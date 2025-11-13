$42.040.02
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам

Киев • УНН

Руководство Государственного биотехнологического университета ежемесячно получает премии, несмотря на запрет из-за задолженности по зарплатам коллективу в более чем 20 млн грн. Эти выплаты происходят с 2022 года, после прихода к управлению Андрея Кудряшова, ставленника экс-нардепа-взяточника Андрея Одарченко.

Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам

Руководство Государственного биотехнологического университета получает ежемесячные премии, несмотря на запрет, связанный с задолженностью по зарплатам перед коллективом в более чем 20 млн грн, пишет УНН.

По данным источников УНН, после прихода к управлению ГБТУ Андрея Кудряшова, ставленника экс-нардепа-взяточника Андрея Одарченко, руководство университета получает ежемесячные премии, которые в итоге выливаются в несколько сотен тысяч гривен, начисленных в нарушение действующего законодательства.

Почти весь руководящий состав Государственного биотехнологического университета, за исключением нескольких человек, — это доверенные люди Одарченко, который до сих пор остается ректором ГБТУ, несмотря на обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу. Как рассказал собеседник УНН, именно команда экс-нардепа-взяточника, начиная с 2022 года, получает незаконные выплаты.

Министр не премирует Кудряшова, но деньги текут рекой

Следует отметить, что не происходит премирование только исполняющего обязанности ректора ГБТУ Андрея Кудряшова, ведь выплаты ему согласовывает непосредственно министр образования и науки, в соответствии с контрактом с МОН.

Это также подтверждают и данные из выписки по зарплате Кудряшова, которые есть в распоряжении УНН. Например, за последние 9 месяцев этого года ему начислялись суммы от 25 221 гривен в январе до 27 576 гривен в сентябре. Больше всего он получил в июне – 30 553 гривен. Поэтому можно сделать вывод о том, что Кудряшова министр образования и науки Оксен Лисовой не премирует.

Однако, вопрос о том, на какие средства и.о. ректора ГБТУ роскошествует и дарит дорогие подарки своей сожительнице, остается открытым. Как и то, почему он не указывает данные о Маргарите Павицкой в своей декларации о доходах.

Роскошь на фоне долгов: кому идут "премиальные"

В то же время, остальной руководящий состав из орбиты экс-нардепа-взяточника Андрея Одарченко стабильно ежемесячно получает премии в несколько десятков тысяч гривен. Это возможно потому, что именно руководитель вуза, а в данном случае и.о. ректора ГБТУ, имеет право назначать такие выплаты.

Например, выписка о доходах и.о. председателя ученого совета Валерия Михайлова, которая есть в распоряжении УНН, оказалась очень красноречивой. В январе этого года он получил 38 839 гривен. Как известно, первый месяц обычно он не премируется.

А вот уже в феврале Михайлову было начислено 47 471 гривен. В мае выплата уже составляла 53 815 гривен, а в сентябре – 56 338 гривен. Поэтому, очевидно, Михайлов, как и остальные из команды ректора-беглеца, регулярно получает премии вопреки законодательству.

Время для реакции правоохранителей

Стоит отметить, что действующее законодательство, в частности Бюджетный кодекс, прямо запрещает начислять премии, если у учреждения есть задолженность по выплате зарплат. В ситуации с Государственным биотехнологическим университетом такая задолженность есть, и сильно увеличилась в 2022 году. Сейчас она составляет более 20 млн грн. Как писал ранее УНН, такая ситуация сложилась из-за коррупции в ГБТУ, связанной со скрытой арендой земли, фальсификацией данных о собранном урожае, завышением цен во время тендерных закупок и вымыванием средств через подконтрольные людям Одарченко компании.

Не исключено, что для того, чтобы провести соответствующие платежи через казначейство, руководство ГБТУ указывает премии именно как завышенную основную зарплату, в противном случае были бы получены отказы в платеже. Очевидно, эта ситуация требует отдельного внимания правоохранителей, ведь ненормально, когда коллектив не получает зарплату, а руководство начисляет себе десятки тысяч премий.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда еще 10 октября 2025 года подтвердила приговор ВАКС от 14 ноября 2024 года, согласно которому Одарченко приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности, за попытку дать взятку в размере $50 000 уже бывшему главе Госагентства восстановления Мустафе Найему. Так, Одарченко предложил Найему взятку в криптовалюте, чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий ГБТУ. Сейчас Одарченко скрывается за границей. 

Лилия Подоляк

