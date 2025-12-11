Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
08:43 • 8306 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 10375 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 12345 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 22030 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 37042 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 34497 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 35387 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30378 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 28286 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 35590 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД11 грудня, 00:08 • 13603 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto11 грудня, 01:49 • 18602 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 15379 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 22583 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 18421 перегляди
Публікації
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 8306 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 30181 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 31676 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 38274 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 41235 перегляди
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 17965 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 23814 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 20196 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 28230 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 37998 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД

Київ • УНН

 • 148 перегляди

В ніч на 11 грудня Дорогобузька ТЕЦ у смоленській області рф була атакована дронами. Ця теплоцентраль критично важлива для оборонної промисловості, забезпечуючи хімічне виробництво, що виготовляє компоненти для вибухових речовин.

Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД

У ніч на 11 грудня в смоленській області росії дронами була атакована Дорогобужська ТЕЦ. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Дана теплоцентраль забезпечує роботу хімічного виробництва, яке критично важливе для оборонної промисловості рф. Водночас, як додав Коваленко, хімічний комбінат "Дорогобуж" виробляє аміак, нітрати, азотні добрива - це базові компоненти для виробництва вибухових речовин, зокрема: аміачної селітри (основа промислових вибухівок), нітратних сумішей для військових потреб.

Без енергопостачання ТЕЦ їхній випуск зупиняється. Також вона забезпечує стабільне енергопостачання оборонних підприємств смоленської області

- заявив Коваленко.

Він додав, що у даному регіоні розташовані виробництва, що працюють на російський ВПК: приладобудування, металургійні вузли, ремонтна база. ТЕЦ частково підтримує енергетику цієї промзони.

Додатково

Дорогобужська ТЕЦ була збудована в 1950-1960-х роках. У 2005-му додатково запустили дві газові турбіни потужністю по 6 МВт.

Вода для технологічних потреб надходить з річки Дніпро, яка починається у смоленській області росії, протікає через територію білорусі, а далі - через територію України і впадає в Чорне море.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що дрони СБУ вразили нафтовидобувну платформу, що належить "Лукойл-Нижневолжскнефть", зупинивши видобуток нафти та газу.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний біотехнологічний університет
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Білорусь
Рада національної безпеки і оборони України
Україна