"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси до Кам'янця-Подільського на осінні канікули
Київ • УНН
"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси поїзда №239/240 Київ-Кам'янець-Подільський-Київ 24, 28 та 31 жовтня. Продаж квитків на ці рейси вже розпочато, у складі поїзда є вагони всіх типів.
Напередодні сезону осінніх канікул "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ. Про це пише УНН з посиланням на заяву УЗ.
Деталі
Додатковий поїзд відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня о 08:26 і прибуватиме до Кам’янець-Подільського о 17:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме із Кам’янець-Подільського у ці ж дати об 11:35 та прибуватиме до Києва о 19:48
В компанії відзначили, що ці рейси можуть стати в пригоді жителям інших міст, які планують подорож до Хмельницького або поїздку до Києва з Хмельницького чи Вінниці.
У складі поїзда є вагони всіх типів: плацкартні, купе та люкс. Продаж квитків на додаткові рейси уже розпочато
Нагадаємо
УЗ призначає додаткові поїзди Львів-Київ та Київ-Одеса на час шкільних канікул. Рейси відправлятимуться 20, 25 та 27 жовтня, пропонуючи місця у вагонах купе та люкс.