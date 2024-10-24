У київських школах осінні канікули стартують 28 жовтня
Київ • УНН
Осінні канікули у Києві триватимуть з 28 жовтня по 3 листопада. Під час канікул працюватимуть гуртки та проводитимуться компенсаторні заняття, а вчителі матимуть можливість підвищити кваліфікацію.
Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада, передає УНН із посиланням на КМДА.
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Для учнів під час канікул організують роботу гуртків і компенсаторні заняття з різних предметів.
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Крім того, за даними КМДА, заклади дошкільної та позашкільної освіти під час канікул продовжать роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги.
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