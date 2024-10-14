"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси до Кам'янця-Подільського на осінні канікули

Напередодні сезону осінніх канікул "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ. Про це пише УНН з посиланням на заяву УЗ.

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Додатковий поїзд відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня о 08:26 і прибуватиме до Кам’янець-Подільського о 17:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме із Кам’янець-Подільського у ці ж дати об 11:35 та прибуватиме до Києва о 19:48

В компанії відзначили, що ці рейси можуть стати в пригоді жителям інших міст, які планують подорож до Хмельницького або поїздку до Києва з Хмельницького чи Вінниці.

У складі поїзда є вагони всіх типів: плацкартні, купе та люкс. Продаж квитків на додаткові рейси уже розпочато