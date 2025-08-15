Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области

Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде, в Донецкой области. Вручено 5 подозрений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Подделка судебных решений. Торговля "правосудием" за 3 тысячи долларов с человека. Оправдание войны РФ против Украины. Это не сюжет для фильма, это реальность Марьинского районного суда в Донецкой области. Офис Генерального прокурора и ГБР разоблачили схему, где вместо служения закону судьи и работники суда служили деньгам

По его словам, подозрения получили: руководитель суда, его помощник, руководитель аппарата и секретарь.

Как отметил Генпрокурор, схема работала просто и цинично:

– искали "клиентов" среди мужчин, подлежащих мобилизации;

– вносили в систему фейковые иски и незаконно формировали документы;

– принимали фиктивные решения о расторжении брака, лишении матери родительских прав и установлении факта, что отец сам воспитывает ребенка;

– выдавали готовые копии "судебных" решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации.

В частности, по словам Кравченко, судья этого же суда, получившая подозрение за другое преступление: публично оправдывала вооруженную агрессию РФ, повторяла кремлевские нарративы, восхваляла войну и пыталась убедить в этом даже руководителя суда.

По моему убеждению, это не просто преступление, это моральное дно. Измена присяге судьи, государства и людей. Перед законом все равны. И те, кто предал закон, будут отвечать по всей строгости этого же закона