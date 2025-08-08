$41.460.15
Эксклюзив
13:00 • 17190 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 16623 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 36723 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 46602 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 37571 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 32066 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 58370 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24414 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 62561 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 59573 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Схемы при строительстве фортификаций, некачественный ремонт дорог и не только: Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Сумщины и Ровенщины

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Правоохранители объявили 45 подозрений должностным лицам Сумской и Ровенской областей. Ущерб местным бюджетам оценивается в 40 млн грн, выявлена неуплата налогов и незадекларированное имущество.

Схемы при строительстве фортификаций, некачественный ремонт дорог и не только: Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Сумщины и Ровенщины

Правоохранители объявили еще 45 подозрений депутатам местных советов, должностным лицам и руководителям государственных и коммунальных учреждений Сумской и Ровенской областей. По данным следствия, они нанесли ущерб местным бюджетам в 40 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

"Сумщина и Ровенщина 45 подозрений.

40 млн грн убытки местным бюджетам

Кроме этого:

15,7 млн грн неуплата налогов.

8 млн грн незадекларированное имущество.

1,7 млн грн неправомерная выгода", - написал Кравченко в соцсетях. 

По его словам, в списке подозреваемых: депутаты местных советов, должностные лица, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики.

Масштабные злоупотребления при выплатах "боевых" военным: Кравченко заявил о задержании 7 служащих08.08.25, 14:07 • 1602 просмотра

Как указал Генпрокурор, были разоблачены махинации по следующим направлениям:

1. Фортификации и укрытия.

Бывший начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Сумщины и подрядчики "зарабатывали" на строительстве фортификационных сооружений.

На Ровенщине депутат райсовета присвоил бюджетные средства во время ремонта противорадиационных укрытий.

2. Инфраструктура.

Ремонты мостов, дорог и улиц с завышением стоимости и без контроля качества. Результат: переплаты и отсутствие нормальных дорог.

3. Окружающая среда.

Незаконная вырубка лесов и продажа древесины по заниженным ценам. Подозрения должностным лицам филиала ГП "Леса Украины" на Ровенщине и руководителям лесхозов Сумщины.

Нанесли государству ущерб на 233 миллиона гривен: Кравченко сообщил о подозрениях 46 чиновникам Харьковщины07.08.25, 16:26 • 2794 просмотра

4. Медицина и образование.

Завышенные цены на компьютеры для школ и медоборудование для больниц, оплата за несуществующие товары, хищение средств на ремонте укрытий в учебных заведениях.

5. Неправомерная выгода.

Руководитель ВУЗа на Ровенщине за "вознаграждение" фиктивно зачислил 110 студентов и оформил трудовые отношения с 15 преподавателями, чтобы все избежали мобилизации.

Врач Конотопской больницы, член ВВК, вместе с медсестрой предлагал за взятку оформить фиктивный диагноз военнообязанным.

Вместо того чтобы работать, наживались: Кравченко заявил о разоблачении масштабных злоупотреблений чиновников на Волыни и Прикарпатье06.08.25, 19:58 • 8906 просмотров

6. Уклонение от налогов.

Депутат-бизнесмен из Сумщины, руководитель госпредприятия НААН на Ровенщине, а также трое "дельцов", которые под прикрытием благотворительных фондов ввезли контрабандой авто.

7, Манипуляции с декларациями.

На Ровенщине директор коммунального предприятия скрыл имущество. Депутат сельсовета "забыл" подать декларации за 2021–2023 годы.

Прокуроры готовят ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Коррупционная схема в Госпродпотребслужбе Винницкой области: бывших руководителей разоблачили на взятке за служебное жилье08.08.25, 15:35 • 1102 просмотра

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП
Ровненская область
Сумская область
Руслан Кравченко