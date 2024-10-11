Укрзализныця добавляет рейсы в Одессу и Львов на осенние каникулы
Киев • УНН
УЗ назначает дополнительные поезда Львов-Киев и Киев-Одесса на время школьных каникул. Рейсы будут отправляться 20, 25 и 27 октября, предлагая места в вагонах купе и люкс.
В УЗ назначили рейсы дополнительного дневного поезда «Львов - Киев - Львов» и дополнительного поезда «Киев - Одесса - Киев» по случаю осенних каникул, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика, передает УНН.
«Усиливаем предложение мест под школьные каникулы и назначаем рейсы дополнительного дневного поезда №191/192 Львов - Киев - Львов и дополнительного поезда №115/116 Киев - Одесса - Киев», - говорится в сообщении Укрзализныци.
Как сообщается, поезд №191/192 будет отправляться из Киева 20, 25 и 27 октября в 08:18, прибытие во Львов в 16:05. В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в эти же даты в 14:10 и прибывать в Киев в 21:33.
В составе поезда вагоны типа купе и люкс, он также может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие с пересадками во Львове или Киеве.
Поезд №115/116 будет отправляться из Киева 27 октября в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в эту же дату в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.
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