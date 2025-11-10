"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове

Осужденный к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности взяточник-беглец Андрей Одарченко сохраняет влияние на Государственный биотехнологический университет. Кто продолжает выполнять "на местах" коррупционные указания осужденного взяточника, сбежавшего из Украины за границу и скрывающегося от правосудия? И почему Минобразования до сих пор не расторгло с ним контракт - читайте в материале УНН.

Коррупционная вертикаль власти Одарченко в ГБТУ

Взяточник-беглец Андрей Одарченко продолжает сохранять незаконное влияние на Государственный биотехнологический университет, даже скрываясь за границей. По информации редакции УНН, Одарченко имеет прямой контакт с верхушкой администрации учреждения: и.о. ГБТУ Андреем Кудряшовым, в.и.о. председателя Ученого Совета ГБТУ Валерием Михайловым и Евгением Грицковым – давним знакомым Одарченко, для которого в университете уже создали должность.

Именно благодаря связям с этими персонами Андрей Одарченко может продолжать контролировать коррупционные финансовые потоки университета. Эти потоки взяточник-беглец формировал и направлял в нужное русло в течение 4 лет – с момента избрания его ректором вуза в 2021 году. Тогда выборы ректора не прошли без скандала, ведь другие претенденты на должность обвинили Одарченко и администрацию ГБТУ в фальсификации.

Одарченко, которого досрочно лишили депутатского мандата, не мог параллельно занимать две должности. Поэтому его договор как ректора с МОН был приостановлен до момента, пока Одарченко имел депутатский мандат. Вместо этого и.о. ректора ГБТУ тогда был назначен Руслан Тихонченко. Его в харьковских кругах считают человеком из орбиты Одарченко и опытным взяточником. Он, вместе с Евгением Грицковым, мог быть причастен к хищениям на строительстве харьковского онкоцентра.

Взяточник и его команда: как нардеп Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентра

Среди коррупционных схем, созданных Одарченко в ГБТУ, возможно, в частности, незаконное обогащение на землях университета (приблизительно 4,2 тыс. га и около 8 тыс. га лесных угодий), которые должны были бы использоваться для учебно-исследовательских целей, а вместо этого сдаются в скрытую аренду. Как писал УНН ранее, значительную часть земельного фонда передавали в обработку или "совместную деятельность" частным ООО (например, ООО "РВ Агро", "Агрозоовет", ФХ "Зори Дергачевщины"). Доходы от такого хозяйствования, вероятно, оседают в карманах Одарченко и людей из его коррупционной орбиты.

По свидетельствам источников, в 2021 году из-за фиктивного занижения урожайности пшеницы и двойного учета было выведено более $200 тыс., а в последующие годы, во время военного положения – университет недополучил около 80 млн грн из-за незаконного использования полей. Часть урожая хранили на элеваторах связанных компаний, где зерно просто "исчезало"; параллельно велись несколько версий учета и "черная бухгалтерия", что свидетельствует о вероятных служебных подлогах и системном завладении имуществом. Редакция УНН призывает правоохранительные органы инициировать проверку верхушки администрации ГБТУ и привлечь виновных в хищении к ответственности.

Почему председатель Наблюдательного совета ГБТУ, нардеп Юлия Гришина бездействует?

Наблюдательный совет ГБТУ, который должен был бы контролировать управление имуществом университета и использование его финансовых и материально-технических ресурсов, похоже, предпочитает "не замечать" коррупции в вузе. Недавно назначенная на должность председателя Наблюдательного совета ГБТУ нардеп Юлия Гришина не только игнорирует факты хищения в университете и задолженность по заработной плате педагогическому коллективу в более чем 20 млн грн, но и может покрывать взяточника-беглеца Одарченко. С ним Гришина, как сообщают проверенные источники УНН, имеет тесную связь.

По информации УНН, бывших коллег по фракции "Слуга народа" Андрея Одарченко и Юлию Гришину связывает не только некогда общая фракция. Одарченко, который всегда "метил" на высокие должности в сфере образования, и Гришина, которая пыталась получить должность министра образования и науки в 2020 году, имеют общие интересы. Еще в 2022 году на базе Государственного биотехнологического университета Одарченко вместе с Гришиной открыли Cyberport institute. Юлия Гришина даже ездила в Швейцарию, чтобы лично договориться о сотрудничестве с международными донорами.

К тому же нардеп Гришина и сейчас может продолжать общаться с взяточником-беглецом Одарченко. Как утверждают приближенные к Гришиной источники, она встречается с ним во время заграничных командировок. Одна из таких встреч могла состояться в столице Венгрии Будапеште в сентябре 2025 года. Тогда в Будапешт Гришина поехала якобы на открытие украинской школы. Однако, по информации редакции, – первоочередной задачей была личная встреча с Одарченко, который скрывается от украинского правосудия именно в Венгрии.

Поэтому становится очевидным, почему Наблюдательный совет ГБТУ, председателем которого является возможная сообщница взяточника-беглеца Гришина, до сих пор не инициировал отзыв с должности фактического ректора Одарченко. Редакция УНН обращалась за комментариями по ситуации вокруг ГБТУ к Юлии Гришиной – ответа так и не получила. Несмотря на должностные обязанности Юлии Гришиной, как председателя Наблюдательного совета ГБТУ, "представлять совет в отношениях с МОН, властью, общественностью, медиа" – Гришина игнорирует вопросы журналистов и не выходит на связь.

Имеет ли МОН и лично Оксен Лисовой коррупционные связи с Одарченко?

Почему министр образования и науки Оксен Лисовой до сих пор не уволил Одарченко – неизвестно. Редакция УНН направила официальный журналистский запрос в МОН еще 21 октября, но за 20 дней ответа так и не получила. Министерство не объяснило, почему не расторгло контракт с Одарченко и, по сути, не выполнен приговор суда, который запрещает взяточнику занимать руководящие должности.

Вместо этого МОН 8 ноября продлило полномочия и.о. ректора ГБТУ Андрею Кудряшову, декларация которого вызвала вопросы у журналистов, из-за вероятного невнесения должностным лицом туда сведений о сожительнице и расходах, не соответствующих задекларированным доходам. По результатам расследования, журналисты УНН обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ведь изложенные факты должны быть проверены и получить соответствующую правовую оценку.

Учитывая широкую коррупционную сеть, которую успел организовать взяточник-беглец Одарченко, у журналистов и общества могут появиться подозрения, что решение об его увольнении с должности ректора ГБТУ в МОН затягивают сознательно.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда еще 10 октября 2025 года подтвердила приговор ВАКС от 14 ноября 2024 года, согласно которому Одарченко приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности, за попытку дать взятку в размере $50 000 уже бывшему главе Госагентства восстановления Мустафе Найему. Так, Одарченко предложил Найему взятку в криптовалюте, чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий ГБТУ. Сейчас Одарченко скрывается за границей.