Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року

Київ • УНН

 • 69836 перегляди

Міністерство освіти і науки України планує провести вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж найближчих шести місяців. Це рішення відкриває шлях до усунення екснардепа Андрія Одарченка від управління вишом після того, як суд визнав його винним у хабарництві та засудив до 8 років позбавлення волі.

МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року
Андрій Одарченко

Міністерство освіти і науки України планує провести вибори ректора Державного біотехнологічного університету в найближчі пів року. Таким чином зʼявився шанс на усунення екснардепа-хабарника Андрія Одарченка від впливу на управління університетом і ліквідацію корупції у виші, пише УНН.

Звільнення ректора-хабарника

Зараз ректором ДБТУ є колишній народний депутат Андрій Одарченко, якого суд визнав винним у хабарництві і засудив до 8 років позбавлення волі. У вироку також вказано, що Одарченку заборонено протягом 3-х років обіймати посади в державних органах.

Після того, як вирок набрав законної сили нардеп автоматично втратив свої депутатські повноваження. Крім того, на виконання судового рішення Міносвіти має найближчим часом розірвати з ним контракт як із ректором державного вишу.

Це означає, що відразу після розірвання договору з Одарченком міністерство призначить вибори нового ректора Державного біотехнологічного університету.

Цей намір підтверджується також наказом про продовження строку повноважень виконувача обовʼязків ректора ДБТУ Андрія Кудряшова. В документі прямо зазначено, що його повноваження продовжені "до призначення керівника в установленому законом порядку", але не пізніше 7 травня 2025 року.

Тож у міністерстві таким чином офіційно підтвердили намір розірвати контракт з ректором-хабарником і провести вибори.

Додатковим підтвердження намірів стала заява заступника міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко, який зазначив, що готується зміна близько 50 ректорів по всій країні.

У цьому контексті також варто пригадати заяву очільника МОН Оксена Лісового, який після вироку суду першої інстанції у справі Одарченка ще у 2024 році заявив про те, що контракт з ректором ДБТУ буде розірвано як тільки міністерство отримає весь пакет документів. Очевидно, до цього часу міністр чекав рішення апеляційної інстанції, відповідно до якого вирок залишився без змін і Одарченко був визнаним винним у хабарництві. Після вступу вироку екснардепу-втікачу в законну силу у жовтні цього року у міністра Оксена Лісового не залишилось законних підстав для нерозірвання контракту з Одарченко. Адже невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність.

Вплив Одарченка на управління ДБТУ

Раніше УНН писав, що Одарченко, розуміючи, що невдовзі контракт із ним буде розірвано, намагається всіма способами зберегти контроль над управлінням Державним біотехнологічним університетом. Очевидно, він йому необхідний аби зберегти доступ до фінансових потоків. Адже з моменту створення у 2021 році і до цього часу в ДБТУ на постійній основі діють корупційні схеми, повʼязані з прихованою орендою землі, фальсифікацією даних про зібраний урожай, завищенням цін під час тендерних закупівель та виведенням коштів через підконтрольні людям Одарченко компанії.

Для цього екснардеп-хабарник завчасно створив у виші розгалужену мережу "своїх" людей. Майже всі вони займають керівні посади. Окрім того, Одарченко має союзника у наглядовій раді ДБТУ. Зокрема, голова цього органу і одночасно голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина активно лобіює питання на користь ректора-втікача. Це стосується й кадрових призначень у виші.

Так, нещодавно мережа впливу екснардепа-хабарника була посилена створенням у ДБТУ нової посади –

першого проректора спеціально для наближеного для Одарченка Євгенія Грицькова.

За даними УНН, таким чином ректор-втікач застрахувався на випадок звільнення в.о. ректора Андрія Кудряшова. Окрім того, джерела видання зазначають, що саме прихильник "харківської весни" 2014 року Грицьков у випадку призначення виборів ректора має стати головним кандидатом на посаду. Перемогу йому забезпечить використання адміністративного ресурсу та фальсифікацій.

Таке "ефективне" управління командою Одарченка Державним біотехнологічним університетом вже призвело до фінансової діри у виші і заборгованості з виплати зарплат у понад 20 млн грн. Наглядова рада ж під керівництвом Юлії Гришиної закриває очі на корупцію у виші і проблеми з його фінансуванням. Ба більше, цей орган так і не звернувся до МОН з вимогою звільнення ректора-хабарника, що може вказувати на те, що у нардепки може бути свій прихований інтерес у залишенні Одарченка на посаді якомога довше.

Отже, Міністерство освіти і науки має не лише виконати судове рішення щодо звільнення Одарченка, а й гарантувати, щоб майбутні вибори ректора ДБТУ відбулися без адміністративного тиску, фальсифікацій і політичного лобізму. Тільки у такий спосіб можна відновити довіру до університету та забезпечити реальне перезавантаження його управління.

Лілія Подоляк

ПолітикаПублікаціїОсвіта
Державний біотехнологічний університет
Андрій Кудряшов
Євгеній Грицьков
Андрій Одарченко
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Верховна Рада України