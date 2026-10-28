“Харків”, “Металіст” та “Полісся” пройшли до чвертьфіналу Кубку України - результати матчів

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Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі

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Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів

В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець

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Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людини

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Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводи

Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путіним

Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло