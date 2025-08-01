Розтрата та зловживання владою на Кіровоградщині зі збитками понад 100 млн грн: Кравченко заявив, що 22 посадовцям повідомлено про підозру

У Кіровоградській області чиновники, посадовці комунальних установ і держпідприємств продовжують "заробляти" на громадах. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, загальні збитки сягнули понад 100 млн грн, повідомлено 22 підозри, передає УНН.

Кіровоградщина. Понад 100 млн грн збитків. 22 підозри. Знову бюджет. Знову земля. Знову пісок. Чиновники, посадовці комунальних установ і держпідприємств продовжують "заробляти" на громадах. Загальні збитки 102,675 млн грн - повідомив Генеральний прокурор.

Незаконний видобуток піску:

— депутат Кіровоградської облради від забороненої партії ОПЗЖ, керівник і головний інженер пов’язаного ТОВ, а також директор приватного підприємства незаконно видобули 34 тис. тонн піску;

— директор підприємства Первозванівської сільради 16 тис. тонн.

Масштабні корупційні схеми на Київщині: серед 29 підозрюваних - депутати, чиновники, директори комунальних підприємств

Оборудки з землею:

— Колишня керівниця облуправління Держгеокадастру- незаконна передача 234 га сільгоспземель.

— держреєстратор ЦНАП Онуфріївської селищної ради — незаконно перереєстрував 230 га;

— колишній реєстратор і начальник відділу ЦНАП — заволоділи 7 га.

Приховав у деклараціях майно на понад 23 млн грн: судитимуть екс-керівника податкової Тернопільщини

Махінації із закупівлями та продажами:

— начальник управління транспорту Кропивницької міськради та директор КП — закупівлі автобусів за завищеними цінами;

— заступник Новоукраїнського міського голови та начальник відділу — зловживання під час закупівлі джерел живлення;

— колишній в.о. директора держпідприємства — продаж пшениці за заниженою вартістю;

— ексголова обласної психіатричної лікарні — зловживання при проведенні ремонтів;

— заступник начальника департаменту ОВА — підписав акти щодо реконструкції ліцею, знаючи, що роботи не виконані.

Масштабні зловживання на Хмельниччині та Буковині на десятки мільйонів: Кравченко заявив про 11 обшків та 23 підозри

Заволодіння бюджетними коштами:

— начальник управління Світловодської міськради, його заступник, інспектор технагляду і троє працівників підрядної організації — організували злочинну групу і вкрали кошти на ремонті дороги;

— депутат-керівник КП — безпідставно нарахував собі премії.

За словами Кравченка, прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжних заходів і відсторонення фігурантів.