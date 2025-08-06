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Замість працювати наживалися: Кравченко заявив про викриття масштабних зловживань чиновників на Волині та Прикарпатті

Київ • УНН

 • 3238 перегляди

В Івано-Франківській та Волинській областях викрито масштабні зловживання та хабарництво, що завдали державі понад 125 млн грн збитків. Серед підозрюваних — міські голови, депутати та керівники держпідприємств.

Замість працювати наживалися: Кравченко заявив про викриття масштабних зловживань чиновників на Волині та Прикарпатті

Масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном - в Івано-Франківській та Волинській областях оголошено 59 підозр, розмір збитків сягнув понад 125 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Івано-Франківська та Волинська області. 59 підозр. Понад 125 млн грн збитків. Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном 

- повідомив Кравченко.

Деталі

За словами Генпрокурора, на Івано-Франківщині оголошено 40 підозр.

Серед підозрюваних - міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних і комунальних підприємств:

- ПрАТ "Сегежа Україна" — 25% акцій належать державі, 75% — громадянам рф. Підприємство — під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина;

- голова та депутат Верховинської селищної ради — отримання хабаря за "вирішення" земельного питання;

- директор дослідної станції НААН — занижував вартість продукції;

- керівник компанії-постачальника послуг- привласнення бюджетних коштів;

- колишній в.о. начальника ГУ ДСНС області оборудки з закупівлями;

- міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради — підозри за розтрату і зловживання.

Понад 150 мільйонів гривень збитків державі: Генпрокурор Кравченко відомив про 43 підозри посадовцям Запоріжжя та Закарпаття31.07.25, 17:22 • 9059 переглядiв

На Волині - 19 підозр.

Серед підозрюваних:

- Підгайцівський сільський голова — підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії;

- керівник Радошинського піщаного кар’єра і 5 підлеглих — викрали 61,5 тис. тонн піску у "Укрзалізниці", який продавали за готівку;

- інспектор митного поста "Ягодин" — сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.

Розтрата та зловживання владою на Кіровоградщині зі збитками понад 100 млн грн: Кравченко заявив, що 22 посадовцям повідомлено про підозру01.08.25, 18:35 • 5354 перегляди

Додамо

Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП "Волиньвугілля". Замість реформ у вугільній галузі — 31 млн грн пішли на утримання адмінапарату 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. 

Кожен, хто зловживає довірою людей і розпоряджається державним коштами і  ресурсами як особистими — відповідатиме перед законом. Ніяких компромісів. Жодних винятків. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Масштабні розтрати та зловживання на Вінниччині та Херсонщині: Кравченко заявив про десятки мільйонів збитків04.08.25, 16:20 • 3878 переглядiв

Антоніна Туманова

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