МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода

Андрей Одарченко

Министерство образования и науки Украины планирует провести выборы ректора Государственного биотехнологического университета в ближайшие полгода. Таким образом появился шанс на устранение экс-нардепа-взяточника Андрея Одарченко от влияния на управление университетом и ликвидацию коррупции в вузе, пишет УНН.

Увольнение ректора-взяточника

Сейчас ректором ГБТУ является бывший народный депутат Андрей Одарченко, которого суд признал виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам лишения свободы. В приговоре также указано, что Одарченко запрещено в течение 3-х лет занимать должности в государственных органах.

После того, как приговор вступил в законную силу, нардеп автоматически потерял свои депутатские полномочия. Кроме того, во исполнение судебного решения Минобразования должно в ближайшее время расторгнуть с ним контракт как с ректором государственного вуза.

Это означает, что сразу после расторжения договора с Одарченко министерство назначит выборы нового ректора Государственного биотехнологического университета.

Это намерение подтверждается также приказом о продлении срока полномочий исполняющего обязанности ректора ГБТУ Андрея Кудряшова. В документе прямо указано, что его полномочия продлены "до назначения руководителя в установленном законом порядке", но не позднее 7 мая 2025 года.

Поэтому в министерстве таким образом официально подтвердили намерение расторгнуть контракт с ректором-взяточником и провести выборы.

Дополнительным подтверждением намерений стало заявление заместителя министра образования и науки по вопросам высшего образования Николая Трофименко, который отметил, что готовится смена около 50 ректоров по всей стране.

В этом контексте также стоит вспомнить заявление главы МОН Оксена Лисового, который после приговора суда первой инстанции по делу Одарченко еще в 2024 году заявил о том, что контракт с ректором ГБТУ будет расторгнут, как только министерство получит весь пакет документов. Очевидно, до этого времени министр ждал решения апелляционной инстанции, согласно которому приговор остался без изменений и Одарченко был признан виновным во взяточничестве. После вступления приговора экс-нардепу-беглецу в законную силу в октябре этого года у министра Оксена Лисового не осталось законных оснований для нерасторжения контракта с Одарченко. Ведь невыполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.

Влияние Одарченко на управление ГБТУ

Ранее УНН писал, что Одарченко, понимая, что вскоре контракт с ним будет расторгнут, пытается всеми способами сохранить контроль над управлением Государственным биотехнологическим университетом. Очевидно, он ему необходим, чтобы сохранить доступ к финансовым потокам. Ведь с момента создания в 2021 году и до сих пор в ГБТУ на постоянной основе действуют коррупционные схемы, связанные со скрытой арендой земли, фальсификацией данных о собранном урожае, завышением цен во время тендерных закупок и выводом средств через подконтрольные людям Одарченко компании.

Для этого экс-нардеп-взяточник заблаговременно создал в вузе разветвленную сеть "своих" людей. Почти все они занимают руководящие должности. Кроме того, Одарченко имеет союзника в наблюдательном совете ГБТУ. В частности, председатель этого органа и одновременно председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина активно лоббирует вопросы в пользу ректора-беглеца. Это касается и кадровых назначений в вузе.

Так, недавно сеть влияния экс-нардепа-взяточника была усилена созданием в ГБТУ новой должности – первого проректора специально для приближенного к Одарченко Евгения Грицкова.

По данным УНН, таким образом ректор-беглец застраховался на случай увольнения и.о. ректора Андрея Кудряшова. Кроме того, источники издания отмечают, что именно сторонник "харьковской весны" 2014 года Грицков в случае назначения выборов ректора должен стать главным кандидатом на должность. Победу ему обеспечит использование административного ресурса и фальсификаций.

Такое "эффективное" управление командой Одарченко Государственным биотехнологическим университетом уже привело к финансовой дыре в вузе и задолженности по выплате зарплат в более чем 20 млн грн. Наблюдательный совет же под руководством Юлии Гришиной закрывает глаза на коррупцию в вузе и проблемы с его финансированием. Более того, этот орган так и не обратился в МОН с требованием увольнения ректора-взяточника, что может указывать на то, что у нардепа может быть свой скрытый интерес в оставлении Одарченко на должности как можно дольше.

Итак, Министерство образования и науки должно не только выполнить судебное решение об увольнении Одарченко, но и гарантировать, чтобы будущие выборы ректора ГБТУ состоялись без административного давления, фальсификаций и политического лоббизма. Только таким образом можно восстановить доверие к университету и обеспечить реальную перезагрузку его управления.