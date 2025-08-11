$41.390.07
303 млн грн збитків та 42 підозри: Кравченко розповів про викриття масштабних оборудок на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Прокурори Дніпропетровщини повідомили про підозру 42 особам, серед яких посадовці та керівники. Загальні збитки державі сягають понад 303 млн грн, ще 2 млн грн легалізовано злочинним шляхом.

303 млн грн збитків та 42 підозри: Кравченко розповів про викриття масштабних оборудок на Дніпропетровщині

Прокурори Дніпропетровщини у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру 42 особам, серед них посадовці міськради, комунальних установ, держпідприємств, очільники товариств. Загальні збитки державі сягають понад 303 млн грн, також понад 2 млн грн, одержаних злочинним шляхом, легалізовано, передає УНН із посиланням на Генпрокурора Руслана Кравченка та Офіс Генпрокурора.

Заволодіння бюджетними коштами, незаконний видобуток піску та порубка лісів, незаконне переправлення через кордон, організація азартних ігор, збут наркотиків. 42 підозрюваних: депутати, чиновники, правоохоронці, працівники держкомпаній та керівники приватних структур. Загальні збитки — 303 млн грн, ще 2,1 млн грн — легалізовані незаконно отримані бюджетні кошти 

- повідомив Кравченко.

Збитки державі та корупція

• Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, колишня заступниця директора департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, головний інженер КП, директор і бухгалтер ТОВ завищували вартість будівельних матеріалів під час ремонту каналізації та місць збору побутових відходів у місті Дніпро. Сума завданих державі збитків складає понад 2 млн грн.

• Колишній директор ДП продавав виготовлене обладнання за заниженими цінами підконтрольному його сину товариству. У подальшому, підозрювані легалізували 2 млн грн шляхом їх переведення на особисті рахунки під виглядом дивідендів.

• Колишні посадовці одного з підрозділів регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у змові з директором ТОВ організували схему розкрадання коштів, виділених на розроблення нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. На підставі підроблених документів підряднику незаконно перерахували понад 6,7 млн грн.

Злочини проти довкілля

• Спільно з ДВБ Нацполіції викрито старшого оперуповноваженого одного з районних управлінь поліції області, який створив організовану групу з чотирьох осіб. Їхня діяльність була спрямована на незаконну вирубку дерев у лісових насадженнях. Збитки державі склали понад 1,4 млн грн.

• П’ятеро учасників організованої групи без спеціальних дозволів здійснювали незаконну вирубку дерев у захисних лісових насадженнях на території Кам’янського району. Це спричинило довкіллю збитки на понад 1,5 млн грн.

• Директор товариства без дозвільних документів налагодив видобуток піску, який реалізовував із залученням підконтрольних підприємств суб’єктам господарювання. Шкода навколишньому природному середовищу — понад 290 млн грн.

Незаконне проведення азартних ігор

• Колишній поліцейський разом зі спільником організували роботу двох гральних закладів у місті Дніпро без відповідної ліцензії. Вони створили систему безпеки, вели бухгалтерський облік, а до закладів допускали лише перевірених клієнтів. Прибуток розподіляли між собою та найманими працівниками.

• Депутат Павлоградської районної ради, який є чинним адвокатом, разом із двома спільниками облаштували під виглядом терміналів самообслуговування гральні автомати у приміщеннях кафе та магазинів у Дніпрі, Самарі, Кам’янському, Синельниковому та Нікополі. Отримані прибутки розподіляли між собою.

Шахрайство

• Троє учасників організованої групи продавали неіснуючі товари через інтернет. Видаючи себе за працівників онлайн-магазину, вони консультували потенційних клієнтів та отримували оплату на підконтрольні рахунки. Постраждали 23 особи з різних регіонів України. Заподіяні збитки потерпілим на майже 2 млн грн.

Збут наркотиків

• Колишній заступник начальника одного із відділів районного управління поліції в області та троє співучасників організували продаж наркотичних засобів під виглядом надання замісної терапії. Вони орендували приміщення та відкрили "медичний центр", де замість реабілітації за гроші збували метадон — як наркозалежним, так і особам, які не потребували лікування. Протиправну діяльність цих осіб викрито та припинено спільно з ДВБ Нацполіції.

Незаконний перетин кордону

• Дев’ятеро осіб, серед яких четверо співробітників органів ДРАЦС, організували схему незаконного перетину державного кордону. За грошову винагороду вони оформлювали фіктивний статус багатодітного батька. Вже встановлено щонайменше 18 випадків внесення недостовірної інформації до актів цивільного стану.

В Офісі Генпрокурора додали, що залежно від складу вчинених злочинів, підозрюваним інкриміновано ст. 190, 191, 203-2, 209, 240, 246, 307, 332, 362, 366 КК України.

Викриття тривають. Це не лише про бюджетні кошти — у фокусі всі правопорушення, незалежно від статусу чи посади. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

