“Харків”, “Металіст” та “Полісся” пройшли до чвертьфіналу Кубку України - результати матчів

$45.600.0650.850.10
ukenru
Ексклюзив
15:20 • 870 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
12:00 • 21445 перегляди
ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
10:28 • 23193 перегляди
Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі
Ексклюзив
28 жовтня, 08:35 • 38678 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
28 жовтня, 07:20 • 27316 перегляди
В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець
Ексклюзив
28 жовтня, 06:45 • 41601 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
28 жовтня, 06:30 • 37959 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
28 жовтня, 05:58 • 21709 перегляди
Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путінимVideo
28 жовтня, 05:48 • 17885 перегляди
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло
28 жовтня, 04:16 • 19449 перегляди
росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.9м/с
57%
758мм
Популярнi новини
Під Мангушем знищили командний пункт росіян завдяки інформації мобілізованого окупанта – АТЕШ28 жовтня, 05:36 • 8846 перегляди
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей28 жовтня, 06:33 • 32893 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення12:10 • 18002 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 13:32 • 9456 перегляди
Зеленський назвав можливу дату тристоронніх переговорів із росією14:22 • 7538 перегляди
Публікації
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Ексклюзив
15:20 • 920 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 13:32 • 9534 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення12:10 • 18038 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
28 жовтня, 08:35 • 38696 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
28 жовтня, 06:45 • 41615 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мао Цзедун
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Реал" вибачився перед Китаєм за жарт Мбаппе13:23 • 6764 перегляди
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей28 жовтня, 06:33 • 32910 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому28 жовтня, 04:05 • 35861 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах28 жовтня, 03:05 • 36090 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні28 жовтня, 02:05 • 41101 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Техніка
MIM-104 Patriot

“Харків”, “Металіст” та “Полісся” пройшли до чвертьфіналу Кубку України - результати матчів

Київ • УНН

 • 354 перегляди

У 1/8 фіналу "Харків", "Полісся" та "Металіст" здобули перемоги. Матч "Чернігів" - "Епіцентр" дограють 29 жовтня.

“Харків”, “Металіст” та “Полісся” пройшли до чвертьфіналу Кубку України - результати матчів

У середу, 28 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/26, за результатами яких ФК "Харків", "Полісся" та "Металіст" пробилися до наступної стадії турніру, передає УНН.

"Маяк Сарни" - "Харків"

Перший поєдинок 1/8 фіналу Кубку України розпочався у Сарнах на Рівненщині, де до місцевого аматорського "Маяка" завітав представник УПЛ - ФК "Харків".

На 37-й хвилині "Харків" заробив право на штрафний. Олександр Яцик зі стандарту влучив у поперечку воріт, проте на добиванні вдало зіграв Ігор Когут - 1:0.

На 75-й хвилині "Маяк" зміг зрівняти рахунок божевільним ударом з-за меж штрафного Юрія Романюка.

Проте вже за 10 хвилин захисник "Харкова" Валерій Дубко вивів свою команду вперед та поставив крапку у кубковій історії "Маяка".

"ЛНЗ" - "Металіст"

У другому поєдинку представник УПЛ - "ЛНЗ" приймав у себе вдома першоліговий харківський "Металіст".

Долю поєдинку визначив гол вінгера "Металіста" Данила Кайдалова, який зі штрафного немов рукою поклав м’яч у ворота Дмитра Ледвія.

"Полісся" - "Новий Розділ"

У третьому поєдинку житомирське "Полісся" у себе вдома приймало аматорський "Новий Розділ".

Житомиряни доволі швидко відкрили рахунок у матчі. На 10-й хвилині, після прострілу до штрафного, м’яч відскочив до Олександра Філіппова і форвард з 11 метрів "розстріляв" ворота Романа Білого.

На 33-й хвилині Микола Гайдучик подвоїв перевагу "Полісся", після помилки захисника "Нового Роздолу" - 2:0.

Зрештою поєдинок завершився на користь "вовків". До слова, поєдинок перерився через повітряну тривогу, однак це не завадило президенту "Полісся" Геннадію Буткевичу насолоджуватися грою у шахи.

Окрім того, сьогодні мав бути зіграний ще один матч - "Чернігів" - "Епіцентр", проте команди зіграли лише 22 хвилини, після чого був перерваний через повітряну тривогу, яка затягнулася надовго, через що було вирішено дограти матч завтра, 29 жовтня.

Нагадаємо

Рівненський "Верес" у 1/8 фіналу Кубку України обіграв "Лівий Берег" та став першим учасником чвертьфіналу турніру.

Донецький "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України з футболу розгромив київське "Динамо" та пройшов до чвертьфіналу турніру.

Павло Башинський

Спорт
Повітряна тривога