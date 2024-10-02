Укрзализныця полностью перешла на новый сайт продажи билетов: что предполагается

Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт продажи билетов, сообщили в компании в среду, пишет УНН.

Детали

«Укрзализныця окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Старый booking, прощай», - отметили в УЗ в соцсетях.

Дополнение

В мае стало известно, что Укрзализныця разработала и запускает обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с постепенным переходом на него.

«В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Підпис», - отмечали в компании.

На обновленном сайте, как указано, доступны следующие функции: