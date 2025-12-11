$42.280.10
Эксклюзив
08:43 • 8186 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 10319 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 12298 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 21980 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 37002 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 34468 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 35360 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30366 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 28273 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 35567 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
публикации
Эксклюзивы
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В ночь на 11 декабря Дорогобужская ТЭЦ в смоленской области рф была атакована дронами. Эта теплоцентраль критически важна для оборонной промышленности, обеспечивая химическое производство, изготавливающее компоненты для взрывчатых веществ.

Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД

В ночь на 11 декабря в смоленской области россии дронами была атакована Дорогобужская ТЭЦ. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Данная теплоцентраль обеспечивает работу химического производства, которое критически важно для оборонной промышленности рф. В то же время, как добавил Коваленко, химический комбинат "Дорогобуж" производит аммиак, нитраты, азотные удобрения – это базовые компоненты для производства взрывчатых веществ, в частности: аммиачной селитры (основа промышленных взрывчаток), нитратных смесей для военных нужд.

Без энергоснабжения ТЭЦ их выпуск останавливается. Также она обеспечивает стабильное энергоснабжение оборонных предприятий смоленской области

- заявил Коваленко.

Он добавил, что в данном регионе расположены производства, работающие на российский ВПК: приборостроение, металлургические узлы, ремонтная база. ТЭЦ частично поддерживает энергетику этой промзоны.

Дополнительно

Дорогобужская ТЭЦ была построена в 1950-1960-х годах. В 2005-м дополнительно запустили две газовые турбины мощностью по 6 МВт.

Вода для технологических нужд поступает из реки Днепр, которая начинается в смоленской области россии, протекает через территорию беларуси, а далее - через территорию Украины и впадает в Черное море.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу, принадлежащую "Лукойл-Нижневолжскнефть", остановив добычу нефти и газа.

Евгений Устименко

