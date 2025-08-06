Замість працювати наживалися: Кравченко заявив про викриття масштабних зловживань чиновників на Волині та Прикарпатті

Масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном - в Івано-Франківській та Волинській областях оголошено 59 підозр, розмір збитків сягнув понад 125 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Івано-Франківська та Волинська області. 59 підозр. Понад 125 млн грн збитків. Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном

За словами Генпрокурора, на Івано-Франківщині оголошено 40 підозр.

Серед підозрюваних - міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних і комунальних підприємств:

- ПрАТ "Сегежа Україна" — 25% акцій належать державі, 75% — громадянам рф. Підприємство — під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина;

- голова та депутат Верховинської селищної ради — отримання хабаря за "вирішення" земельного питання;

- директор дослідної станції НААН — занижував вартість продукції;

- керівник компанії-постачальника послуг- привласнення бюджетних коштів;

- колишній в.о. начальника ГУ ДСНС області оборудки з закупівлями;

- міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради — підозри за розтрату і зловживання.

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На Волині - 19 підозр.

Серед підозрюваних:

- Підгайцівський сільський голова — підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії;

- керівник Радошинського піщаного кар’єра і 5 підлеглих — викрали 61,5 тис. тонн піску у "Укрзалізниці", який продавали за готівку;

- інспектор митного поста "Ягодин" — сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.

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Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП "Волиньвугілля". Замість реформ у вугільній галузі — 31 млн грн пішли на утримання адмінапарату

За словами Генпрокурора, готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Кожен, хто зловживає довірою людей і розпоряджається державним коштами і ресурсами як особистими — відповідатиме перед законом. Ніяких компромісів. Жодних винятків. Працюємо далі