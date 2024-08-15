Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

В учебном году 2024-2025 годов школам Киева рекомендуется организовать образовательный процесс максимально в очном формате, сообщили в четверг в КГГА, пишет УНН.

За последние два года вместимость укрытий в учреждениях общего образования столицы увеличилась на 67 тысяч мест. Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Это будет способствовать социализации учеников и преодолению образовательных потерь и разрывов - заметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Детали

Также он отметил, что в этом году первый звонок для школьников прозвучит 2 сентября.

Городские власти, как сообщается, предлагают учебным заведениям провести первый семестр со 2 сентября до 21 декабря 2024 года, а второй - с 13 января до 30 мая 2025 года.

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Зимние запланированы с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года. А весенние каникулы пройдут с 24 по 29 марта 2025 года, сообщили в КГГА.

Кроме того, как отмечается, для учеников первых классов пройдут дополнительные недельные каникулы - с 17 по 22 февраля 2025 года.

Заместитель председателя КГГА напомнил, для того, чтобы преодолеть возможные образовательные потери и разрывы, новый учебный год предусматривает не только проведение уроков, но и организацию компенсаторных занятий, индивидуальных и групповых консультаций, учебных экскурсий, проектной деятельности и тому подобное.

"Учитывая ситуацию с безопасностью в столице и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, возможна корректировка структуры 2024/2025 учебного года", - указали в КГГА.

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