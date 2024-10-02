Укрзалізниця повністю перейшла на новий сайт продажу квитків: що передбачається
Київ • УНН
УЗ запустила оновлений сайт booking.uz.gov.ua з розширеним функціоналом для купівлі залізничних квитків. Доступні нові можливості, включаючи верифікацію через Дія.Підпис та покращений пошук поїздок з пересадками.
Укрзалізниця остаточно перейшла на новий сайт продажу квитків, повідомили у компанії у середу, пише УНН.
Деталі
"Укрзалізниця остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Старий booking, прощавай", - зазначили в УЗ у соцмережах.
Доповнення
У травні стало відомо, що Укрзалізниця розробила та запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків з поступовим переходом на нього.
"У вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначали у компанії.
На оновленому сайті, як вказано, доступні такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
- повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;
- придбання квитків у жіночі купе;
- придбання квитків зі знижкою для студентів;
- покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
- можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
- можливість накопичення «обіймашок» за програмою лояльності «Залізні друзі» для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;
- доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.