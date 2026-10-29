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“Епіцентр”, “Кривбас” та “Карпати” крокують далі - визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Епіцентр і Карпати перемогли суперників в основний час, а Кривбас здолав Зорю по пенальті. Усі три команди пройшли до чвертьфіналу.

“Епіцентр”, “Кривбас” та “Карпати” крокують далі - визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України

У четвер, 29 жовтня, відбулися вирішальні матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/26, за результатами яких "Епіцентр", "Кривбас" та "Карпати" пробилися до наступної стадії турніру. Раніше до чвертьфіналу пройшли "Верес", "Шахтар", "Полісся", "Харків" та "Металіст", передає УНН.

"Чернігів" - "Епіцентр"

Поєдинок у Чернігові розпочався одразу з 22 хвилини, адже матч розпочався ще вчора, проте через затяжну повітряну тривогу у регіоні, поєдинок було вирішено перенести на сьогодні. 

На 24 хвилині півзахисник "Епіцентру" Микола Миронюк відрив рахунок на табло - 1:0.

Під завісу першого тайму "Чернігів" зусиллями Джиліндо Безгубченко зрівняв рахунок.

Однак, наприкінці другого тайму "Епіцентр" вийшов вперед завдяки голу Максима Євпака - 2:1, і команда з Кам’янця-Подільського крокує далі.

"Зоря" - "Кривбас"

Поки у матчі "Чернігів" - "Епіцентр" лунала повітряна тривога, паралельно у Києві розпочався матч між луганською "Зорею" та криворізьким "Кривбасом".

"Зоря" доволі швидко вийшла вперед - вже на 7 хвилині Джордан забив з кутового.

А вже за 20 хвилин Джованні зрівняв рахунок класним ударом з-за меж штрафної.

Зрештою поєдинок завершився нічиєю -1:1, а у серії пенальті "Кривбас" виявився сильнішим - 3:2.

"Карпати" - "Олександрія"

У заключному поєдинку 1/8 зустрілися львівські "Карпати" та "Олександрія" з Кіровоградщини.

"Карпати" на 27 хвилині завдяки голу Амбросія Чачуа з пенальті відкрили рахунок.

Під завісу тайму Фелліпе Вієйра подвоїв перевагу для "Карпат".

"Олександрія" одразу ж відповіла голом Олександра Козака, проте цього виявилося недостатньо, і львів’яни крокують далі.

Доповнення

У середу, 28 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/26, за результатами яких ФК "Харків", "Полісся" та "Металіст" пробилися до наступної стадії турніру.

Донецький "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України з футболу розгромив київське "Динамо" та пройшов до чвертьфіналу турніру.

Рівненський "Верес" у 1/8 фіналу Кубку України обіграв "Лівий Берег" та став першим учасником чвертьфіналу турніру.

Павло Башинський

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