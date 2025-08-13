Нажива на безопасности детей, закупки "на бумаге" и другие махинации: Кравченко заявил о разоблачении злоупотреблений в Киеве и убытках в 230 млн грн

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении ряда преступных действий в Киеве. Сумма ущерба достигла 230 млн грн, объявлено 22 подозрения, передает УНН.

Киев. Более 230 млн грн убытков. 22 подозрения. Присвоение средств громады, служебная халатность, некачественные строительные работы, нажива на школьных укрытиях - сообщил Кравченко.

303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине

Нажива на безопасности детей:

— должностные лица районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов "зарабатывали" на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств.

Махинации на ремонтных работах:

— руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" растрата средств на капремонте.

— главные инженеры ШЭУ Подольского и Печерского районов растрата на закупке материалов для ремонта дорог.

— руководительница музея "Киевская крепость" подписала акты работ, которые фактически не проводились.

Закупки "на бумаге" и по завышенным ценам:

— главный агроном КП "УЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только на документах.

— начальник управления СКП "Киевтелесервис" оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам.

— должностное лицо КО "Муниципальная охрана" - закупка некачественных бодикамер.

Метро и служебная халатность:

— заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионные убытки бюджету Киева.

Дерибан бюджета, земельные схемы, декларационная "амнезия": Кравченко заявил, что на Житомирщине объявлено 28 подозрений