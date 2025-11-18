$42.070.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нардеп-беглец Андрей Одарченко лишен мандата - Центризбирком

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Народный депутат Украины Андрей Одарченко, сбежавший за границу, лишен мандата согласно постановлению ЦИК от 12 ноября 2025 года. Это решение принято после вступления в силу обвинительного приговора ВАКС, который приговорил его к 8 годам заключения.

Нардеп-беглец Андрей Одарченко лишен мандата - Центризбирком

Народный депутат Украины Андрей Одарченко, сбежавший за границу, лишен депутатского мандата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление Центральной избирательной комиссии Украины.

Детали

Согласно постановлению ЦИК от 12 ноября 2025 года, было зафиксировано досрочное прекращение полномочий народного депутата, избранного в одномандатном округе № 170 в Харьковской области.

Данное решение было принято после того, как Высший антикоррупционный суд сообщил о вступлении в силу обвинительного приговора в отношении Одарченко.

Дополнение

В ноябре 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе высокопоставленного чиновника Государственного агентства по реконструкции.

В связи с этим Высший антикоррупционный суд арестовал народного депутата Андрея Одарченко с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Впоследствии за Одарченко был внесен залог в размере 15 млн грн.

Прокурор САП сообщала, что нардеп Андрей Одарченко, возможно, покинул Украину через Закарпатье.

Впоследствии в САП сообщали, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и даже обратился в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве.

14 ноября 2024 года ВАКС признал Одарченко виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

В октябре 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор Одарченко.

Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс14.11.25, 15:14 • 127716 просмотров

Евгений Устименко

