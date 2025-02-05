Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: в ОВА повідомили про одного загиблого та 4 поранених

Внаслідок вибуху на території ТЦК у Кам'янці-Подільському одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram у середу, пише УНН.

Сьогодні близько години тому на території Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки⁩ стався вибух. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених осіб - написав Тюрін.

На місці, з його слів, працюють усі відповідні служби області.

"Причини та обставини вибуху встановлюються", - вказав Тюрін.

Нагадаємо

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському.