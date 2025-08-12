Дерибан бюджета, земельные схемы, декларационная "амнезия": Кравченко заявил, что на Житомирщине объявлено 28 подозрений
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о выявлении злоупотреблений на Житомирщине, которые привели к 33,1 млн грн убытков. Среди 28 подозреваемых — руководители госучреждений, подрядчики и должностные лица местной власти.
Житомирщина. 33 млн грн убытков. 28 подозрений. Земля, бюджеты, имущество общин — ничего святого для тех, кто привык грабить. Подозреваемые — председатель сельсовета, депутат, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики, должностные лица местной власти
Земельные схемы:
- бывший руководитель филиала Госземагентства и руководители коллективных сельхозпредприятий завладели 152 земельными участками в Малинской и Чоповицкой общинах — 1747 га;
- начальник отдела Олиевского сельсовета незаконно передал 3,5 га земель;
- председатель Головковского сельсовета внесла фальшивые сведения в договор аренды 100 га.
Неправомерные выгоды:
- должностное лицо Малинского горсовета требовало деньги за "невмешательство" в работу предпринимателя;
- в суд направлено дело в отношении заместителей директора частной фирмы и и.о. директора госпредприятия, которые получили 1,4 млн грн за беспрепятственное пользование более 300 га земли.
Дерибан бюджета:
- ремонты, закупки электроэнергии, реконструкции детского сада, фиктивные выплаты за лечение пациентов, фиктивное трудоустройство — схемы работали в школах, больницах, коммунальных предприятиях.
Декларационная "амнезия":
- депутат Житомирского горсовета "забыл" задекларировать имущество на несколько миллионов.
В целом:
- 33,1 млн грн — убытки бюджета;
- 4,9 млн грн — незадекларированное имущество;
- 0,4 млн грн — легализованные незаконно полученные средства.
Принцип один: привилегий или исключений нет. Закон — один для всех. Работаем дальше