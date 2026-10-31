На Хмельниччині в автомобілі, піднятому з річки, знайшли тіла трьох дітей

Троє дітей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Хмельницькій області. Їх тіла знайшли в автомобілі, який підняли з водойми поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області, інформує УНН.

Зазначається, що до поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга й так і не повернулася. Чоловік також повідомив, що разом з дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки: обстежували територію громади та орієнтували на розшук усі наряди поліції. У ході першочергових заходів попередньо встановили, що діти незадовго до зникнення пересувалися автомобілем "ВАЗ 21099". Близько 16:00 години поліцейські виявили вказаний автомобіль у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу перебували тіла трьох зниклих дітей