Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД
Київ • УНН
В ніч на 11 грудня Дорогобузька ТЕЦ у смоленській області рф була атакована дронами. Ця теплоцентраль критично важлива для оборонної промисловості, забезпечуючи хімічне виробництво, що виготовляє компоненти для вибухових речовин.
У ніч на 11 грудня в смоленській області росії дронами була атакована Дорогобужська ТЕЦ. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Дана теплоцентраль забезпечує роботу хімічного виробництва, яке критично важливе для оборонної промисловості рф. Водночас, як додав Коваленко, хімічний комбінат "Дорогобуж" виробляє аміак, нітрати, азотні добрива - це базові компоненти для виробництва вибухових речовин, зокрема: аміачної селітри (основа промислових вибухівок), нітратних сумішей для військових потреб.
Без енергопостачання ТЕЦ їхній випуск зупиняється. Також вона забезпечує стабільне енергопостачання оборонних підприємств смоленської області
Він додав, що у даному регіоні розташовані виробництва, що працюють на російський ВПК: приладобудування, металургійні вузли, ремонтна база. ТЕЦ частково підтримує енергетику цієї промзони.
Додатково
Дорогобужська ТЕЦ була збудована в 1950-1960-х роках. У 2005-му додатково запустили дві газові турбіни потужністю по 6 МВт.
Вода для технологічних потреб надходить з річки Дніпро, яка починається у смоленській області росії, протікає через територію білорусі, а далі - через територію України і впадає в Чорне море.
Нагадаємо
