Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 1694 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 5820 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 11755 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 44917 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 82180 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 43931 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 166064 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 192027 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 94616 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 94222 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 5828 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 166074 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 192033 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Німеччина
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Financial Times
Facebook
Шахед-136
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині

Київ • УНН

 • 2092 перегляди

Правоохоронці викрили масштабну схему підробки судових рішень у Мар'їнському райсуді на Донеччині, вручено 5 підозр. Схема дозволяла ухилятися від мобілізації за 3 тисячі доларів, а одна з суддів виправдовувала агресію рф.

Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині

Правоохоронці викрили масштабну схему підробки судових рішень у Мар'їнському райсуді, в Донецькій області. Вручено 5 підозр. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН

Підробка судових рішень. Торгівля "правосуддям" за 3 тисячі доларів з людини. Виправдовування війни рф проти України. Це не сюжет для фільму, це реальність Мар’їнського районного суду на Донеччині. Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили схему, де замість служіння закону судді та працівники суду служили грошам

- написав Кравченко. 

За його словами, підозри отримали: керівник суду, його помічник, керівник апарату та секретар.

Перетворили війну на бізнес: Генпрокурор Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Донеччини та Чернігівщини14.08.25, 09:31 • 5918 переглядiв

Як наголосив Генпрокурор, схема працювала просто і цинічно:

– шукали "клієнтів" серед чоловіків, які підлягають мобілізації;

– вносили в систему фейкові позови та незаконно формували документи;

– ухвалювали фіктивні рішення про розірвання шлюбу, позбавлення матері батьківських прав та встановлення факту, що батько сам виховує дитину;

– видавали готові копії "судових" рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

Зокрема, за словами Кравченка, суддя цього ж суду, яка отримала підозру за інший злочин: публічно виправдовувала збройну агресію рф, повторювала кремлівські наративи, вихваляла війну та намагалася переконати у цьому навіть керівника суду.

На моє переконання, це не просто злочин, це моральне дно. Зрада присяги судді, держави і людей. Перед законом усі рівні. І ті, хто зрадив закон, відповідатимуть за всією суворістю цього ж закону

- наголосив Генпрокурор. 

Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр14.08.25, 20:49 • 5446 переглядiв

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
Руслан Кравченко