Схемы при строительстве фортификаций, некачественный ремонт дорог и не только: Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Сумщины и Ровенщины
Киев • УНН
Правоохранители объявили 45 подозрений должностным лицам Сумской и Ровенской областей. Ущерб местным бюджетам оценивается в 40 млн грн, выявлена неуплата налогов и незадекларированное имущество.
Правоохранители объявили еще 45 подозрений депутатам местных советов, должностным лицам и руководителям государственных и коммунальных учреждений Сумской и Ровенской областей. По данным следствия, они нанесли ущерб местным бюджетам в 40 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
"Сумщина и Ровенщина 45 подозрений.
40 млн грн убытки местным бюджетам
Кроме этого:
15,7 млн грн неуплата налогов.
8 млн грн незадекларированное имущество.
1,7 млн грн неправомерная выгода", - написал Кравченко в соцсетях.
По его словам, в списке подозреваемых: депутаты местных советов, должностные лица, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики.
Как указал Генпрокурор, были разоблачены махинации по следующим направлениям:
1. Фортификации и укрытия.
Бывший начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Сумщины и подрядчики "зарабатывали" на строительстве фортификационных сооружений.
На Ровенщине депутат райсовета присвоил бюджетные средства во время ремонта противорадиационных укрытий.
2. Инфраструктура.
Ремонты мостов, дорог и улиц с завышением стоимости и без контроля качества. Результат: переплаты и отсутствие нормальных дорог.
3. Окружающая среда.
Незаконная вырубка лесов и продажа древесины по заниженным ценам. Подозрения должностным лицам филиала ГП "Леса Украины" на Ровенщине и руководителям лесхозов Сумщины.
4. Медицина и образование.
Завышенные цены на компьютеры для школ и медоборудование для больниц, оплата за несуществующие товары, хищение средств на ремонте укрытий в учебных заведениях.
5. Неправомерная выгода.
Руководитель ВУЗа на Ровенщине за "вознаграждение" фиктивно зачислил 110 студентов и оформил трудовые отношения с 15 преподавателями, чтобы все избежали мобилизации.
Врач Конотопской больницы, член ВВК, вместе с медсестрой предлагал за взятку оформить фиктивный диагноз военнообязанным.
6. Уклонение от налогов.
Депутат-бизнесмен из Сумщины, руководитель госпредприятия НААН на Ровенщине, а также трое "дельцов", которые под прикрытием благотворительных фондов ввезли контрабандой авто.
7, Манипуляции с декларациями.
На Ровенщине директор коммунального предприятия скрыл имущество. Депутат сельсовета "забыл" подать декларации за 2021–2023 годы.
Прокуроры готовят ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.
