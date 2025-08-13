Нажива на безопасности детей, закупки "на бумаге" и другие махинации: Кравченко заявил о разоблачении злоупотреблений в Киеве и убытках в 230 млн грн

$41.430.02
48.080.12
ukenru
15:45 • 5742 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 13807 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 19770 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 42969 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 50159 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 92369 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 46420 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 80734 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 82115 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 36169 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.4м/с
47%
755мм
Популярные новости
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 37700 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 63813 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 42316 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 20473 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13:12 • 24097 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 92443 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 80790 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 82149 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 94596 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 67975 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Аляска
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 4866 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 20437 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 65685 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 83617 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 35421 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

Нажива на безопасности детей, закупки "на бумаге" и другие махинации: Кравченко заявил о разоблачении злоупотреблений в Киеве и убытках в 230 млн грн

Киев • УНН

 • 2620 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении ряда преступных действий в Киеве. Общая сумма ущерба составляет 230 миллионов гривен, объявлено 22 подозрения.

Нажива на безопасности детей, закупки "на бумаге" и другие махинации: Кравченко заявил о разоблачении злоупотреблений в Киеве и убытках в 230 млн грн

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении ряда преступных действий в Киеве. Сумма ущерба достигла 230 млн грн, объявлено 22 подозрения, передает УНН.

Киев. Более 230 млн грн убытков. 22 подозрения. Присвоение средств громады, служебная халатность, некачественные строительные работы, нажива на школьных укрытиях 

- сообщил Кравченко.

303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине11.08.25, 19:08 • 3015 просмотров

Нажива на безопасности детей:

— должностные лица районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов "зарабатывали" на школьных укрытиях: закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств.

Махинации на ремонтных работах:

— руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" растрата средств на капремонте.

— главные инженеры ШЭУ Подольского и Печерского районов растрата на закупке материалов для ремонта дорог.

— руководительница музея "Киевская крепость" подписала акты работ, которые фактически не проводились.

Закупки "на бумаге" и по завышенным ценам:

— главный агроном КП "УЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании "закупили" цветы только на документах.

— начальник управления СКП "Киевтелесервис" оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам.

— должностное лицо КО "Муниципальная охрана" - закупка некачественных бодикамер.

Метро и служебная халатность:

— заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА — из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионные убытки бюджету Киева.

Дерибан бюджета, земельные схемы, декларационная "амнезия": Кравченко заявил, что на Житомирщине объявлено 28 подозрений12.08.25, 18:39 • 2968 просмотров

Дополнительно — обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения. Работаем дальше. Восстанавливаем справедливость в сердце страны

 - резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация
Киев