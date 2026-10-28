«Харьков», «Металлист» и «Полесье» вышли в четвертьфинал Кубка Украины — результаты матчей

$45.600.0650.850.10
ukenru
Эксклюзив
15:20 • 12779 просмотра
Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето
12:00 • 26401 просмотра
ЕС готовит команду для мирных переговоров в Абу-Даби - СМИ
28 октября, 10:28 • 25859 просмотра
Бюджет-2027 прошел первое чтение в ВР - что учтено и что дальше
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 43138 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
28 октября, 07:20 • 29462 просмотра
В Олешках уже 30 часов действует режим тишины без единого инцидента - Лубинец
Эксклюзив
28 октября, 06:45 • 44821 просмотра
Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человекаPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:30 • 39087 просмотра
Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводыPhoto
28 октября, 05:58 • 22013 просмотра
Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине и анонсировал встречу с Зеленским и путинымVideo
28 октября, 05:48 • 18127 просмотра
Ночью на территории РФ было громко, горели заводы и раздавались взрывы: куда прилетело
28 октября, 04:16 • 19651 просмотра
Россия планирует вывозить зерно через базу в Абхазии, где ранее хотела прятать корабли с "Калибрами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
74%
758мм
Популярные новости
Украина может вернуться к режиму светомаскировки из-за новых российских дронов - Флеш11:56 • 6536 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день12:10 • 22185 просмотра
"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе13:23 • 12161 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы13:32 • 14127 просмотра
Зеленский назвал возможную дату трехсторонних переговоров с россией14:22 • 11473 просмотра
публикации
Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето
Эксклюзив
15:20 • 12795 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы13:32 • 14353 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день12:10 • 22390 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 43151 просмотра
Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человекаPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:45 • 44830 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мао Цзэдун
Мелания Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе13:23 • 12365 просмотра
Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей28 октября, 06:33 • 36851 просмотра
В Южной Африке учёные обнаружили следы использования животного белка людьми 60 тысяч лет назад28 октября, 04:05 • 37819 просмотра
Дженнифер Лоуренс рассказала, как муж пригрозил выселить её в отель из-за неприятного запаха28 октября, 03:05 • 37966 просмотра
34-летнюю певицу Деми Ловато срочно госпитализировали28 октября, 02:05 • 42947 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Техника
Financial Times
Северный поток

«Харьков», «Металлист» и «Полесье» вышли в четвертьфинал Кубка Украины — результаты матчей

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

В 1/8 финала «Харьков», «Полесье» и «Металлист» одержали победы. Матч «Чернигов» — «Эпицентр» доиграют 29 октября.

«Харьков», «Металлист» и «Полесье» вышли в четвертьфинал Кубка Украины — результаты матчей

В среду, 28 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26, по результатам которых ФК «Харьков», «Полесье» и «Металлист» пробились в следующую стадию турнира, передает УНН.

«Маяк Сарны» — «Харьков»

Первый поединок 1/8 финала Кубка Украины начался в Сарнах Ровенской области, где местный любительский «Маяк» принимал представителя УПЛ — ФК «Харьков».

На 37-й минуте «Харьков» заработал право на штрафной. Александр Яцик со стандарта попал в перекладину ворот, однако на добивании удачно сыграл Игорь Когут — 1:0.

На 75-й минуте «Маяк» смог сравнять счет сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной Юрия Романюка.

Однако уже через 10 минут защитник «Харькова» Валерий Дубко вывел свою команду вперед и поставил точку в кубковой истории «Маяка».

«ЛНЗ» — «Металлист»

Во втором поединке представитель УПЛ — «ЛНЗ» принимал у себя дома харьковский «Металлист» из Первой лиги.

Судьбу поединка определил гол вингера «Металлиста» Данила Кайдалова, который со штрафного словно рукой положил мяч в ворота Дмитрия Ледвия.

«Полесье» — «Новый Раздол»

В третьем поединке житомирское «Полесье» принимало у себя дома любительский «Новый Раздол».

Житомиряне довольно быстро открыли счет в матче. На 10-й минуте, после прострела в штрафную, мяч отскочил к Александру Филиппову, и форвард с 11 метров «расстрелял» ворота Романа Белого.

На 33-й минуте Николай Гайдучик удвоил преимущество «Полесья» после ошибки защитника «Нового Раздола» — 2:0.

В итоге поединок завершился в пользу «волков». К слову, поединок прерывался из-за воздушной тревоги, однако это не помешало президенту «Полесья» Геннадию Буткевичу наслаждаться игрой в шахматы.

Кроме того, сегодня должен был состояться еще один матч — «Чернигов» — «Эпицентр», однако команды сыграли лишь 22 минуты, после чего матч был прерван из-за воздушной тревоги, которая затянулась надолго, в связи с чем было решено доиграть матч завтра, 29 октября.

Напомним

Ровенский «Верес» в 1/8 финала Кубка Украины обыграл «Левый Берег» и стал первым участником четвертьфинала турнира.

Донецкий «Шахтер» в 1/8 финала Кубка Украины по футболу разгромил киевское «Динамо» и вышел в четвертьфинал турнира.

Павел Башинский

Спорт
Воздушная тревога