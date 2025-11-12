МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода

$42.010.06
48.610.07
ukenru
08:32 • 7872 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 19912 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 47194 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 49475 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 70336 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 108989 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 53185 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83074 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68340 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 25788 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 32807 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29096 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26528 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 21920 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 7670 просмотра
публикации
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 1908 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 1968 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 22034 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 108989 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 72813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Тимур Миндич
Дональд Трамп
Андрей Одарченко
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 7252 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26629 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29191 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 25446 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 40132 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Социальная сеть
Financial Times

МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Министерство образования и науки Украины планирует провести выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение ближайших шести месяцев. Это решение открывает путь к отстранению экс-нардепа Андрея Одарченко от управления вузом после того, как суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам лишения свободы.

МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода
Андрей Одарченко

Министерство образования и науки Украины планирует провести выборы ректора Государственного биотехнологического университета в ближайшие полгода. Таким образом появился шанс на устранение экс-нардепа-взяточника Андрея Одарченко от влияния на управление университетом и ликвидацию коррупции в вузе, пишет УНН.

Увольнение ректора-взяточника

Сейчас ректором ГБТУ является бывший народный депутат Андрей Одарченко, которого суд признал виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам лишения свободы. В приговоре также указано, что Одарченко запрещено в течение 3-х лет занимать должности в государственных органах.

После того, как приговор вступил в законную силу, нардеп автоматически потерял свои депутатские полномочия. Кроме того, во исполнение судебного решения Минобразования должно в ближайшее время расторгнуть с ним контракт как с ректором государственного вуза.

Это означает, что сразу после расторжения договора с Одарченко министерство назначит выборы нового ректора Государственного биотехнологического университета.

Это намерение подтверждается также приказом о продлении срока полномочий исполняющего обязанности ректора ГБТУ Андрея Кудряшова. В документе прямо указано, что его полномочия продлены "до назначения руководителя в установленном законом порядке", но не позднее 7 мая 2025 года.

Поэтому в министерстве таким образом официально подтвердили намерение расторгнуть контракт с ректором-взяточником и провести выборы.

Дополнительным подтверждением намерений стало заявление заместителя министра образования и науки по вопросам высшего образования Николая Трофименко, который отметил, что готовится смена около 50 ректоров по всей стране.

В этом контексте также стоит вспомнить заявление главы МОН Оксена Лисового, который после приговора суда первой инстанции по делу Одарченко еще в 2024 году заявил о том, что контракт с ректором ГБТУ будет расторгнут, как только министерство получит весь пакет документов. Очевидно, до этого времени министр ждал решения апелляционной инстанции, согласно которому приговор остался без изменений и Одарченко был признан виновным во взяточничестве. После вступления приговора экс-нардепу-беглецу в законную силу в октябре этого года у министра Оксена Лисового не осталось законных оснований для нерасторжения контракта с Одарченко. Ведь невыполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.

Влияние Одарченко на управление ГБТУ

Ранее УНН писал, что Одарченко, понимая, что вскоре контракт с ним будет расторгнут, пытается всеми способами сохранить контроль над управлением Государственным биотехнологическим университетом. Очевидно, он ему необходим, чтобы сохранить доступ к финансовым потокам. Ведь с момента создания в 2021 году и до сих пор в ГБТУ на постоянной основе действуют коррупционные схемы, связанные со скрытой арендой земли, фальсификацией данных о собранном урожае, завышением цен во время тендерных закупок и выводом средств через подконтрольные людям Одарченко компании.

Для этого экс-нардеп-взяточник заблаговременно создал в вузе разветвленную сеть "своих" людей. Почти все они занимают руководящие должности. Кроме того, Одарченко имеет союзника в наблюдательном совете ГБТУ. В частности, председатель этого органа и одновременно председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина активно лоббирует вопросы в пользу ректора-беглеца. Это касается и кадровых назначений в вузе.

Так, недавно сеть влияния экс-нардепа-взяточника была усилена созданием в ГБТУ новой должности – первого проректора специально для приближенного к Одарченко Евгения Грицкова.

По данным УНН, таким образом ректор-беглец застраховался на случай увольнения и.о. ректора Андрея Кудряшова. Кроме того, источники издания отмечают, что именно сторонник "харьковской весны" 2014 года Грицков в случае назначения выборов ректора должен стать главным кандидатом на должность. Победу ему обеспечит использование административного ресурса и фальсификаций.

Такое "эффективное" управление командой Одарченко Государственным биотехнологическим университетом уже привело к финансовой дыре в вузе и задолженности по выплате зарплат в более чем 20 млн грн. Наблюдательный совет же под руководством Юлии Гришиной закрывает глаза на коррупцию в вузе и проблемы с его финансированием. Более того, этот орган так и не обратился в МОН с требованием увольнения ректора-взяточника, что может указывать на то, что у нардепа может быть свой скрытый интерес в оставлении Одарченко на должности как можно дольше.

Итак, Министерство образования и науки должно не только выполнить судебное решение об увольнении Одарченко, но и гарантировать, чтобы будущие выборы ректора ГБТУ состоялись без административного давления, фальсификаций и политического лоббизма. Только таким образом можно восстановить доверие к университету и обеспечить реальную перезагрузку его управления.

Лилия Подоляк

ПолитикапубликацииОбразование
Государственный биотехнологический университет
Андрей Кудряшов
Евгений Грицков
Андрей Одарченко
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Верховная Рада