Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова

Киев • УНН

 • 10105 просмотра

НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Андрея Кудряшова из-за возможного внесения недостоверных данных в декларацию за 2024 год. Он не указал сожительницу и дорогие подарки, стоимость которых превышает его годовой доход.

Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно провести проверку образа жизни и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Андрея Кудряшова, который мог внести в декларацию за 2024 год недостоверные данные, пишет УНН.

Исполняющий обязанности ректора Государственного биотехнологического университета Андрей Кудряшов не указал в декларации за 2024 год свою сожительницу Маргариту Павицкую. Кроме того, летом 2025 года Кудряшов сделал ей предложение. Романтическое событие произошло в Одессе, в элитном отеле "NEMO", где стоимость номеров в курортный сезон достигает 36 тысяч гривен в сутки. При этом, согласно декларации, в месяц Кудряшов зарабатывает в ГБТУ примерно 25 тысяч гривен, и это его единственный официальный источник дохода.

А на фото, опубликованных невестой, видно кольцо от Tiffany & Co. – мирового ювелирного бренда. По информации УНН, это платиновое кольцо с бриллиантом около одного карата, стоимостью от $12 000 до $17 000 (от 504 000 грн до 714 000 грн). Стоимость этого подарка превышает годовой доход Кудряшова, задекларированный за 2024 год.

Кроме того, в 2024 году Павицкая стала владелицей кабриолета Peugeot 308 CC, ориентировочной стоимостью около $10 000 (420 тысяч гривен). По данным портала YouControl, женщина не имеет статуса ФЛП и не трудоустроена, поэтому происхождение средств на приобретение авто остается непонятным.

Учитывая приведенные факты, образ жизни Андрея Кудряшова явно не соответствует его официальным доходам. Отсутствие в декларации сведений о сожительнице, дорогостоящих подарках и реальных расходах может свидетельствовать о сокрытии активов или получении неправомерной выгоды. А как отметил в эксклюзивном комментарии УНН юрист Олег Шрам – НАПК должно провести проверку достоверности сведений в декларации Кудряшова, составить обоснованное заключение и далее реализовать его, в зависимости от того, какая сумма имущества будет установлена.

Здесь куча вопросов: и декларирование, и проведение мониторинга образа жизни. То есть, для НАПК есть много вопросов, на которые они должны дать ответ, проведя проверку в рамках своих компетенций и обязанностей, которые на них возложены. Возможно, там есть признаки незаконного обогащения, в зависимости от того, сколько это длится, какие там на самом деле суммы. Возможно, там есть факты получения неправомерной выгоды. Система декларирования создавалась для того, чтобы такие нетипичные истории были заметнее. И чтобы это было сигналом для того, чтобы включались в работу соответствующие правоохранительные органы по предотвращению коррупции. Они просто обязаны реагировать и начинать соответствующую проверку, и далее там уже по цепочке выходить на тот или иной результат

– подчеркнул юрист Олег Шрам.

Как сообщал УНН ранее, Андрей Кудряшов может быть причастен к вероятному хищению средств и активов Государственного биотехнологического университета. Согласно материалам журналистского расследования, Кудряшов действовал в тесной связи с осужденным за взяточничество Андреем Одарченко, который, несмотря на приговор суда, продолжает неформально контролировать университет.

Среди выявленных схем – создание фиктивных "фирм-клонов", через которые выводились бюджетные средства университета, злоупотребление государственными землями, переданными в теневую аренду, а также присвоение миллионов гривен от продажи урожая, выращенного на землях вуза.

По данным журналистского расследования, именно под руководством Кудряшова эти схемы продолжили функционировать, а связанные с ним лица контролируют финансовые потоки учреждения и управление земельными ресурсами.

Кроме того, Кудряшов стал одним из тех лиц, которые "скинулись" Одарченко на залог, благодаря чему осужденный к 8 годам взяточник смог сбежать от правосудия за границу.

Уже 7 ноября истекает срок полномочий Андрея Кудряшова как исполняющего обязанности ректора ГБТУ. Поэтому именно сейчас министр образования и науки Оксен Лисовой должен принять решение: продлить полномочия человека, связанного с Одарченко, или назначить новое руководство до проведения выборов ректора в законном порядке.

МОН должно немедленно расторгнуть контракт с осужденным взяточником Одарченко

Однако, не Кудряшовым единым. Ведь МОН до сих пор не расторгло контракт с ректором ГБТУ взяточником-беглецом Андреем Одарченко. Что по своей сути является нарушением законодательства. Судья в отставке Александр Ситников считает, что ключевой вопрос в этой ситуации к органам, ответственным за исполнение приговоров, а также МОН, которое должно было бы расторгнуть контракт с ректором, осужденным за взятку и скрывающимся от правосудия за границей.

Вопрос к государственным органам, а почему до сих пор этот ректор находится на должности, имея приговор? Опять же, мы имеем халатность. Это все упирается в государственные органы. И такого вопроса не возникло бы, если бы все вовремя исполнили приговор суда

– отметил Ситников.

Ведь ситуация, когда государственный университет возглавляет лицо, осужденное к восьми годам лишения свободы, подрывает доверие к системе образования и дискредитирует саму идею университетской автономии. Министерство образования и науки Украины должно немедленно исполнить приговор суда и расторгнуть контракт с нардепом-взяточником Андреем Одарченко. Ведь молчаливое бездействие государственных структур в этом случае – это не просто бюрократическая ошибка, а сознательное потворство осужденному за взяточничество нардепу, который, вопреки закону и здравому смыслу, продолжает руководить государственным вузом из-за границы.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский в комментарии УНН подчеркнул, что, согласно ч. 2 ст. 55 Уголовного кодекса Украины, лицо, осужденное за преступление, совершенное в связи с занимаемой должностью, теряет право занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждениях, а также любые другие должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в субъектах хозяйствования, в уставном капитале которых доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%.

Если указанный вуз и должность соответствует этим требованиям, лицо не может три года занимать эту должность

– отметил Невядомский.

Здесь уместно вспомнить, что должность ректора как раз является административной и руководящей, поскольку ректор является главой высшего учебного заведения и ответственным за его общее управление. Ректор руководит административной деятельностью университета, что включает финансовые, кадровые и организационные вопросы. Игнорирование со стороны Министерства образования и науки необходимости расторжения контракта с осужденным ректором Одарченко является нарушением законодательства.

Итак, ситуация вокруг ГБТУ – тест на принципиальность МОН и НАПК. Потому что речь идет не только о добросовестности отдельного чиновника, а о системном влиянии осужденного взяточника на государственный университет.

Дело Одарченко

Напомним, 21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении народного депутата Андрея Одарченко, который, по версии следствия, пытался подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. По данным детективов, депутат предлагал 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета.

Уже на следующий день, 22 ноября 2023 года, Высший антикоррупционный суд арестовал Одарченко, определив залог в 15 млн грн. Сам нардеп все обвинения отверг.

23 ноября 2023 года "Слуга народа" исключила нардепа Одарченко из фракции. Уже на следующий день, 24 ноября 2023 года, Одарченко вышел из-под стражи – за него внесли залог в размере 15 млн грн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Прошел почти год. 18 сентября 2024 года прокурор САП во время судебного заседания заявила, что депутат, вероятно, находится за границей, хотя официального подтверждения этому нет. В тот же день он не явился на заседание ВАКС и отсутствовал в Верховной Раде. Из-за этого САП инициировала взыскание залога и объявление его в розыск.

По данным прокуратуры, Одарченко мог выехать через Закарпатскую область, где, по словам стороны обвинения, имел близкие отношения с бывшим главой ОГА Виктором Микитой. Сам Микита отрицал какую-либо причастность к возможному выезду нардепа. Впоследствии в САП сообщили, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве. Позже стало известно, что Одарченко скрывается в Венгрии.

19 сентября 2024 года судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения и объявил Одарченко в государственный и международный розыск. После этого суд решил слушать дело заочно. 23 сентября 2024 года ВАКС заочно арестовал депутата и взыскал в доход государства 15 млн грн залога, внесенного за него ранее.

После бегства нардепа за границу в сентябре 2024-го ГБТУ не осудил ректора. В ноябре на сайте и на странице вуза в Facebook разместили поздравление Одарченко с днем рождения, ему пожелали "процветания, благосклонности судьбы, удачи, потрясающих возможностей, достижений и побед". Позже пост все же удалили.

ВАКС 14 ноября 2024 года признал Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Это решение 10 октября 2025 года подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитикапубликации
Государственный биотехнологический университет
Государственный бюджет
Андрей Кудряшов
Бренд
Оксен Лисовой
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Министерство образования и науки Украины
Закарпатская область
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Мустафа Найем
Румыния
Венгрия
Одесса