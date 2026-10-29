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"Эпицентр", "Кривбасс" и "Карпаты" шагают дальше - определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

"Эпицентр" и "Карпаты" победили соперников в основное время, а "Кривбасс" одолел "Зарю" по пенальти. Все три команды вышли в четвертьфинал.

"Эпицентр", "Кривбасс" и "Карпаты" шагают дальше - определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

В четверг, 29 октября, состоялись решающие матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26, по итогам которых "Эпицентр", "Кривбасс" и "Карпаты" пробились в следующую стадию турнира. Ранее в четвертьфинал прошли "Верес", "Шахтёр", "Полесье", "Харьков" и "Металлист", передаёт УНН.

"Чернигов" - "Эпицентр"

Поединок в Чернигове начался сразу с 22-й минуты, поскольку матч начался ещё вчера, однако из-за затяжной воздушной тревоги в регионе было решено перенести поединок на сегодня. 

На 24-й минуте полузащитник "Эпицентра" Николай Миронюк открыл счёт на табло - 1:0.

Под занавес первого тайма "Чернигов" усилиями Джилиндо Безгубченко сравнял счёт.

Однако в конце второго тайма "Эпицентр" вышел вперёд благодаря голу Максима Евпака - 2:1, и команда из Каменца-Подольского шагает дальше.

"Заря" - "Кривбасс"

Пока в матче "Чернигов" - "Эпицентр" звучала воздушная тревога, параллельно в Киеве начался матч между луганской "Зарёй" и криворожским "Кривбассом".

"Заря" довольно быстро вышла вперёд - уже на 7-й минуте Джордан забил с углового.

А уже через 20 минут Джованни сравнял счёт классным ударом из-за пределов штрафной.

В итоге поединок завершился вничью - 1:1, а в серии пенальти "Кривбасс" оказался сильнее - 3:2.

"Карпаты" - "Александрия"

В заключительном поединке 1/8 финала встретились львовские "Карпаты" и "Александрия" из Кировоградской области.

"Карпаты" на 27-й минуте благодаря голу Амбросия Чачуа с пенальти открыли счёт.

Под занавес тайма Феллипе Виейра удвоил преимущество "Карпат".

"Александрия" тут же ответила голом Александра Козака, однако этого оказалось недостаточно, и львовяне шагают дальше.

Дополнение

В среду, 28 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26, по итогам которых ФК "Харьков", "Полесье" и "Металлист" пробились в следующую стадию турнира.

Донецкий "Шахтёр" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу разгромил киевское "Динамо" и прошёл в четвертьфинал турнира.

Ровненский "Верес" в 1/8 финала Кубка Украины обыграл "Левый Берег" и стал первым участником четвертьфинала турнира.

Павел Башинский

Спорт
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