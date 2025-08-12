$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 10423 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 11291 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 26655 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 20152 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 22920 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 47634 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 46789 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 48992 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25291 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18337 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Дерибан бюджета, земельные схемы, декларационная "амнезия": Кравченко заявил, что на Житомирщине объявлено 28 подозрений

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о выявлении злоупотреблений на Житомирщине, которые привели к 33,1 млн грн убытков. Среди 28 подозреваемых — руководители госучреждений, подрядчики и должностные лица местной власти.

Дерибан бюджета, земельные схемы, декларационная "амнезия": Кравченко заявил, что на Житомирщине объявлено 28 подозрений

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что на Житомирщине выявлен ряд злоупотреблений - зафиксировано 33 млн грн убытков, сообщено 28 подозрений. Среди подозреваемых - руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики, должностные лица местной власти, передает УНН.

Житомирщина. 33 млн грн убытков. 28 подозрений. Земля, бюджеты, имущество общин — ничего святого для тех, кто привык грабить. Подозреваемые — председатель сельсовета, депутат, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики, должностные лица местной власти 

- написал Кравченко.

Схемы при строительстве фортификаций, некачественный ремонт дорог и не только: Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Сумщины и Ровенщины08.08.25, 16:51 • 5947 просмотров

Земельные схемы:

- бывший руководитель филиала Госземагентства и руководители коллективных сельхозпредприятий завладели 152 земельными участками в Малинской и Чоповицкой общинах — 1747 га;

- начальник отдела Олиевского сельсовета незаконно передал 3,5 га земель;

- председатель Головковского сельсовета внесла фальшивые сведения в договор аренды 100 га.

Неправомерные выгоды:

- должностное лицо Малинского горсовета требовало деньги за "невмешательство" в работу предпринимателя;

- в суд направлено дело в отношении заместителей директора частной фирмы и и.о. директора госпредприятия, которые получили 1,4 млн грн за беспрепятственное пользование более 300 га земли.

Дерибан бюджета:

- ремонты, закупки электроэнергии, реконструкции детского сада, фиктивные выплаты за лечение пациентов, фиктивное трудоустройство — схемы работали в школах, больницах, коммунальных предприятиях.

Декларационная "амнезия":

- депутат Житомирского горсовета "забыл" задекларировать имущество на несколько миллионов.

В целом:

- 33,1 млн грн — убытки бюджета;

- 4,9 млн грн — незадекларированное имущество;

- 0,4 млн грн — легализованные незаконно полученные средства.

303 млн грн убытков и 42 подозрения: Кравченко рассказал о разоблачении масштабных сделок на Днепропетровщине11.08.25, 19:08 • 2824 просмотра

Принцип один: привилегий или исключений нет. Закон — один для всех. Работаем дальше 

- резюмировал Генпрокурор.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Житомирская область
Руслан Кравченко
Малин