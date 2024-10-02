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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця полностью перешла на новый сайт продажи билетов: что предполагается

Укрзализныця полностью перешла на новый сайт продажи билетов: что предполагается

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 10:45  •  2275 просмотра

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УЗ запустила обновленный сайт booking.uz.gov.ua с расширенным функционалом для покупки железнодорожных билетов. Доступны новые возможности, включая верификацию через Дія.Підпис и улучшенный поиск поездок с пересадками.

Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт продажи билетов, сообщили в компании в среду, пишет УНН.

Детали

«Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Старый booking, прощай», - отметили в УЗ в соцсетях.

Дополнение

В мае стало известно, что Укрзализныця разработала и запускает обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с постепенным переходом на него. 

«В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Підпис», - отмечали в компании.

На обновленном сайте, как указано, доступны следующие функции: 

  • покупка билетов на любой поезд;
  • в том числе билеты на поезда Киев - Варшава и Киев - Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис; 
  • возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;
  • приобретение билетов в женские купе;
  • приобретение билетов со скидкой для студентов;
  • улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;
  • возможность докупить билет на любимца или на багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;
  • безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;
  • возможность накопления «обнимашек» по программе лояльности «Железные друзья» для билетов, приобретенных через сайт, с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении;
  • доступ к онлайн-табло вокзалов по стране.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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