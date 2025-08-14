Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о 45 подозрениях действующим и бывшим должностным лицам Донецкой и Черниговской областей. Их махинации привели к более чем 87 миллионам гривен убытков государству.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях действующим и бывшим должностным лицам Донецкой и Черниговской областей. По его словам, сделки чиновников привели к более чем 87 миллионам гривен убытков государству, передает УНН.
Донетчина и Черниговщина. Вместо помощи - нажива на войне. 87,5 млн грн убытков. 45 подозрений
Детали
Как рассказал Генпрокурор, на Донетчине — действующие и бывшие должностные лица вместо помощи людям превратили войну в бизнес. На Черниговщине — были разоблачены сплошные сделки со средствами общины.
Сделки с закупками
—Лиман, 15 км от фронта: подрядчик должен был поставить укрытие на 20 человек, привез — на 8.
— Директор областного медучреждения переплатил за оборудование, экс-глава департамента ОГА принял некачественные работы на насосной станции, начальник отдела сельсовета переплатил за генераторы.
— Черниговщина: директора школ, подрядчики и руководство отдела образования Сосницкого поселкового совета растратили средства на ремонтах и закупках.
Земля
— Незаконное завладение более 57 га, в том числе 2 га земель историко-культурного назначения.
Нажива на войне
— Должностные лица Черниговской ОВА закупали товары для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья по завышенным ценам, манипулировали тендерами на обустройство наблюдательных пунктов и огневых позиций.
— Двое директоров гимназий — депутаты поселкового совета — брали взятки за фиктивное трудоустройство мужчин призывного возраста.
Махинации с выплатами
— Бывшие бухгалтеры больниц и экс-специалист поселкового совета завышали зарплаты, экс-глава совета передал свою электронную подпись для безосновательных переводов.
— Директор больницы-депутат "нарисовала" количество работников и незаконно получила миллионные выплаты медгарантий.
Образование и инфраструктура
— Подрядчик наживался на ремонте детского сада, должностные лица Покровского горсовета переплатили за ремонт школьного укрытия и закупку ноутбуков.
Окружающая среда
— Должностные лица и работники "Славянского лесхоза" подделали документы и незаконно вырубили более 50 га леса.
