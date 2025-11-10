$41.980.11
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
13:10 • 15296 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 17680 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 32729 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
09:50 • 67669 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 38710 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 42313 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 38220 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30522 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54309 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове

Киев • УНН

 • 7632 просмотра

Осужденный к 8 годам заключения Андрей Одарченко, скрывающийся за границей, продолжает контролировать Государственный биотехнологический университет через администрацию. МОН не разрывает контракт с Одарченко, а Наблюдательный совет ГБТУ игнорирует коррупцию и задолженность по зарплате.

"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове

Осужденный к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности взяточник-беглец Андрей Одарченко сохраняет влияние на Государственный биотехнологический университет. Кто продолжает выполнять "на местах" коррупционные указания осужденного взяточника, сбежавшего из Украины за границу и скрывающегося от правосудия? И почему Минобразования до сих пор не расторгло с ним контракт - читайте в материале УНН

Коррупционная вертикаль власти Одарченко в ГБТУ 

Взяточник-беглец Андрей Одарченко продолжает сохранять незаконное влияние на Государственный биотехнологический университет, даже скрываясь за границей. По информации редакции УНН, Одарченко имеет прямой контакт с верхушкой администрации учреждения: и.о. ГБТУ Андреем Кудряшовым, в.и.о. председателя Ученого Совета ГБТУ Валерием Михайловым и Евгением Грицковым –  давним знакомым Одарченко, для которого в университете уже создали должность.

Именно благодаря связям с этими персонами Андрей Одарченко может продолжать контролировать коррупционные финансовые потоки университета. Эти потоки взяточник-беглец формировал и направлял в нужное русло в течение 4 лет – с момента избрания его ректором вуза в 2021 году. Тогда выборы ректора не прошли без скандала, ведь другие претенденты на должность обвинили Одарченко и администрацию ГБТУ в фальсификации. 

Одарченко, которого досрочно лишили депутатского мандата, не мог параллельно занимать две должности. Поэтому его договор как ректора с МОН был приостановлен до момента, пока Одарченко имел депутатский мандат. Вместо этого и.о. ректора ГБТУ тогда был назначен Руслан Тихонченко. Его в харьковских кругах считают человеком из орбиты Одарченко и опытным взяточником. Он, вместе с Евгением Грицковым, мог быть причастен к хищениям на строительстве харьковского онкоцентра. 

Взяточник и его команда: как нардеп Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентра06.11.25, 13:03 • 10148 просмотров

Среди коррупционных схем, созданных Одарченко в ГБТУ, возможно, в частности, незаконное обогащение на землях университета (приблизительно 4,2 тыс. га и около 8 тыс. га лесных угодий), которые должны были бы использоваться для учебно-исследовательских целей, а вместо этого сдаются в скрытую аренду. Как писал УНН ранее, значительную часть земельного фонда передавали в обработку или "совместную деятельность" частным ООО (например, ООО "РВ Агро", "Агрозоовет", ФХ "Зори Дергачевщины"). Доходы от такого хозяйствования, вероятно, оседают в карманах Одарченко и людей из его коррупционной орбиты. 

По свидетельствам источников, в 2021 году из-за фиктивного занижения урожайности пшеницы и двойного учета было выведено более $200 тыс., а в последующие годы, во время военного положения – университет недополучил около 80 млн грн из-за незаконного использования полей. Часть урожая хранили на элеваторах связанных компаний, где зерно просто "исчезало"; параллельно велись несколько версий учета и "черная бухгалтерия", что свидетельствует о вероятных служебных подлогах и системном завладении имуществом. Редакция УНН призывает правоохранительные органы инициировать проверку верхушки администрации ГБТУ и привлечь виновных в хищении к ответственности. 

Почему председатель Наблюдательного совета ГБТУ, нардеп Юлия Гришина бездействует?

Наблюдательный совет ГБТУ, который должен был бы контролировать управление имуществом университета и использование его финансовых и материально-технических ресурсов, похоже, предпочитает "не замечать" коррупции в вузе. Недавно назначенная на должность председателя Наблюдательного совета ГБТУ нардеп Юлия Гришина не только игнорирует факты хищения в университете и задолженность по заработной плате педагогическому коллективу в более чем 20 млн грн, но и может покрывать взяточника-беглеца Одарченко. С ним Гришина, как сообщают проверенные источники УНН, имеет тесную связь. 

По информации УНН, бывших коллег по фракции "Слуга народа" Андрея Одарченко и Юлию Гришину связывает не только некогда общая фракция. Одарченко, который всегда "метил" на высокие должности в сфере образования, и Гришина, которая пыталась получить должность министра образования и науки в 2020 году, имеют общие интересы. Еще в 2022 году на базе Государственного биотехнологического университета Одарченко вместе с Гришиной открыли Cyberport institute. Юлия Гришина даже ездила в Швейцарию, чтобы лично договориться о сотрудничестве с международными донорами. 

К тому же нардеп Гришина и сейчас может продолжать общаться с взяточником-беглецом Одарченко. Как утверждают приближенные к Гришиной источники, она встречается с ним  во время заграничных командировок. Одна из таких встреч могла состояться в столице Венгрии Будапеште в сентябре 2025 года. Тогда в Будапешт Гришина поехала якобы на открытие украинской школы. Однако, по информации редакции, – первоочередной задачей была личная встреча с Одарченко, который скрывается от украинского правосудия именно в Венгрии. 

Поэтому становится очевидным, почему Наблюдательный совет ГБТУ, председателем которого является возможная сообщница взяточника-беглеца Гришина, до сих пор не инициировал отзыв с должности фактического ректора Одарченко. Редакция УНН обращалась за комментариями по ситуации вокруг ГБТУ к Юлии Гришиной – ответа так и не получила. Несмотря на должностные обязанности Юлии Гришиной, как председателя Наблюдательного совета ГБТУ, "представлять совет в отношениях с МОН, властью, общественностью, медиа" – Гришина игнорирует вопросы журналистов и не выходит на связь.

Имеет ли МОН и лично Оксен Лисовой коррупционные связи с Одарченко? 

Почему министр образования и науки Оксен Лисовой до сих пор не уволил Одарченко – неизвестно. Редакция УНН направила официальный журналистский запрос в МОН еще 21 октября, но за 20 дней ответа так и не получила. Министерство не объяснило, почему не расторгло контракт с Одарченко и, по сути, не выполнен приговор суда, который запрещает взяточнику занимать руководящие должности. 

Вместо этого МОН 8 ноября продлило полномочия и.о. ректора ГБТУ Андрею Кудряшову, декларация которого вызвала вопросы у журналистов, из-за вероятного невнесения должностным лицом туда сведений о сожительнице и расходах, не соответствующих задекларированным доходам. По результатам расследования, журналисты УНН обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ведь изложенные факты должны быть проверены и получить соответствующую правовую оценку. 

Учитывая широкую коррупционную сеть, которую успел организовать взяточник-беглец Одарченко, у журналистов и общества могут появиться подозрения, что решение об его увольнении с должности ректора ГБТУ в МОН затягивают сознательно.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда еще 10 октября 2025 года подтвердила приговор ВАКС от 14 ноября 2024 года, согласно которому Одарченко приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности, за попытку дать взятку в размере $50 000 уже бывшему главе Госагентства восстановления Мустафе Найему. Так, Одарченко предложил Найему взятку в криптовалюте, чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий ГБТУ. Сейчас Одарченко скрывается за границей. 

Лилия Подоляк

ОбществоПолитикапубликации
Валерий Михайлов
Руслан Тихонченко
Государственный биотехнологический университет
Государственный бюджет
Андрей Кудряшов
Евгений Грицков
Военное положение
Война в Украине
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Венгрия
Будапешт