляла, що нардеп Андрій Одарченко можливо покинув Україну через Закарпаття.

Згодом у САП повідомляли, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі.

14 листопада 2024 року ВАКС визнав Одарченка винним та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

У жовтні 2025 року Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок Одарченку.

Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс14.11.25, 15:14 • 134982 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Андрій Одарченко
Державний кордон України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Харківська область
Закарпатська область
Національне антикорупційне бюро України
Румунія
Україна