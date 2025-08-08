Масштабные злоупотребления при выплатах "боевых" военным: Кравченко заявил о задержании 7 служащих
Киев • УНН
Задержаны 7 фигурантов, среди них заместители командира воинской части.
Правоохранители разоблачили масштабные злоупотребления при начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим на сумму более 34 млн грн, из которых 25 млн грн – незаконные "боевые" выплаты. Задержаны 7 фигурантов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Более 34 млн грн убытков государству. Из них более 25 млн грн незаконные выплаты "боевых" тем, кто не находился на передовой. Специализированные прокуратуры в сфере обороны продолжают системно разоблачать злоупотребления при начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим
Как указал Генпрокурор, эта категория дел — среди ключевых приоритетов работы.
По его словам, за последние сутки:
— в 20 уголовных производствах сообщено о подозрении 23 лицам.
— 7 фигурантов задержаны.
Среди них — два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер и другие должностные лица. В частности:
– Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны: бывший командир воинского формирования не обеспечил контроль за законностью выплат. Подчиненным безосновательно начислили более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на "нуле".
– Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны: разоблачена организованная группа в составе должностного лица финансово-экономического отдела воинской части, офицеров и сержантов. Они безосновательно начислили себе выплаты на сумму более 5 млн грн. Фигурантам этого дела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, как рассказал Кравченко, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах относительно злоупотреблений с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.
Дополнение
7 августа Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о подозрениях 46 чиновникам в растрате и махинациях на Харьковщине на сумму 233 миллиона гривен, которые касались сфер обороны, восстановления, образования, медицины и разминирования.
