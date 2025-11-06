Взяточник и его команда: как Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентра

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 20322 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 23528 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 30374 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 45579 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 36920 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 31271 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 47634 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 47515 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 24006 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23908 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 23771 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 12281 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 15179 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 13556 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 9602 просмотра
публикации
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 1266 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 5582 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
08:00 • 20324 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 47635 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 47515 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Гэвин Ньюсом
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 9722 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 19867 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 21879 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 38783 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 43103 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Ми-8

Взяточник и его команда: как Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентра

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Взяточник-беглец Андрей Одарченко пытается сохранить свое влияние на Государственный биотехнологический университет. Для этого он готов привлечь "старых" знакомых, которые уже имеют опыт в коррупционных схемах, в частности в хищении на строительстве харьковского онкоцентра.

Взяточник и его команда: как Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентра

Харьковский онкоцентр, который должен был стать символом современной украинской медицины, превратился в скандальный долгострой. А люди, курировавшие его возведение, сегодня фигурируют в новых коррупционных историях – уже не в Харьковской облгосадминистрации, а в Государственном биотехнологическом университете. Как строительство онкоцентра связано с ГБТУ, читайте в материале УНН

Онкоцентр в Харькове планировали как ключевой медицинский объект для онкобольных со всей Восточной Украины. Его начали строить еще в 2019 году, по проекту ООО "Институт Харьковпроект". Первым подрядчиком на строительство стало ЧАО "Трест Жилстрой – 1". Однако, уже через год оказалось, что проект необходимо корректировать, поэтому контакт с подрядчиком был расторгнут. Год безрезультатных работ обошелся бюджету в 57,25 млн грн. Следующим подрядчиком в 2020 году стала компания ЧП "РОМБ+". А в 2021, после того, как строительство онкоцентра включили в президентскую программу "Большое строительство", был выбран еще один подрядчик (прямо связанный с "РОМБ+") – Консорциум "Ромб Инк". Однако в 2022 году Харьковская ОГА расторгла договор с обоими подрядчиками. С ЧП "РОМБ+" – из-за срыва сроков и нарушения условий контракта, ведь общее количество выполненных работ составило менее 40% от запланированного. На момент расторжения договора компания уже получила оплату в размере 157,82 млн грн. А с "Ромб Инк" договор был расторгнут по соглашению сторон с нулевой оплатой.

Генподрядчик не выполнял должным образом свои обязательства и систематически нарушал условия договора, в частности - и по срокам выполнения работ, неиспользованию авансовых бюджетных средств. Кроме того, генподрядчик препятствовал заказчику строительства осуществлять контроль за ходом, стоимостью и объемами выполнения работ и не информировал до последнего о ходе работ

– говорится в сообщении ХОГА.

Впрочем, за кулисами проекта осталось немало вопросов – прежде всего, понесут ли ответственность подрядчики, которые "сливали" бюджет онкоцентра, кто из чиновников ответит за потраченные десятки миллионов гривен, которые не отразились на этапах строительства, и кто из должностных лиц координировал финансовые потоки?

НАПК выявило нарушения в декларации Руслана Тихонченко

В период активного строительства онкоцентра (2019–2021 годы) заместителем председателя Харьковской ОГА был Руслан Тихонченко – именно он курировал ряд инфраструктурных проектов области.

В это время, по данным НАПК, в декларации Тихонченко появились 20 биткоинов, которые на момент подачи декларации стоили 2 млн 100 тыс. грн – актив, право собственности на который он не смог документально подтвердить.  НАПК увидело в этом признаки уголовного правонарушения и передало материалы в правоохранительные органы.

Формально, прямых доказательств связи между деньгами, "исчезнувшими" из онкоцентра, и криптоактивами чиновника нет. Но важно отметить, что именно криптовалюта часто используется для легализации незаконных активов, в том числе и бюджетных средств, выведенных из тендеров или подрядных работ.

Еще одним фактом, который указывает на то, что Руслан Тихонченко может быть причастен к хищению денег со строительства онкоцентра, является то, что после того, как НАПК обнаружило биткоины в его декларации, он, по данным СМИ, выехал из Украины и сейчас находится в Германии. Отметим, до бегства из Украины Тихонченко занимал должность исполняющего обязанности ректора ГБТУ. Однако, к этому факту его биографии мы еще вернемся.

Евгений Грицков – экс-чиновник ХОГА и соратник Тихонченко, претендующий на должность ректора ГБТУ

Параллельно с Тихонченко, в тот же период, в Харьковской ОГА работал Евгений Грицков. Он также входил в руководящую команду администрации. По информации источников УНН, Грицков был приближен как к Тихонченко, так и к Андрею Одарченко – народному депутату, председателю Ученого совета ГБТУ,  осужденному Высшим антикоррупционным судом к 8 годам заключения за попытку дать взятку в 50 тысяч долларов в криптовалюте тогдашнему главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. По данным детективов, депутат предлагал взятку в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета. 

После бегства Одарченко за границу, по информации журналистов, он через подконтрольных лиц, пытается сохранить влияние на университет. В частности, взяточник-беглец Одарченко пытается продвинуть на должность ректора ГБТУ своего соратника Евгения Грицкова. Человека, который, вероятно, проверен не только временем, но и совместными коррупционными схемами.

Более того, по информации УНН, в ГБТУ уже даже подготовили табличку "Евгений Грицков, и.о. ректора ГБТУ". Хотя официально назначения нового исполняющего обязанности ректора Государственного биотехнологического университета Министерством образования и науки – еще не было. Также отметим, что полномочия действующего и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова истекают уже 7 ноября. 

От "Большого строительства" до университетских схем: как харьковские чиновники сохраняют контроль над бюджетами

На первый взгляд, онкоцентр и университет – разные истории. Однако общий знаменатель это одни и те же фигуры, которые годами крутятся вокруг бюджетных потоков Харькова. Тихонченко курировал строительство медицинского объекта, затем стал и.о. ректора ГБТУ, который стал центром другого коррупционного скандала. Одарченко, избранный ректор ГБТУ и председатель Ученого совета, имеет приговор за взятку в криптовалюте. Грицков – нынешний претендент на ректорское кресло, который работал рядом с Тихонченко в ХОГА.

Таким образом схемы по строительству онкоцентра и финансированию университета могут быть связаны через общую управленческую вертикаль и бывших должностных лиц, которые ныне действуют из-за границы, но не утратили влияния.

История Харьковского онкоцентра – это не только о недостроенном медицинском объекте. Это о целой системе взаимозависимостей, в которой бывшие чиновники продолжают влиять на образовательные и инфраструктурные проекты даже после приговора о лишении свободы.

Итак, сегодня перед государством, в лице министра образования и науки Оксена Лисового – стоит два вопроса: 

  • Почему осужденный за коррупцию Одарченко до сих пор имеет рычаги влияния на ГБТУ, а контракт с ним так и не расторгнут?
    • Как искоренить влияние Одарченко на ГБТУ и не допустить к руководящим должностям людей, связанных со взяточником-беглецом?

      Лилия Подоляк

      ОбществоКриминал и ЧП
      Руслан Тихонченко
      Государственный биотехнологический университет
      Андрей Кудряшов
      Евгений Грицков
      Андрей Одарченко
      Украина
      Харьков