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Растрата и злоупотребление властью в Кировоградской области с ущербом более 100 млн грн: Кравченко заявил, что 22 должностным лицам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Должностные лица Кировоградской области нанесли ущерб на более чем 100 миллионов гривен. 22 лицам сообщено о подозрении в незаконной добыче песка, сделках с землей, махинациях с закупками и продажами, а также завладении бюджетными средствами.

Растрата и злоупотребление властью в Кировоградской области с ущербом более 100 млн грн: Кравченко заявил, что 22 должностным лицам сообщено о подозрении

В Кировоградской области чиновники, должностные лица коммунальных учреждений и госпредприятий продолжают "зарабатывать" на общинах. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, общие убытки достигли более 100 млн грн, сообщено 22 подозрения, передает УНН.

Кировоградщина. Более 100 млн грн убытков. 22 подозрения. Снова бюджет. Снова земля. Снова песок. Чиновники, должностные лица коммунальных учреждений и госпредприятий продолжают "зарабатывать" на общинах. Общие убытки 102,675 млн грн 

- сообщил Генеральный прокурор.

Незаконная добыча песка:

— депутат Кировоградского облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, руководитель и главный инженер связанного ООО, а также директор частного предприятия незаконно добыли 34 тыс. тонн песка;

— директор предприятия Первозвановского сельсовета 16 тыс. тонн.

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Махинации с землей:

— Бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра - незаконная передача 234 га сельхозземель.

— госрегистратор ЦНАП Онуфриевской поселковой рады — незаконно перерегистрировал 230 га;

— бывший регистратор и начальник отдела ЦНАП — завладели 7 га.

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Махинации с закупками и продажами:

— начальник управления транспорта Кропивницкого горсовета и директор КП — закупки автобусов по завышенным ценам;

— заместитель Новоукраинского городского головы и начальник отдела — злоупотребления при закупке источников питания;

— бывший и.о. директора госпредприятия — продажа пшеницы по заниженной стоимости;

— экс-глава областной психиатрической больницы — злоупотребления при проведении ремонтов;

— заместитель начальника департамента ОВА — подписал акты по реконструкции лицея, зная, что работы не выполнены.

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Завладение бюджетными средствами:

— начальник управления Светловодского горсовета, его заместитель, инспектор технадзора и трое работников подрядной организации — организовали преступную группу и украли средства на ремонте дороги;

— депутат-руководитель КП — безосновательно начислил себе премии.

По словам Кравченко, прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании мер пресечения и отстранении фигурантов.

Кто бы ни стоял за должностью или мандатом — ответственность будет. Работа продолжается 

- резюмировал Генпрокурор.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Кировоградская область