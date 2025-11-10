“Розірвати не можна залишити”: як МОН та нардеп Гришина покривають вплив хабарника-втікача Одарченка на університет у Харкові

Засуджений до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та забороною займати керівні посади хабарник-втікач Андрій Одарченко зберігає вплив на Державний біотехнологічний університет. Хто продовжує виконувати "на місцях" корупційні вказівки засудженого хабарника, який втік з України за кордон та переховується від правосуддя? Та чому Міносвіти й досі не розірвало з ним контракт - читайте в матеріалі УНН.

Корупційна вертикаль влади Одарченка в ДБТУ

Хабарник-втікач Андрій Одарченко продовжує зберігати незаконний вплив на Державний біотехнологічний університет, навіть переховуючись за кордоном. За інформацією редакції УНН, Одарченко має прямий контакт з верхівкою адміністрації закладу: в.о. ДБТУ Андрієм Кудряшовим, т.в.о. головою Вченої Ради ДБТУ Валерієм Михайловим та Євгенієм Грицьковим – давнім знайомим Одарченка, для якого в університеті вже створили посаду.

Саме завдяки звʼязкам з цими персонами Андрій Одарченко може продовжувати контролювати корупційні фінансові потоки університету. Ці потоки хабарник-втікач формував та спрямовував у потрібне русло протягом 4 років – з моменту обрання його ректором вишу у 2021 році. Тоді вибори ректора не пройшли без скандалу, адже інші претенденти на посаду звинуватили Одарченка та адміністрацію ДБТУ у фальсифікації.

Одарченко, якого достроково позбавили депутатського мандату, не міг паралельно обіймати дві посади. Тож, його договір, як ректора, з МОН було призупинено до моменту поки Одарченко мав депутатський мандат. Натомість в.о. ректора ДБТУ тоді був призначений Руслан Тихонченко. Його, в харківських колах, вважають людиною з орбіти Одарченка та досвідченим хабарником. Він, разом з Євгенієм Грицьковим, міг бути причетний до розкрадання на будівництві харківського онкоцентру.

Хабарник та його команда: як нардеп Одарченко активізує Грицькова для ручного управління ДБТУ і до чого тут розкрадання на будівництві онкоцентру

Серед корупційних схем, створених Одарченком в ДБТУ, можливе, зокрема, незаконне збагачення на землях університету (приблизно 4,2 тис. га і близько 8 тис. га лісових угідь), які мали б використовуватися для навчально-дослідних цілей, а натомість здаються у приховану оренду. Як писав УНН раніше, значну частину земельного фонду передавали в обробіток чи "спільну діяльність" приватним ТОВ (наприклад, ТОВ "РВ Агро", "Агрозоовет", ФГ "Зорі Дергачівщини"). Доходи від такого господарювання, ймовірно, осідають у кишенях Одарченка та людей з його корупційної орбіти.

За свідченнями джерел, у 2021 році через фіктивне заниження врожайності пшениці та подвійний облік було виведено понад $200 тис., а в подальші роки, під час воєнного стану – університет недоотримав близько 80 млн грн через незаконне використання полів. Частину врожаю зберігали на елеваторах пов’язаних компаній, де зерно просто "зникало"; паралельно велися кілька версій обліку й "чорна бухгалтерія", що свідчить про ймовірні службові підроблення та системне заволодіння майном. Редакція УНН закликає правоохоронні органи ініціювати перевірку верхівки адміністрації ДБТУ та притягнути винних у розкраданні до відповідальності.

Чому голова Наглядової ради ДБТУ, нардеп Юлія Гришина бездіє?

Наглядова рада ДБТУ, яка мала б контролювати управлінням майном університету та використання його фінансових та матеріально-технічних ресурсів, схоже, воліє "не помічати" корупції у виші. Нещодавно призначена на посаду голови Наглядової ради ДБТУ нардеп Юлія Гришина не лише ігнорує факти розкрадання в університеті й заборгованість із заробітної плати педагогічному колективу в понад 20 млн грн, а й може покривати хабарника-втікача Одарченка. З ним Гришина, як повідомляють перевірені джерела УНН, має тісний звʼязок.

За інформацією УНН, колишніх колег по фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка та Юлію Гришину, повʼязує не тільки колись спільна фракція. Одарченко, який завжди "мітив" на високі посади у сфері освіти та Гришина, яка намагалася отримати посаду міністра освіти і науки у 2020 році, мають спільні інтереси. Ще у 2022 році на базі Державного біотехнологічного університету Одарченко разом з Гришиною відкрили Суberport institute. Юлія Гришина навіть їздила у Швейцарію аби особисто домовитися про співпрацю з міжнародними донорами.

До того ж нардеп Гришина і зараз може продовжувати спілкуватися з хабарником-втікачем Одарченком. Як стверджують наближені до Гришиної джерела, вона зустрічається з ним під час закордонних відряджень. Одна з таких зустрічей могла відбутися в столиці Угорщини Будапешті у вересні 2025 року. Тоді у Будапешт Гришина поїхала начебто на відкриття української школи. Однак, за інформацією редакції, – першочерговою задачею була особиста зустріч з Одарченком, який переховується від українського правосуддя саме в Угорщині.

Тож, стає очевидним, чому Наглядова рада ДБТУ, головою якої є можлива спільниця хабарника-втікача Гришина, й досі не ініціювала відкликання з посади фактичного ректора Одарченка. Редакція УНН зверталася за коментарями щодо ситуації навколо ДБТУ до Юлії Гришиної – відповіді так і не отримала. Попри посадові обовʼязки Юлії Гришиної, як голови Наглядової ради ДБТУ, "представляти раду у відносинах з МОН, владою, громадськістю, медіа" – Гришина ігнорує питання журналістів та не виходить на звʼязок.

Чи має МОН та особисто Оксен Лісовий корупційні звʼязки з Одарченком?

Чому міністр освіти і науки Оксен Лісовий досі не звільнив Одарченка – невідомо. Редакція УНН направила офіційний журналістський запит до МОН ще 21 жовтня, але за 20 днів відповіді так і не отримала. Міністерство не пояснило, чому не розірвало контракт з Одарченком та, по суті, не виконано вирок суду, який забороняє хабарнику обіймати керівні посади.

Натомість МОН 8 листопада продовжило повноваження в.о. ректора ДБТУ Андрію Кудряшову, декларація якого викликала запитання у журналістів, через ймовірне невнесення посадовцем туди відомостей про співмешканку та витрати, що не відповідають задекларованим доходам. За результатами розслідування, журналісти УНН звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції, адже викладені факти мають бути перевірені та отримати відповідну правову оцінку.

З огляду на широку корупційну сітку, яку встиг організувати хабарник-втікач Одарченко, у журналістів та суспільства можуть з'явитися підозри, що рішення щодо його звільнення з посади ректора ДБТУ в МОН затягують свідомо.

Нагадаємо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ще 10 жовтня 2025 року підтвердила вирок ВАКС від 14 листопада 2024 року, відповідно до якого Одарченка засудили до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та забороною займати керівні посади, за спробу дати хабар в розмірі $50 000 вже колишньому голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму. Так, Одарченко запропонував Найєму хабар в криптовалюті аби той забезпечив ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель ДБТУ. Наразі Одарченко переховується за кордоном.