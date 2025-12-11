Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД
Киев • УНН
В ночь на 11 декабря Дорогобужская ТЭЦ в смоленской области рф была атакована дронами. Эта теплоцентраль критически важна для оборонной промышленности, обеспечивая химическое производство, изготавливающее компоненты для взрывчатых веществ.
Подробности
Данная теплоцентраль обеспечивает работу химического производства, которое критически важно для оборонной промышленности рф. В то же время, как добавил Коваленко, химический комбинат "Дорогобуж" производит аммиак, нитраты, азотные удобрения – это базовые компоненты для производства взрывчатых веществ, в частности: аммиачной селитры (основа промышленных взрывчаток), нитратных смесей для военных нужд.
Без энергоснабжения ТЭЦ их выпуск останавливается. Также она обеспечивает стабильное энергоснабжение оборонных предприятий смоленской области
Он добавил, что в данном регионе расположены производства, работающие на российский ВПК: приборостроение, металлургические узлы, ремонтная база. ТЭЦ частично поддерживает энергетику этой промзоны.
Дополнительно
Дорогобужская ТЭЦ была построена в 1950-1960-х годах. В 2005-м дополнительно запустили две газовые турбины мощностью по 6 МВт.
Вода для технологических нужд поступает из реки Днепр, которая начинается в смоленской области россии, протекает через территорию беларуси, а далее - через территорию Украины и впадает в Черное море.
Напомним
