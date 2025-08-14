Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
06:07 • 1154 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 13862 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 29986 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35296 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 36857 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40333 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74847 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77269 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148692 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66456 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
58%
756мм
Популярные новости
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47 • 4644 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 7534 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo01:04 • 7100 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32 • 3560 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 8080 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148688 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 124521 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 115339 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 126231 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 97245 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23530 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 46168 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99549 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116099 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 48823 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Криптовалюта
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о 45 подозрениях действующим и бывшим должностным лицам Донецкой и Черниговской областей. Их махинации привели к более чем 87 миллионам гривен убытков государству.

Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях действующим и бывшим должностным лицам Донецкой и Черниговской областей. По его словам, сделки чиновников привели к более чем 87 миллионам гривен убытков государству, передает УНН.

 Донетчина и Черниговщина. Вместо помощи - нажива на войне. 87,5 млн грн убытков. 45 подозрений

- сообщил Кравченко.

Нажива на безопасности детей, закупки "на бумаге" и другие махинации: Кравченко заявил о разоблачении злоупотреблений в Киеве и убытках в 230 млн грн13.08.25, 18:59 • 4876 просмотров

Детали

Как рассказал Генпрокурор, на Донетчине — действующие и бывшие должностные лица вместо помощи людям превратили войну в бизнес. На Черниговщине — были разоблачены сплошные сделки со средствами общины.

Сделки с закупками

—Лиман, 15 км от фронта: подрядчик должен был поставить укрытие на 20 человек, привез — на 8.

— Директор областного медучреждения переплатил за оборудование, экс-глава департамента ОГА принял некачественные работы на насосной станции, начальник отдела сельсовета переплатил за генераторы.

— Черниговщина: директора школ, подрядчики и руководство отдела образования Сосницкого поселкового совета растратили средства на ремонтах и закупках.

Земля

— Незаконное завладение более 57 га, в том числе 2 га земель историко-культурного назначения.

Нажива на войне

— Должностные лица Черниговской ОВА закупали товары для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья по завышенным ценам, манипулировали тендерами на обустройство наблюдательных пунктов и огневых позиций.

— Двое директоров гимназий — депутаты поселкового совета — брали взятки за фиктивное трудоустройство мужчин призывного возраста.

Дерибан бюджета, земельные схемы, декларационная "амнезия": Кравченко заявил, что на Житомирщине объявлено 28 подозрений12.08.25, 18:39 • 3052 просмотра

Махинации с выплатами

— Бывшие бухгалтеры больниц и экс-специалист поселкового совета завышали зарплаты, экс-глава совета передал свою электронную подпись для безосновательных переводов.

— Директор больницы-депутат "нарисовала" количество работников и незаконно получила миллионные выплаты медгарантий.

Образование и инфраструктура

— Подрядчик наживался на ремонте детского сада, должностные лица Покровского горсовета переплатили за ремонт школьного укрытия и закупку ноутбуков.

Окружающая среда

— Должностные лица и работники "Славянского лесхоза" подделали документы и незаконно вырубили более 50 га леса.

303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине11.08.25, 19:08 • 3024 просмотра

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП
Донецкая область
Руслан Кравченко
Черниговская область