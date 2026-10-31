В Хмельницкой области в поднятом из реки автомобиле обнаружили тела троих детей
Киев • УНН
В реке возле Гуменцев обнаружили автомобиль с телами троих детей в возрасте 13, 15 и 16 лет. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Трое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области. Их тела обнаружили в автомобиле, который подняли из водоема возле села Гуменцы Каменец-Подольского. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в полицию обратился местный житель с сообщением об исчезновении 13-летней дочери, которая накануне вечером пошла на день рождения к другу и так и не вернулась. Мужчина также сообщил, что вместе с девочкой исчезли еще двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.
Правоохранители немедленно начали поиски: обследовали территорию общины и ориентировали на розыск все наряды полиции. В ходе первоочередных мероприятий предварительно установили, что незадолго до исчезновения дети передвигались на автомобиле "ВАЗ 21099". Около 16:00 полицейские обнаружили указанный автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела троих пропавших детей
Указывается, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Продолжается расследование.
Напомним
В июне в Хмельницкой области перевернулся автобус с более чем 50 пассажирами, который ехал в Болгарию.
На Хмельнитчине в ДТП погибла 11-летняя девочка: суд вынес приговор участникам трагедии04.08.25, 15:11 • 3410 просмотров