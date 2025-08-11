303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине

Прокуроры Днепропетровской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении 42 лицам, среди них должностные лица горсовета, коммунальных учреждений, госпредприятий, руководители обществ. Общие убытки государству достигают более 303 млн грн, также более 2 млн грн, полученных преступным путем, легализовано, передает УНН со ссылкой на Генпрокурора Руслана Кравченко и Офис Генпрокурора.

Завладение бюджетными средствами, незаконная добыча песка и порубка лесов, незаконная переправка через границу, организация азартных игр, сбыт наркотиков. 42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общие убытки — 303 млн грн, еще 2,1 млн грн — легализованные незаконно полученные бюджетные средства - сообщил Кравченко.

Убытки государству и коррупция

• Директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, бывшая заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры ДМР, главный инженер КП, директор и бухгалтер ООО завышали стоимость строительных материалов во время ремонта канализации и мест сбора бытовых отходов в городе Днепр. Сумма нанесенных государству убытков составляет более 2 млн грн.

• Бывший директор ГП продавал изготовленное оборудование по заниженным ценам подконтрольному его сыну обществу. В дальнейшем, подозреваемые легализовали 2 млн грн путем их перевода на личные счета под видом дивидендов.

• Бывшие должностные лица одного из подразделений регионального филиала АО "Укрзалізниця" в сговоре с директором ООО организовали схему хищения средств, выделенных на разработку нормативной документации по лесоустройству и оформление правоустанавливающих документов на земельные участки. На основании поддельных документов подрядчику незаконно перечислили более 6,7 млн грн.

Преступления против окружающей среды

• Совместно с ДВБ Нацполиции разоблачен старший оперуполномоченный одного из районных управлений полиции области, который создал организованную группу из четырех человек. Их деятельность была направлена на незаконную вырубку деревьев в лесных насаждениях. Убытки государству составили более 1,4 млн грн.

• Пятеро участников организованной группы без специальных разрешений осуществляли незаконную вырубку деревьев в защитных лесных насаждениях на территории Каменского района. Это причинило окружающей среде убытки на более 1,5 млн грн.

• Директор общества без разрешительных документов наладил добычу песка, который реализовывал с привлечением подконтрольных предприятий субъектам хозяйствования. Ущерб окружающей природной среде — более 290 млн грн.

Незаконное проведение азартных игр

• Бывший полицейский вместе с сообщником организовали работу двух игорных заведений в городе Днепр без соответствующей лицензии. Они создали систему безопасности, вели бухгалтерский учет, а в заведения допускали только проверенных клиентов. Прибыль распределяли между собой и наемными работниками.

• Депутат Павлоградского районного совета, являющийся действующим адвокатом, вместе с двумя сообщниками обустроили под видом терминалов самообслуживания игровые автоматы в помещениях кафе и магазинов в Днепре, Самаре, Каменском, Синельниково и Никополе. Полученные прибыли распределяли между собой.

Мошенничество

• Трое участников организованной группы продавали несуществующие товары через интернет. Выдавая себя за работников онлайн-магазина, они консультировали потенциальных клиентов и получали оплату на подконтрольные счета. Пострадали 23 человека из разных регионов Украины. Причиненные убытки потерпевшим на почти 2 млн грн.

Сбыт наркотиков

• Бывший заместитель начальника одного из отделов районного управления полиции в области и трое соучастников организовали продажу наркотических средств под видом предоставления заместительной терапии. Они арендовали помещение и открыли "медицинский центр", где вместо реабилитации за деньги сбывали метадон — как наркозависимым, так и лицам, которые не нуждались в лечении. Противоправная деятельность этих лиц разоблачена и прекращена совместно с ДВБ Нацполиции.

Незаконное пересечение границы

• Девять человек, среди которых четверо сотрудников органов ЗАГС, организовали схему незаконного пересечения государственной границы. За денежное вознаграждение они оформляли фиктивный статус многодетного отца. Уже установлено по меньшей мере 18 случаев внесения недостоверной информации в акты гражданского состояния.

В Офисе Генпрокурора добавили, что в зависимости от состава совершенных преступлений, подозреваемым инкриминировано ст. 190, 191, 203-2, 209, 240, 246, 307, 332, 362, 366 УК Украины.