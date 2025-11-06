Взяточник и его команда: как Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентра

Харьковский онкоцентр, который должен был стать символом современной украинской медицины, превратился в скандальный долгострой. А люди, курировавшие его возведение, сегодня фигурируют в новых коррупционных историях – уже не в Харьковской облгосадминистрации, а в Государственном биотехнологическом университете. Как строительство онкоцентра связано с ГБТУ, читайте в материале УНН.

Онкоцентр в Харькове планировали как ключевой медицинский объект для онкобольных со всей Восточной Украины. Его начали строить еще в 2019 году, по проекту ООО "Институт Харьковпроект". Первым подрядчиком на строительство стало ЧАО "Трест Жилстрой – 1". Однако, уже через год оказалось, что проект необходимо корректировать, поэтому контакт с подрядчиком был расторгнут. Год безрезультатных работ обошелся бюджету в 57,25 млн грн. Следующим подрядчиком в 2020 году стала компания ЧП "РОМБ+". А в 2021, после того, как строительство онкоцентра включили в президентскую программу "Большое строительство", был выбран еще один подрядчик (прямо связанный с "РОМБ+") – Консорциум "Ромб Инк". Однако в 2022 году Харьковская ОГА расторгла договор с обоими подрядчиками. С ЧП "РОМБ+" – из-за срыва сроков и нарушения условий контракта, ведь общее количество выполненных работ составило менее 40% от запланированного. На момент расторжения договора компания уже получила оплату в размере 157,82 млн грн. А с "Ромб Инк" договор был расторгнут по соглашению сторон с нулевой оплатой.

Генподрядчик не выполнял должным образом свои обязательства и систематически нарушал условия договора, в частности - и по срокам выполнения работ, неиспользованию авансовых бюджетных средств. Кроме того, генподрядчик препятствовал заказчику строительства осуществлять контроль за ходом, стоимостью и объемами выполнения работ и не информировал до последнего о ходе работ – говорится в сообщении ХОГА.

Впрочем, за кулисами проекта осталось немало вопросов – прежде всего, понесут ли ответственность подрядчики, которые "сливали" бюджет онкоцентра, кто из чиновников ответит за потраченные десятки миллионов гривен, которые не отразились на этапах строительства, и кто из должностных лиц координировал финансовые потоки?

НАПК выявило нарушения в декларации Руслана Тихонченко

В период активного строительства онкоцентра (2019–2021 годы) заместителем председателя Харьковской ОГА был Руслан Тихонченко – именно он курировал ряд инфраструктурных проектов области.

В это время, по данным НАПК, в декларации Тихонченко появились 20 биткоинов, которые на момент подачи декларации стоили 2 млн 100 тыс. грн – актив, право собственности на который он не смог документально подтвердить. НАПК увидело в этом признаки уголовного правонарушения и передало материалы в правоохранительные органы.

Формально, прямых доказательств связи между деньгами, "исчезнувшими" из онкоцентра, и криптоактивами чиновника нет. Но важно отметить, что именно криптовалюта часто используется для легализации незаконных активов, в том числе и бюджетных средств, выведенных из тендеров или подрядных работ.

Еще одним фактом, который указывает на то, что Руслан Тихонченко может быть причастен к хищению денег со строительства онкоцентра, является то, что после того, как НАПК обнаружило биткоины в его декларации, он, по данным СМИ, выехал из Украины и сейчас находится в Германии. Отметим, до бегства из Украины Тихонченко занимал должность исполняющего обязанности ректора ГБТУ. Однако, к этому факту его биографии мы еще вернемся.

Евгений Грицков – экс-чиновник ХОГА и соратник Тихонченко, претендующий на должность ректора ГБТУ

Параллельно с Тихонченко, в тот же период, в Харьковской ОГА работал Евгений Грицков. Он также входил в руководящую команду администрации. По информации источников УНН, Грицков был приближен как к Тихонченко, так и к Андрею Одарченко – народному депутату, председателю Ученого совета ГБТУ, осужденному Высшим антикоррупционным судом к 8 годам заключения за попытку дать взятку в 50 тысяч долларов в криптовалюте тогдашнему главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. По данным детективов, депутат предлагал взятку в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета.

После бегства Одарченко за границу, по информации журналистов, он через подконтрольных лиц, пытается сохранить влияние на университет. В частности, взяточник-беглец Одарченко пытается продвинуть на должность ректора ГБТУ своего соратника Евгения Грицкова. Человека, который, вероятно, проверен не только временем, но и совместными коррупционными схемами.

Более того, по информации УНН, в ГБТУ уже даже подготовили табличку "Евгений Грицков, и.о. ректора ГБТУ". Хотя официально назначения нового исполняющего обязанности ректора Государственного биотехнологического университета Министерством образования и науки – еще не было. Также отметим, что полномочия действующего и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова истекают уже 7 ноября.

От "Большого строительства" до университетских схем: как харьковские чиновники сохраняют контроль над бюджетами

На первый взгляд, онкоцентр и университет – разные истории. Однако общий знаменатель это одни и те же фигуры, которые годами крутятся вокруг бюджетных потоков Харькова. Тихонченко курировал строительство медицинского объекта, затем стал и.о. ректора ГБТУ, который стал центром другого коррупционного скандала. Одарченко, избранный ректор ГБТУ и председатель Ученого совета, имеет приговор за взятку в криптовалюте. Грицков – нынешний претендент на ректорское кресло, который работал рядом с Тихонченко в ХОГА.

Таким образом схемы по строительству онкоцентра и финансированию университета могут быть связаны через общую управленческую вертикаль и бывших должностных лиц, которые ныне действуют из-за границы, но не утратили влияния.

История Харьковского онкоцентра – это не только о недостроенном медицинском объекте. Это о целой системе взаимозависимостей, в которой бывшие чиновники продолжают влиять на образовательные и инфраструктурные проекты даже после приговора о лишении свободы.

Итак, сегодня перед государством, в лице министра образования и науки Оксена Лисового – стоит два вопроса: