Масштабні зловживання на виплатах "бойових" військовим: Кравченко заявив про затримання 7 службовців

Правооохоронці викрили масштабні зловживання під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям на понад 34 млн грн, з яких 25 млн грн – незаконні "бойові" виплати. Затримано 7 фігурантів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Понад 34 млн грн збитків державі. З них понад 25 млн грн незаконні виплати "бойових" тим, хто не перебував на передовій. Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони продовжують системно викривати зловживання під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям