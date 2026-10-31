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На Хмельниччині в автомобілі, піднятому з річки, знайшли тіла трьох дітей

Київ • УНН

 • 3844 перегляди

У річці поблизу Гуменців виявили автомобіль із тілами трьох дітей віком 13, 15 і 16 років. Поліція встановлює обставини трагедії.

На Хмельниччині в автомобілі, піднятому з річки, знайшли тіла трьох дітей

Троє дітей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Хмельницькій області. Їх тіла знайшли в автомобілі, який підняли з водойми поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга й так і не повернулася. Чоловік також повідомив, що разом з дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки: обстежували територію громади та орієнтували на розшук усі наряди поліції. У ході першочергових заходів попередньо встановили, що діти незадовго до зникнення пересувалися автомобілем "ВАЗ 21099". Близько 16:00 години поліцейські виявили вказаний автомобіль у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу перебували тіла трьох зниклих дітей

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. Триває розслідування.

Нагадаємо

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На Хмельниччині в ДТП загинула 11-річна дівчинка: суд виніс вирок учасникам трагедії04.08.25, 15:11 • 3422 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський