Ексклюзив
09:34 • 1552 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 4274 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 3860 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 10357 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20018 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 39477 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 36783 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 46367 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24486 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 36047 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини

Київ • УНН

 • 174 перегляди

На Хмельниччині 39 посадовців підозрюються у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою.

Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини

В Хмельницькій області 39 посадовців, включно з міськими та сільськими головами та депутатами, отримали підозри у розтраті бюджетних коштів,  зловживанні владою та службовій недбалості. Справи стосуються зокрема, закупівлі неякісних квадрокоптерів та завищенні вартості ремонтних робіт. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Хмельниччина. Мільйонні збитки. 39 підозр

- написав Кравченко.

За його словами, міські і сільські голови, депутати, посадовці та підрядники підозрюються у зловживаннях в бюджетній сфері: розтрата коштів громад, зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення та службова недбалість.

37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині21.08.25, 09:55 • 3646 переглядiв

Місцеві голови

Як розповів Кравченко, підозри отримати:

- ⁠Нетішинський міський голова - допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості.

- ⁠Дунаєвецька міська голова, інженер з технічного нагляду та підрядник – завищили обсяг та вартостіть виконаних робіт під час капремонту вулиць.

- ⁠Берездівський сільський голова з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті бюджетних коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів. А Судилківська сільська голова у заволодінні коштами бюджету при капремонті школи.

Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко18.08.25, 17:48 • 2541 перегляд

Депутати

За словами Генпрокурора, підозрюються:

- депутат Кам’янець-Подільської міськради (колишній керівник міської лікарні) та ексдиректор Департаменту містобудування Кам’янець-Подільської міськради – незаконно передали корпус лікарні забудовнику для будівництва на його місці багатоповерхівки.

- ⁠депутат міської ради-директор шепетівського комунального підприємства та фахівець з державних закупівель розтратили кошти громади при закупівлі автомобілів.

Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині15.08.25, 12:41 • 5540 переглядiв

Посадовці місцевих рад і адміністрацій

Підозри вручили:

- екскерівниці одного з департаментів Хмельницької ОДА – за розтрату бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення. Як наголосив Кравченко, послуга оплачена, втім умови договору - не виконані.

- двом екскерівникам Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міськради та інженер технагляду – за розтрату при капремонті стадіону;

- ⁠начальнику управління капбудівництва Нетішинської міської ради - за заволодіння коштами при реконструкції освітнього закладу.

Освітяни

За словами Кравченка, було викрито: 

- ⁠керівників дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шість бухгалтерів — уклали договори про опалення влітку. Наслідок – договори фіктивні, кошти громади розтрачені.

- два ⁠бухгалтери державного навчального закладу профтехосвіти безпідставно нараховували собі надбавки. Схожа ситуація з директором обласної комплексної ДЮСШ – призначав собі премії.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних закладів. Слідчі дії в провадженнях тривають.

"Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор. 

Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр14.08.25, 20:49 • 6339 переглядiв

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Хмельницька область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Кам'янець-Подільський