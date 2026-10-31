В Хмельницкой области в поднятом из реки автомобиле обнаружили тела троих детей

Трое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области. Их тела обнаружили в автомобиле, который подняли из водоема возле села Гуменцы Каменец-Подольского. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области, информирует УНН.

Отмечается, что в полицию обратился местный житель с сообщением об исчезновении 13-летней дочери, которая накануне вечером пошла на день рождения к другу и так и не вернулась. Мужчина также сообщил, что вместе с девочкой исчезли еще двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

Правоохранители немедленно начали поиски: обследовали территорию общины и ориентировали на розыск все наряды полиции. В ходе первоочередных мероприятий предварительно установили, что незадолго до исчезновения дети передвигались на автомобиле "ВАЗ 21099". Около 16:00 полицейские обнаружили указанный автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела троих пропавших детей