В киевских школах осенние каникулы стартуют 28 октября
Киев • УНН
Осенние каникулы в Киеве продлятся с 28 октября по 3 ноября. Во время каникул будут работать кружки и проводиться компенсаторные занятия, а учителя будут иметь возможность повысить квалификацию.
Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Для учащихся во время каникул организуют работу кружков и компенсаторные занятия по различным предметам.
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Кроме того, по данным КГГА, учреждения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.
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