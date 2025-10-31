Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко

Несмотря на обвинительный приговор суда, которым народный депутат Андрей Одарченко признан виновным во взяточничестве и приговорен к 8 годам лишения свободы, он до сих пор остается ректором Государственного биотехнологического университета. Юристы, опрошенные УНН, считают, что такая ситуация - это не только правовой нонсенс, но и сознательное неисполнение приговора суда со стороны Министерства образования и науки Украины, которое должно немедленно расторгнуть контракт с осужденным ректором.

14 ноября 2024 года ВАКС признал народного депутата Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

10 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила приговор нардепу в силе. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать ряд должностей сроком на 3 года.

После решения апелляционной инстанции приговор нардепу вступил в законную силу. Несмотря на это, Одарченко до сих пор остается ректором Государственного биотехнологического университета и продолжает влиять на управление вузом через "своих" людей, в частности исполняющего обязанности ректора ГБТУ Андрея Кудряшова.

Совершил преступление - неси наказание. Если человек осужден, он не может выполнять свои полномочия, тем более руководить университетом - отметил в комментарии УНН бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец.

По словам юриста, осуждение к лишению свободы автоматически ограничивает права человека на участие в любой публичной или административной деятельности. В то же время, по мнению Баганца, Одарченко не может в будущем снова баллотироваться на должности в вузе.

Это ненормально, если осужденного беглеца избирают на должность ректора - отметил юрист.

Ученый совет ГБТУ на заседании 30 октября отстранил Одарченко от должности председателя. По словам юриста, заседания ученого совета, проведенные под председательством Одарченко, могли бы иметь риск юридической ничтожности.

Если решение принимает лицо, лишенное права занимать должность, такие решения могут быть обжалованы как незаконные - пояснил юрист.

В то же время ректором вуза Одарченко все же остается уже более 20 дней с момента вступления в законную силу обвинительного приговора.

МОН нарушает закон, не расторгая контракт с осужденным ректором

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский в комментарии УНН подчеркнул, что в соответствии с ч. 2 ст. 55 Уголовного кодекса Украины, лицо, осужденное за преступление, совершенное в связи с занимаемой должностью, теряет право занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждениях, а также любые другие должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в субъектах хозяйствования, в уставном капитале которых доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%.

Если указанный вуз и должность соответствует этим требованиям, лицо не может три года занимать эту должность - отметил Невядомский.

Здесь уместно вспомнить, что должность ректора как раз является административной и руководящей, поскольку ректор является главой высшего учебного заведения и ответственным за его общее управление. Ректор руководит административной деятельностью университета, что включает финансовые, кадровые и организационные вопросы.

Поэтому игнорирование со стороны Министерства образования и науки необходимости расторжения контракта с осужденным ректором Одарченко является нарушением законодательства.

Судья в отставке Александр Ситников считает, что ключевой вопрос в этой ситуации к органам, ответственным за исполнение приговоров, а также МОН, которое должно было бы расторгнуть контракт с ректором, который осужден за взятку и который скрывается от правосудия за границей.

Опять же вопрос к государственным органам, а почему до сих пор этот ректор находится на должности, имея приговор? Опять же, мы имеем халатность. Это все упирается в государственные органы. И такого вопроса не возникло бы, чтобы все вовремя исполнили приговор суда - отметил Ситников.

МОН должно немедленно расторгнуть контракт с Одарченко

Ситуация, когда государственный университет возглавляет лицо, осужденное к восьми годам лишения свободы, подрывает доверие к системе образования и дискредитирует саму идею университетской автономии.

Министерство образования и науки Украины должно немедленно исполнить приговор суда и расторгнуть контракт с нардепом-взяточником Андреем Одарченко. Ведь молчаливое бездействие государственных структур в этом случае - это не просто бюрократическая ошибка, а сознательное потворство осужденному за взяточничество нардепу, который, вопреки закону и здравому смыслу, продолжает руководить государственным университетом из-за границы.

Дело Одарченко

21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении народного депутата Андрея Одарченко, который, по версии следствия, пытался подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. По данным детективов, депутат предлагал 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета.

Уже на следующий день, 22 ноября 2023 года, Высший антикоррупционный суд арестовал Одарченко, определив залог в 15 млн грн. Сам нардеп все обвинения отверг.

23 ноября 2023 года "Слуга народа" исключила нардепа Одарченко из фракции. Уже на следующий день, 24 ноября 2023 года, Одарченко вышел из-под стражи – за него внесли залог в размере 15 млн грн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Прошел почти год. 18 сентября 2024 года прокурор САП во время судебного заседания заявила, что депутат, вероятно, находится за границей, хотя официального подтверждения этому нет. В тот же день он не явился на заседание ВАКС и отсутствовал в Верховной Раде. Из-за этого САП инициировала взыскание залога и объявление его в розыск.

По данным прокуратуры, Одарченко мог выехать через Закарпатскую область, где, по словам стороны обвинения, имел близкие отношения с бывшим главой ОГА Виктором Микитой. Сам Микита отрицал какую-либо причастность к возможному выезду нардепа. Впоследствии в САП сообщили, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве. Позже стало известно, что Одарченко скрывается в Венгрии.

19 сентября 2024 года судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения и объявил Одарченко в государственный и международный розыск. После этого суд решил слушать дело заочно. 23 сентября 2024 года ВАКС заочно арестовал депутата и взыскал в доход государства 15 млн грн залога, внесенного за него ранее.

После бегства нардепа за границу в сентябре 2024-го ГБТУ не осудил ректора. В ноябре на сайте и на странице вуза в Facebook разместили поздравление Одарченко с днем рождения, ему пожелали "процветания, благосклонности судьбы, удачи, потрясающих возможностей, достижений и побед". Позже пост все же удалили.

ВАКС 14 ноября 2024 года признал Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Это решение 10 октября 2025 года подтвердила Апелляционная палата ВАКС.