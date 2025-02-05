Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: в ОВА повідомили про одного загиблого та 4 поранених
Київ • УНН
У Кам'янець-Подільському територіальному центрі комплектування стався вибух. За даними голови ОВА, одна людина загинула, четверо отримали поранення, причини події з'ясовуються.
Внаслідок вибуху на території ТЦК у Кам'янці-Подільському одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram у середу, пише УНН.
Сьогодні близько години тому на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених осіб
На місці, з його слів, працюють усі відповідні служби області.
"Причини та обставини вибуху встановлюються", - вказав Тюрін.
Нагадаємо
Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.
У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському.