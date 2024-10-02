Укрзализныця полностью перешла на новый сайт продажи билетов: что предполагается
Киев • УНН
УЗ запустила обновленный сайт booking.uz.gov.ua с расширенным функционалом для покупки железнодорожных билетов. Доступны новые возможности, включая верификацию через Дія.Підпис и улучшенный поиск поездок с пересадками.
Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт продажи билетов, сообщили в компании в среду, пишет УНН.
Детали
«Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Старый booking, прощай», - отметили в УЗ в соцсетях.
Дополнение
В мае стало известно, что Укрзализныця разработала и запускает обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с постепенным переходом на него.
«В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Підпис», - отмечали в компании.
На обновленном сайте, как указано, доступны следующие функции:
- покупка билетов на любой поезд;
- в том числе билеты на поезда Киев - Варшава и Киев - Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис;
- возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;
- приобретение билетов в женские купе;
- приобретение билетов со скидкой для студентов;
- улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;
- возможность докупить билет на любимца или на багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;
- безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;
- возможность накопления «обнимашек» по программе лояльности «Железные друзья» для билетов, приобретенных через сайт, с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении;
- доступ к онлайн-табло вокзалов по стране.