Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 8854 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 40715 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 77982 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 40195 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 159174 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 186776 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 93556 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 93353 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 85762 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 186610 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
49%
757мм
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 78173 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 36785 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 36785 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo05:27 • 11635 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 18317 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 19104 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 159178 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 215192 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 186777 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 106882 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 64894 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 149642 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 99530 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 116979 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 166332 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136

Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде Донецкой области, вручено 5 подозрений. Схема позволяла уклоняться от мобилизации за 3 тысячи долларов, а одна из судей оправдывала агрессию РФ.

Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области

Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде, в Донецкой области. Вручено 5 подозрений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН

Подделка судебных решений. Торговля "правосудием" за 3 тысячи долларов с человека. Оправдание войны РФ против Украины. Это не сюжет для фильма, это реальность Марьинского районного суда в Донецкой области. Офис Генерального прокурора и ГБР разоблачили схему, где вместо служения закону судьи и работники суда служили деньгам

- написал Кравченко. 

По его словам, подозрения получили: руководитель суда, его помощник, руководитель аппарата и секретарь.

Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины14.08.25, 09:31 • 5912 просмотров

Как отметил Генпрокурор, схема работала просто и цинично:

– искали "клиентов" среди мужчин, подлежащих мобилизации;

– вносили в систему фейковые иски и незаконно формировали документы;

– принимали фиктивные решения о расторжении брака, лишении матери родительских прав и установлении факта, что отец сам воспитывает ребенка;

– выдавали готовые копии "судебных" решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации.

В частности, по словам Кравченко, судья этого же суда, получившая подозрение за другое преступление: публично оправдывала вооруженную агрессию РФ, повторяла кремлевские нарративы, восхваляла войну и пыталась убедить в этом даже руководителя суда.

По моему убеждению, это не просто преступление, это моральное дно. Измена присяге судьи, государства и людей. Перед законом все равны. И те, кто предал закон, будут отвечать по всей строгости этого же закона

- подчеркнул Генпрокурор. 

Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях14.08.25, 20:49 • 5424 просмотра

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Руслан Кравченко