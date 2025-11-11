$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26505 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34848 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52092 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33752 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50263 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41274 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22938 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24847 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26279 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора

Київ • УНН

 • 50266 перегляди

Міністерство освіти і науки планує звільнити близько 50 ректорів по всій Україні для оновлення керівництва. Проте, МОН досі не розірвало контракт з екснардепом Андрієм Одарченком, засудженим за хабарництво, який зберігає вплив на Державний біотехнологічний університет.

МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора

Міністерство освіти і науки планує звільнити близько 50 ректорів по всій Україні. Звільнення відбуватимуться поступово, після чого в університетах пулами пройдуть вибори нових ректорів. Чи ввійде до списку "звільнених" хабарник-втікач, вже колишній нардеп Андрій Одарченко, ректорський контракт з яким МОН й досі не розірвало попри вирок суду, - читайте в матеріалі УНН.

МОН готує масові звільнення ректорів

В українських вишах планують провести кадрові чистки. Близько 50 ректорів по всій країні будуть поступово звільнені, заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко. За його словами, причина такого рішення – теорія менеджменту, про те що керівництво необхідно час від часу оновлювати, навіть якщо воно ефективно працює останні 10 років і забезпечує зростання організації. Адже для розвитку вишу – необхідно змінювати підходи роботи. Заступник Лісового також додав, що Україна відходить від часів, коли ректор міг протриматися на посаді 40 років. 

Ми відходимо від тих часів, коли ректор 40 років міг бути незмінно на посаді і був фактором впливу, коли не було дискусій щодо можливих реорганізацій, бо вони тримаються за свої крісла. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли велика кількість ректорів буде мінятись. У нас буде оновлення якості адміністрацій також і через навчання в програмі розвитку академічних менеджерів 

– підсумував Трофименко.

Чому МОН не розриває контракт з хабарником-втікачем Одарченком, який зберігає свій вплив на ДБТУ?

Плануючи кадрові зміни, для підвищення якості вищої освіти, відомство водночас вже понад місяць тягне з розірванням контракту з хабарником-втікачем Одарченком. 

У 2021 році Одарченко став ректором Державного біотехнологічного університету, однак не зміг виконувати свої обовʼязки, бо мав депутатський мандат. Тож, контракт з МОН було призупинено, а на його місце призначено в.о. ректора. Першим в.о. ректора ДБТУ був Руслан Тихонченко, про його корупційні схеми УНН писав раніше. За ним цю ж посаду з приставкою в.о. обійняв  Андрій Кудряшов, в декларації якого є ознаки порушень, зокрема невнесення посадовцем у декларацію відомостей про співмешканку та витрати, що не відповідають офіційним доходам. За результатами розслідування УНН, редакція звернулася до НАЗК, аби воно перевірило викладені факти та надало їм відповідну правову оцінку. 

Крім того, одразу після проведення розслідування щодо Кудряшова – редакція УНН звернулась з офіційним запитом в МОН, аби уточнити чи знають там про можливі корупційні схеми, в яких погруз державний виш. Серед них, зокрема, незаконне збагачення на землях університету (приблизно 4,2 тис. га і близько 8 тис. га лісових угідь), які мали б використовуватися для навчально-дослідних цілей, а натомість здаються у приховану оренду. Значну частину земельного фонду передавали в обробіток чи "спільну діяльність" приватним ТОВ (наприклад, ТОВ "РВ Агро", "Агрозоовет", ФГ "Зорі Дергачівщини"). 

Через фіктивне заниження врожайності пшениці та подвійний облік, з ДБТУ було виведено понад $200 тис., а в подальші роки, під час воєнного стану – університет недоотримав близько 80 млн грн через незаконне використання полів. Частину врожаю зберігали на елеваторах пов’язаних компаній, де зерно просто "зникало"; паралельно велися кілька версій обліку й "чорна бухгалтерія", що свідчить про ймовірні службові підроблення та системне заволодіння майном. Редакція УНН закликає правоохоронні органи ініціювати перевірку верхівки адміністрації ДБТУ та притягнути винних у розкраданні до відповідальності. 

Зазначимо, і Тихонченка, і Кудряшова – називають людьми з орбіти Одарченка. Джерела УНН розповідають, що обидвоє – маріонетки Одарченка, який, як професійний хабарник-ляльковод, дає чіткі вказівки до виконання. А доходи від корупційного господарювання, ймовірно, осідають у кишенях самого ляльковода та його маріонеток. 

Попри це 8 листопада МОН продовжило повноваження Кудряшова на посаді в.о. ректора ДБТУ до травня 2026 року. 

Який статус зараз має Одарченко? 

Зазначимо, Андрій Одарченко автоматично втратив депутатський мандат ще 10 жовтня 2025 року після того, як Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок ВАКС від 14 листопада 2024 року. Відповідно до якого Одарченка засудили до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та забороною займати керівні посади строком на 3 роки, за спробу дати хабар в розмірі $50 000 вже колишньому голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму. Так, Одарченко запропонував Найєму хабар в криптовалюті аби той забезпечив ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель ДБТУ. 

Після зміни Конституції у 2016 році, в день набрання законної сили обвинувальним вироком суду, щодо депутата – депутат втрачає мандат. Тобто, ніяких рішень парламенту з цього питання не потрібно, повноваження депутата достроково припиняються автоматично

– зазначив Сергій Кальченко, народний депутат, голова Комітету ВР з питань Регламенту.

Відповідно до судового рішення, МОН повинно було в найкоротші строки розірвати трудові стосунки з Одарченком. Який й досі офіційно має контракт на посаду ректора ДБТУ, попри втрату депутатського мандату, вирок суду та його втечу за кордон від українського правосуддя. У журналістів та суспільства виникає питання - чому МОН тягне з цим рішення та навіщо перепризначає на посаду Кудряшова – людину, що може бути повністю підконтрольна хабарнику-втікачу?

Чому голова Наглядової ради ДБТУ Гришина ігнорує факти розкрадання в університеті?

Удають, що не помічають контракту з Одарченком не тільки в МОН, а й в Наглядовій раді вишу, де головує народний депутат Юлія Гришина. Відповідно до положення про Наглядову раду ДБТУ, вона має повноваження ініціювати звільнення ректора університету – Андрія Одарченка. Однак не робить цього. 

Крім того, вона має ще й контролювати управлінням майном університету та використання його фінансових та матеріально-технічних ресурсів. Однак, з огляду на те, що ДБТУ систематично розкрадається шляхом корупційних схем та має заборгованість із заробітної плати перед педагогічним колективом у понад 20 млн грн, можемо припустити, що Гришина, ймовірно, має особисту вигоду з корупційних схем в університеті, організованих Одарченком і реалізованих його маріонетками. 

Що повʼязує Гришину та Одарченка? 

Як стверджують наближені до Гришиної джерела, вона й сама має тісний звʼязок з хабарником-втікачем Одарченком. І могла особисто зустрічатися з ним  під час закордонних відряджень. Одна з таких зустрічей могла відбутися в столиці Угорщини - Будапешті - у вересні 2025 року. Тоді у Будапешт Гришина  поїхала начебто на відкриття української школи. Однак за інформацією редакції – першочерговою задачею була особиста зустріч з Одарченком, який переховується від українського правосуддя в цій країні. 

Тож, стає очевидним, чому Наглядова рада Державного біотехнологічного університету, головою якої є можлива спільниця хабарника-втікача Гришина, й досі не ініціювала відкликання з посади ректора Андрія Одарченка. Редакція УНН зверталася за коментарями щодо ситуації навколо університету до Юлії Гришиної – відповіді так і не отримала. Попри посадові обовʼязки Юлії Гришиної, як голови Наглядової ради ДБТУ, "представляти раду у відносинах з МОН, владою, громадськістю, медіа" – депутат ігнорує питання журналістів та не виходить на звʼязок.

Міністр Лісовий відповідальний за розірвання контракту з Одарченком 

Українське суспільство та журналісти все ж сподіваються на те, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий таки виконає дану ним ще рік тому обіцянку розірвати контракт з хабарником-втікачем Одарченком та провести чесні вибори в Державному біотехнологічному університеті.

Рада оборони Харківської області прийняла рішення щодо того, щоб дозволити вибори в харківському регіоні (у вишах - ред.), і всі ті університети, які цього потребують, будуть поступово, поетапно входити у виборчий процес, включно з біотехнологічним університетом 

– пообіцяв восени 2024 року Лісовий.

Тим самим Оксен Лісовий не просто виконає рішення Апеляційної палати ВАКС щодо того, що Одарченку заборонено займати керівні посади протягом 3 років, а й збереже те, що залишилось від одного з найбільших аграрних університетів України, яким був ДБТУ до того, як хабарник-втікач Одарченко почав успішно реалізовувати там свої корупційні схеми.

Лілія Подоляк

