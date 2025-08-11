303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 3104 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 27051 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 77382 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 89210 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 60543 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 118124 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 122035 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 104207 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 72215 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 122345 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.4м/с
50%
753мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 109401 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11 августа, 08:11 • 50092 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 79483 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 52050 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 69573 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 3174 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 27105 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77438 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 70276 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 80179 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77438 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 101351 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 216408 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 364082 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 266183 просмотра
Актуальное
Хранитель
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм

303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Прокуроры Днепропетровщины сообщили о подозрении 42 лицам, среди которых должностные лица и руководители. Общие убытки государству достигают более 303 млн грн, еще 2 млн грн легализовано преступным путем.

303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине

Прокуроры Днепропетровской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении 42 лицам, среди них должностные лица горсовета, коммунальных учреждений, госпредприятий, руководители обществ. Общие убытки государству достигают более 303 млн грн, также более 2 млн грн, полученных преступным путем, легализовано, передает УНН со ссылкой на Генпрокурора Руслана Кравченко и Офис Генпрокурора.

Завладение бюджетными средствами, незаконная добыча песка и порубка лесов, незаконная переправка через границу, организация азартных игр, сбыт наркотиков. 42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общие убытки — 303 млн грн, еще 2,1 млн грн — легализованные незаконно полученные бюджетные средства 

- сообщил Кравченко.

Убытки государству и коррупция

• Директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, бывшая заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры ДМР, главный инженер КП, директор и бухгалтер ООО завышали стоимость строительных материалов во время ремонта канализации и мест сбора бытовых отходов в городе Днепр. Сумма нанесенных государству убытков составляет более 2 млн грн.

• Бывший директор ГП продавал изготовленное оборудование по заниженным ценам подконтрольному его сыну обществу. В дальнейшем, подозреваемые легализовали 2 млн грн путем их перевода на личные счета под видом дивидендов.

• Бывшие должностные лица одного из подразделений регионального филиала АО "Укрзалізниця" в сговоре с директором ООО организовали схему хищения средств, выделенных на разработку нормативной документации по лесоустройству и оформление правоустанавливающих документов на земельные участки. На основании поддельных документов подрядчику незаконно перечислили более 6,7 млн грн.

Преступления против окружающей среды

• Совместно с ДВБ Нацполиции разоблачен старший оперуполномоченный одного из районных управлений полиции области, который создал организованную группу из четырех человек. Их деятельность была направлена на незаконную вырубку деревьев в лесных насаждениях. Убытки государству составили более 1,4 млн грн.

• Пятеро участников организованной группы без специальных разрешений осуществляли незаконную вырубку деревьев в защитных лесных насаждениях на территории Каменского района. Это причинило окружающей среде убытки на более 1,5 млн грн.

• Директор общества без разрешительных документов наладил добычу песка, который реализовывал с привлечением подконтрольных предприятий субъектам хозяйствования. Ущерб окружающей природной среде — более 290 млн грн.

Незаконное проведение азартных игр

• Бывший полицейский вместе с сообщником организовали работу двух игорных заведений в городе Днепр без соответствующей лицензии. Они создали систему безопасности, вели бухгалтерский учет, а в заведения допускали только проверенных клиентов. Прибыль распределяли между собой и наемными работниками.

• Депутат Павлоградского районного совета, являющийся действующим адвокатом, вместе с двумя сообщниками обустроили под видом терминалов самообслуживания игровые автоматы в помещениях кафе и магазинов в Днепре, Самаре, Каменском, Синельниково и Никополе. Полученные прибыли распределяли между собой.

Мошенничество

• Трое участников организованной группы продавали несуществующие товары через интернет. Выдавая себя за работников онлайн-магазина, они консультировали потенциальных клиентов и получали оплату на подконтрольные счета. Пострадали 23 человека из разных регионов Украины. Причиненные убытки потерпевшим на почти 2 млн грн.

Сбыт наркотиков

• Бывший заместитель начальника одного из отделов районного управления полиции в области и трое соучастников организовали продажу наркотических средств под видом предоставления заместительной терапии. Они арендовали помещение и открыли "медицинский центр", где вместо реабилитации за деньги сбывали метадон — как наркозависимым, так и лицам, которые не нуждались в лечении. Противоправная деятельность этих лиц разоблачена и прекращена совместно с ДВБ Нацполиции.

Незаконное пересечение границы

• Девять человек, среди которых четверо сотрудников органов ЗАГС, организовали схему незаконного пересечения государственной границы. За денежное вознаграждение они оформляли фиктивный статус многодетного отца. Уже установлено по меньшей мере 18 случаев внесения недостоверной информации в акты гражданского состояния.

В Офисе Генпрокурора добавили, что в зависимости от состава совершенных преступлений, подозреваемым инкриминировано ст. 190, 191, 203-2, 209, 240, 246, 307, 332, 362, 366 УК Украины.

Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах — в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украинская железная дорога
Синельниково
Днепр
Украина