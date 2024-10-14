«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы в Каменец-Подольский на осенние каникулы
Киев • УНН
«Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев-Каменец-Подольский-Киев 24, 28 и 31 октября. Продажа билетов на эти рейсы уже начата, в составе поезда есть вагоны всех типов.
Накануне сезона осенних каникул «Укрзалізниця» назначает дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев - Каменец-Подольский - Киев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление УЗ.
Детали
Дополнительный поезд будет отправляться из Киева 24, 28 и 31 октября в 08:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20. В обратном направлении поезд будет отправляться из Каменец-Подольского в эти же даты в 11:35 и прибывать в Киев в 19:48
В компании отметили, что эти рейсы могут пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие в Хмельницкий или поездку в Киев из Хмельницкого или Винницы.
В составе поезда есть вагоны всех типов: плацкартные, купе и люкс. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже начата
Напомним,
УЗ назначает дополнительные поезда Львов-Киев и Киев-Одесса на время школьных каникул. Рейсы будут отправляться 20, 25 и 27 октября, предлагая места в вагонах купе и люкс.