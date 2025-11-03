Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова

Національне агентство з питань запобігання корупції має провести перевірку способу життя в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Андрія Кудряшова, який міг внести в декларацію за 2024 рік недостовірні дані, пише УНН.

Виконувач обов’язків ректора Державного біотехнологічного університету Андрій Кудряшов не вказав у декларації за 2024 рік свою співмешканку Маргариту Павицьку. Крім того, влітку 2025 Кудряшов зробив їй пропозицію. Романтична подія відбулася в Одесі, в елітному готелі "NEMO", де вартість номерів у курортний сезон сягає 36 тисяч гривень за добу. При цьому, відповідно до декларації, на місяць Кудряшов заробляє в ДБТУ приблизно 25 тисяч гривень, і це його єдине офіційне джерело доходу.

А на фото, оприлюднених нареченою, видно каблучку від Tiffany & Co. – світового ювелірного бренду. За інформацією УНН, це платинова каблучка з діамантом близько одного карата, вартістю від $12 000 до $17 000 (від 504 000 грн до 714 000 грн). Вартість цього подарунка перевищує річний дохід Кудряшова, задекларований за 2024 рік.

Крім того, у 2024 році Павицька стала власницею кабріолета Peugeot 308 CC, орієнтовною вартістю близько $10 000 (420 тисяч гривень). За даними порталу YouControl, жінка не має статусу ФОП і не працевлаштована, тож походження коштів на придбання авто залишається незрозумілим.

Враховуючи наведені факти, спосіб життя Андрія Кудряшова явно не відповідає його офіційним доходам. Відсутність у декларації відомостей про співмешканку, коштовні подарунки та реальні витрати може свідчити про приховування активів або отримання неправомірної вигоди. А як зазначив у ексклюзивному коментарі УНН юрист Олег Шрам – НАЗК має здійснити перевірку достовірності відомостей у декларації Кудряшова, скласти обґрунтований висновок і далі реалізувати його, залежно від того, яка сума майна буде встановлена.

Тут купа питань: і декларування, і проведення моніторингу способу життя. Тобто, для НАЗК є багато питань на які вони мають надати відповідь, здійснивши перевірку в межах своїх компетенцій і обов'язків, які покладені на них. Можливо, там є ознаки незаконного збагачення, залежно від того, скільки це триває, які там насправді суми. Можливо, там є факти отримання неправомірної вигоди. Система декларування створювалася для того, щоб такі нетипові історії були помітнішими. І щоб це було сигналом для того, аби включались в роботу відповідні правоохоронні органи з запобігання корупції. Вони просто зобов'язані реагувати і розпочинати відповідну перевірку, і далі там вже по ланцюжку виходити на той чи інший результат – наголосив юрист Олег Шрам.

Як повідомляв УНН раніше, Андрій Кудряшов може бути причетний до ймовірного розкрадання коштів і активів Державного біотехнологічного університету. Згідно з матеріалами журналістського розслідування, Кудряшов діяв у тісному зв’язку із засудженим за хабарництво Андрієм Одарченком, який, попри вирок суду, продовжує неформально контролювати університет.

Серед виявлених схем – створення фіктивних "фірм-клонів", через які виводилися бюджетні кошти університету, зловживання державними землями, переданими у тіньову оренду, а також привласнення мільйонів гривень від продажу врожаю, вирощеного на землях вишу.

За даними журналістського розслідування, саме під керівництвом Кудряшова ці схеми продовжили функціонувати, а пов’язані з ним особи контролюють фінансові потоки закладу та управління земельними ресурсами.

Крім того, Кудряшов став однією з тих осіб, які "скинулися" Одарченку на заставу, завдяки чому засуджений до 8 років хабарник, зміг втекти від правосуддя за кордон.

Вже 7 листопада спливає термін повноважень Андрія Кудряшова як виконувача обов’язків ректора ДБТУ. Тож саме зараз міністр освіти і науки Оксен Лісовий має ухвалити рішення: продовжити повноваження людини, пов’язаної з Одарченком, чи призначити нове керівництво до проведення виборів ректора в законному порядку.

МОН має негайно розірвати контракт з засудженим хабарником Одарченком

Однак, не Кудряшовим єдиним. Адже МОН й досі не розірвало контракт з ректором ДБТУ хабарником-втікачем Андрієм Одарченком. Що по своїй суті є порушенням законодавства. Суддя у відставці Олександр Ситников вважає, що ключове питання у цій ситуації до органів, відповідальних за виконання вироків, а також МОН, яке мало б розірвати контракт із ректором, засудженим за хабар і який переховується від правосуддя за кордоном.

Запитання до державних органів, а чому досі цей ректор перебуває на посаді, маючи вирок? Знову таки, ми маємо недбалість. Це все упирається в державні органи. І такого питання не виникло б, якби усі вчасно виконали вирок суду – зазначив Ситников.

Адже ситуація, коли державний університет очолює особа, засуджена до восьми років позбавлення волі, підриває довіру до системи освіти та дискредитує саму ідею університетської автономії. Міністерство освіти і науки України має негайно виконати вирок суду і розірвати контракт із нардепом-хабарником Андрієм Одарченком. Адже мовчазна бездіяльність державних структур у цьому випадку - це не просто бюрократична помилка, а свідоме потурання засудженому за хабарництво нардепу, який, всупереч закону і здоровому глузду, продовжує керувати державним вишем із-за кордону.

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський у коментарі УНН наголосив, що, відповідно до ч. 2 ст. 55 Кримінального кодексу України, особа, засуджена за злочин, вчинений у зв’язку із займаною посадою, втрачає право обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установах, а також будь-які інші посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у суб`єктах господарювання, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%.

Якщо вказаний виш і посада відповідає цим вимогам, особа не може три роки обіймати цю посаду – зазначив Невʼядомський.

Тут доречно згадати, що посада ректора якраз є адміністративною та керівною, оскільки ректор є головою вищого навчального закладу і відповідальним за його загальне управління. Ректор керує адміністративною діяльністю університету, що включає фінансові, кадрові та організаційні питання. Ігнорування з боку Міністерства освіти та науки необхідності розірвання контракту з засудженим ректором Одарченком є порушенням законодавства.

Тож, ситуація навколо ДБТУ – тест на принциповість МОН і НАЗК. Бо йдеться не лише про доброчесність окремого чиновника, а про системний вплив засудженого хабарника на державний університет.

Справа Одарченка

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету.

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, ймовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Пізніше стало відомо, що Одарченко переховується в Угорщині.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили.

ВАКС 14 листопада 2024 року визнав Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Це рішення 10 жовтня 2025 року підтвердила Апеляційна палата ВАКС.