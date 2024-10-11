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Укрзалізниця додає рейси до Одеси та Львова на осінні канікули

Київ • УНН

 • 12081 перегляди

УЗ призначає додаткові поїзди Львів-Київ та Київ-Одеса на час шкільних канікул. Рейси відправлятимуться 20, 25 та 27 жовтня, пропонуючи місця у вагонах купе та люкс.

Укрзалізниця додає рейси до Одеси та Львова на осінні канікули

В УЗ призначили рейси додаткового денного поїзда "Львів - Київ - Львів" та додаткового поїзда "Київ - Одеса - Київ" з нагоди осінніх канікул, повідомили в пятницю в пресслужбі перевізника, передає УНН.

"Посилюємо пропозицію місць під шкільні канікули та призначаємо рейси додаткового денного поїзда №191/192 Львів - Київ - Львів та додаткового поїзда №115/116 Київ - Одеса - Київ", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

 Як повідомляється, поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня о 08:18, прибуття до Львова о 16:05. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Львова у ці ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 21:33.

 У складі поїзда вагони типу купе та люкс, він також може стати при нагоді мешканцям інших міст, які планують подорож з пересадками у Львові чи Києві.

 Поїзд №115/116 відправлятиметься з Києва 27 жовтня о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в цю ж дату о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Укрзалізниця повністю перейшла на новий сайт продажу квитків: що передбачається02.10.24, 13:45 • 11007 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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