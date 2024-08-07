Учебный год в Киеве начнется 1 сентября - Кличко
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный год в столице начнется традиционно 1 сентября. Работать будут только школы с надлежащими укрытиями, а ученики школ без укрытий смогут посещать соседние заведения.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебный год начнется традиционно в сентябре, а работать будут только те школы, которые имеют надлежащее укрытие. Об этом он сказал в эфире телеканала КИЕВ24, передает корреспондент УНН.
Традиционно, как мы и обсуждали, начало учебного года начнется в сентябре. Если будут какие-то изменения, связанные с энергетическим состоянием или какие-то другие вещи - мы проинформируем общество
Мэр столицы заверил, что детский сад или школа будет работать только в том случае, если там укрытие.
Сейчас в городе и районах активно занимаются вопросом ремонта укрытий, если они есть и они в удовлетворительном состоянии - занятия будут. Если нет, то ученики могут посещать те школы, которые находятся рядом
Напомним
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что впереди учебный год и приоритет - нормальное, не дистанционное обучение для детей всюду, где это возможно благодаря укрытиям.
Укриття та системи оповіщення: як повномасштабна війна змінила підходи до будівництва шкіл та організації навчального процесу7 августа 2024, 06:34 • 153336 просмотров