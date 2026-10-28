“Харків”, “Металіст” та “Полісся” пройшли до чвертьфіналу Кубку України - результати матчів
Київ • УНН
У 1/8 фіналу "Харків", "Полісся" та "Металіст" здобули перемоги. Матч "Чернігів" - "Епіцентр" дограють 29 жовтня.
У середу, 28 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/26, за результатами яких ФК "Харків", "Полісся" та "Металіст" пробилися до наступної стадії турніру, передає УНН.
"Маяк Сарни" - "Харків"
Перший поєдинок 1/8 фіналу Кубку України розпочався у Сарнах на Рівненщині, де до місцевого аматорського "Маяка" завітав представник УПЛ - ФК "Харків".
На 37-й хвилині "Харків" заробив право на штрафний. Олександр Яцик зі стандарту влучив у поперечку воріт, проте на добиванні вдало зіграв Ігор Когут - 1:0.
На 75-й хвилині "Маяк" зміг зрівняти рахунок божевільним ударом з-за меж штрафного Юрія Романюка.
Проте вже за 10 хвилин захисник "Харкова" Валерій Дубко вивів свою команду вперед та поставив крапку у кубковій історії "Маяка".
"ЛНЗ" - "Металіст"
У другому поєдинку представник УПЛ - "ЛНЗ" приймав у себе вдома першоліговий харківський "Металіст".
Долю поєдинку визначив гол вінгера "Металіста" Данила Кайдалова, який зі штрафного немов рукою поклав м’яч у ворота Дмитра Ледвія.
"Полісся" - "Новий Розділ"
У третьому поєдинку житомирське "Полісся" у себе вдома приймало аматорський "Новий Розділ".
Житомиряни доволі швидко відкрили рахунок у матчі. На 10-й хвилині, після прострілу до штрафного, м’яч відскочив до Олександра Філіппова і форвард з 11 метрів "розстріляв" ворота Романа Білого.
На 33-й хвилині Микола Гайдучик подвоїв перевагу "Полісся", після помилки захисника "Нового Роздолу" - 2:0.
Зрештою поєдинок завершився на користь "вовків". До слова, поєдинок перерився через повітряну тривогу, однак це не завадило президенту "Полісся" Геннадію Буткевичу насолоджуватися грою у шахи.
Окрім того, сьогодні мав бути зіграний ще один матч - "Чернігів" - "Епіцентр", проте команди зіграли лише 22 хвилини, після чого був перерваний через повітряну тривогу, яка затягнулася надовго, через що було вирішено дограти матч завтра, 29 жовтня.
Нагадаємо
Рівненський "Верес" у 1/8 фіналу Кубку України обіграв "Лівий Берег" та став першим учасником чвертьфіналу турніру.
Донецький "Шахтар" у 1/8 фіналу Кубку України з футболу розгромив київське "Динамо" та пройшов до чвертьфіналу турніру.