Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: в ОВА сообщили об одном погибшем и 4 раненых
Киев • УНН
В Каменец-Подольском территориальном центре комплектования произошел взрыв. По данным главы ОВА, один человек погиб, четверо получили ранения, причины происшествия выясняются.
В результате взрыва на территории ТЦК в Каменце-Подольском один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram в среду, пишет УНН.
Сегодня около часа назад на территории Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел взрыв. Известно об одном погибшем и 4 раненых людях
На месте, по его словам, работают все соответствующие службы области.
"Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются", - указал Тюрин.
Напомним
Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. На месте работают экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции.
В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском.