В киевских школах осенние каникулы стартуют 28 октября

Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Для учащихся во время каникул организуют работу кружков и компенсаторные занятия по различным предметам.

Укрзализныця добавляет рейсы в Одессу и Львов на осенние каникулы

Для учителей подготовили вебинары по повышению профессионального мастерства, практики для поддержания ментального здоровья и тренинги по домедицинской подготовке.

Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

Кроме того, по данным КГГА, учреждения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы в Каменец-Подольский на осенние каникулы