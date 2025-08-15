Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині

Правоохоронці викрили масштабну схему підробки судових рішень у Мар'їнському райсуді, в Донецькій області. Вручено 5 підозр. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Підробка судових рішень. Торгівля "правосуддям" за 3 тисячі доларів з людини. Виправдовування війни рф проти України. Це не сюжет для фільму, це реальність Мар’їнського районного суду на Донеччині. Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили схему, де замість служіння закону судді та працівники суду служили грошам

За його словами, підозри отримали: керівник суду, його помічник, керівник апарату та секретар.

Як наголосив Генпрокурор, схема працювала просто і цинічно:

– шукали "клієнтів" серед чоловіків, які підлягають мобілізації;

– вносили в систему фейкові позови та незаконно формували документи;

– ухвалювали фіктивні рішення про розірвання шлюбу, позбавлення матері батьківських прав та встановлення факту, що батько сам виховує дитину;

– видавали готові копії "судових" рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

Зокрема, за словами Кравченка, суддя цього ж суду, яка отримала підозру за інший злочин: публічно виправдовувала збройну агресію рф, повторювала кремлівські наративи, вихваляла війну та намагалася переконати у цьому навіть керівника суду.

На моє переконання, це не просто злочин, це моральне дно. Зрада присяги судді, держави і людей. Перед законом усі рівні. І ті, хто зрадив закон, відповідатимуть за всією суворістю цього ж закону