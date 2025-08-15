Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде Донецкой области, вручено 5 подозрений. Схема позволяла уклоняться от мобилизации за 3 тысячи долларов, а одна из судей оправдывала агрессию РФ.
Правоохранители разоблачили масштабную схему подделки судебных решений в Марьинском райсуде, в Донецкой области. Вручено 5 подозрений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Подделка судебных решений. Торговля "правосудием" за 3 тысячи долларов с человека. Оправдание войны РФ против Украины. Это не сюжет для фильма, это реальность Марьинского районного суда в Донецкой области. Офис Генерального прокурора и ГБР разоблачили схему, где вместо служения закону судьи и работники суда служили деньгам
По его словам, подозрения получили: руководитель суда, его помощник, руководитель аппарата и секретарь.
Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины14.08.25, 09:31 • 5912 просмотров
Как отметил Генпрокурор, схема работала просто и цинично:
– искали "клиентов" среди мужчин, подлежащих мобилизации;
– вносили в систему фейковые иски и незаконно формировали документы;
– принимали фиктивные решения о расторжении брака, лишении матери родительских прав и установлении факта, что отец сам воспитывает ребенка;
– выдавали готовые копии "судебных" решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации.
В частности, по словам Кравченко, судья этого же суда, получившая подозрение за другое преступление: публично оправдывала вооруженную агрессию РФ, повторяла кремлевские нарративы, восхваляла войну и пыталась убедить в этом даже руководителя суда.
По моему убеждению, это не просто преступление, это моральное дно. Измена присяге судьи, государства и людей. Перед законом все равны. И те, кто предал закон, будут отвечать по всей строгости этого же закона
Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях14.08.25, 20:49 • 5424 просмотра