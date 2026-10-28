«Харьков», «Металлист» и «Полесье» вышли в четвертьфинал Кубка Украины — результаты матчей

В среду, 28 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26, по результатам которых ФК «Харьков», «Полесье» и «Металлист» пробились в следующую стадию турнира, передает УНН.

«Маяк Сарны» — «Харьков»

Первый поединок 1/8 финала Кубка Украины начался в Сарнах Ровенской области, где местный любительский «Маяк» принимал представителя УПЛ — ФК «Харьков».

На 37-й минуте «Харьков» заработал право на штрафной. Александр Яцик со стандарта попал в перекладину ворот, однако на добивании удачно сыграл Игорь Когут — 1:0.

На 75-й минуте «Маяк» смог сравнять счет сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной Юрия Романюка.

Однако уже через 10 минут защитник «Харькова» Валерий Дубко вывел свою команду вперед и поставил точку в кубковой истории «Маяка».

«ЛНЗ» — «Металлист»

Во втором поединке представитель УПЛ — «ЛНЗ» принимал у себя дома харьковский «Металлист» из Первой лиги.

Судьбу поединка определил гол вингера «Металлиста» Данила Кайдалова, который со штрафного словно рукой положил мяч в ворота Дмитрия Ледвия.

«Полесье» — «Новый Раздол»

В третьем поединке житомирское «Полесье» принимало у себя дома любительский «Новый Раздол».

Житомиряне довольно быстро открыли счет в матче. На 10-й минуте, после прострела в штрафную, мяч отскочил к Александру Филиппову, и форвард с 11 метров «расстрелял» ворота Романа Белого.

На 33-й минуте Николай Гайдучик удвоил преимущество «Полесья» после ошибки защитника «Нового Раздола» — 2:0.

В итоге поединок завершился в пользу «волков». К слову, поединок прерывался из-за воздушной тревоги, однако это не помешало президенту «Полесья» Геннадию Буткевичу наслаждаться игрой в шахматы.

Кроме того, сегодня должен был состояться еще один матч — «Чернигов» — «Эпицентр», однако команды сыграли лишь 22 минуты, после чего матч был прерван из-за воздушной тревоги, которая затянулась надолго, в связи с чем было решено доиграть матч завтра, 29 октября.

Напомним

Ровенский «Верес» в 1/8 финала Кубка Украины обыграл «Левый Берег» и стал первым участником четвертьфинала турнира.

Донецкий «Шахтер» в 1/8 финала Кубка Украины по футболу разгромил киевское «Динамо» и вышел в четвертьфинал турнира.