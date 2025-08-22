Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини
Київ • УНН
На Хмельниччині 39 посадовців підозрюються у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою.
В Хмельницькій області 39 посадовців, включно з міськими та сільськими головами та депутатами, отримали підозри у розтраті бюджетних коштів, зловживанні владою та службовій недбалості. Справи стосуються зокрема, закупівлі неякісних квадрокоптерів та завищенні вартості ремонтних робіт. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Хмельниччина. Мільйонні збитки. 39 підозр
За його словами, міські і сільські голови, депутати, посадовці та підрядники підозрюються у зловживаннях в бюджетній сфері: розтрата коштів громад, зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення та службова недбалість.
Місцеві голови
Як розповів Кравченко, підозри отримати:
- Нетішинський міський голова - допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості.
- Дунаєвецька міська голова, інженер з технічного нагляду та підрядник – завищили обсяг та вартостіть виконаних робіт під час капремонту вулиць.
- Берездівський сільський голова з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті бюджетних коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів. А Судилківська сільська голова у заволодінні коштами бюджету при капремонті школи.
Депутати
За словами Генпрокурора, підозрюються:
- депутат Кам’янець-Подільської міськради (колишній керівник міської лікарні) та ексдиректор Департаменту містобудування Кам’янець-Подільської міськради – незаконно передали корпус лікарні забудовнику для будівництва на його місці багатоповерхівки.
- депутат міської ради-директор шепетівського комунального підприємства та фахівець з державних закупівель розтратили кошти громади при закупівлі автомобілів.
Посадовці місцевих рад і адміністрацій
Підозри вручили:
- екскерівниці одного з департаментів Хмельницької ОДА – за розтрату бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення. Як наголосив Кравченко, послуга оплачена, втім умови договору - не виконані.
- двом екскерівникам Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міськради та інженер технагляду – за розтрату при капремонті стадіону;
- начальнику управління капбудівництва Нетішинської міської ради - за заволодіння коштами при реконструкції освітнього закладу.
Освітяни
За словами Кравченка, було викрито:
- керівників дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шість бухгалтерів — уклали договори про опалення влітку. Наслідок – договори фіктивні, кошти громади розтрачені.
- два бухгалтери державного навчального закладу профтехосвіти безпідставно нараховували собі надбавки. Схожа ситуація з директором обласної комплексної ДЮСШ – призначав собі премії.
Підготовлено клопотання про обрання запобіжних закладів. Слідчі дії в провадженнях тривають.
"Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.
