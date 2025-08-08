Масштабні зловживання на виплатах "бойових" військовим: Кравченко заявив про затримання 7 службовців
Київ • УНН
Затримано 7 фігурантів, серед них заступники командира військової частини.
Правооохоронці викрили масштабні зловживання під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям на понад 34 млн грн, з яких 25 млн грн – незаконні "бойові" виплати. Затримано 7 фігурантів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Понад 34 млн грн збитків державі. З них понад 25 млн грн незаконні виплати "бойових" тим, хто не перебував на передовій. Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони продовжують системно викривати зловживання під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям
Замість працювати наживалися: Кравченко заявив про викриття масштабних зловживань чиновників на Волині та Прикарпатті06.08.25, 19:58 • 8902 перегляди
Як вказав Генпрокурор, ця категорія справ — серед ключових пріоритетів роботи.
За його словами, за останню добу:
— у 20 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 23 особам.
— 7 фігурантів затримано.
Серед них — два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер та інші службові особи. Зокрема:
– Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони: колишній командир військового формування не забезпечив контроль за законністю виплат. Підлеглим безпідставно нарахували понад 15 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на "нулі".
– Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони: викрито організовану групу у складі посадової особи фінансово-економічного відділу військової частини, офіцерів та сержантів. Вони безпідставно нарахували собі виплати на понад 5 млн грн. Фігурантам цієї справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, як розповів Кравченко, завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях щодо зловживань із бюджетними коштами. Обвинувальні акти скеровано до суду.
Доповнення
7 серпня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про підозри 46 чиновникам у розтраті та махінаціях на Харківщині на суму 233 мільйони гривень, які стосувалися сфер оборони, відновлення, освіти, медицини та розмінування.
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням 05.08.25, 15:15 • 168818 переглядiв