Учебный год в Киеве начнется 1 сентября - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный год начнется традиционно в сентябре, а работать будут только те школы, которые имеют надлежащее укрытие. Об этом он сказал в эфире телеканала КИЕВ24, передает корреспондент УНН.

Традиционно, как мы и обсуждали, начало учебного года начнется в сентябре. Если будут какие-то изменения, связанные с энергетическим состоянием или какие-то другие вещи - мы проинформируем общество - сказал Кличко.

Мэр столицы заверил, что детский сад или школа будет работать только в том случае, если там укрытие.

Сейчас в городе и районах активно занимаются вопросом ремонта укрытий, если они есть и они в удовлетворительном состоянии - занятия будут. Если нет, то ученики могут посещать те школы, которые находятся рядом - добавил он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что впереди учебный год и приоритет - нормальное, не дистанционное обучение для детей всюду, где это возможно благодаря укрытиям.

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